Армия и оружие
Lenta.ruКитай назвал С-500 самой совершенной ПВО в мире
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-500 «Прометей» по эффективности превзойдет любую другую действующую систему противоракетной обороны в мире. Об этом пишет китайское издание Sina.
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с чего всё началось
Российские зенитно-ракетные комплексы С-500, по мнению китайского издания Sina, являются самыми передовыми в российском арсенале и могут претендовать на звание лучших в мировой военной промышленности.Life.ruвчера в 20:41
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Политика
Москва ратифицировала Парижское соглашение по климату
Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент России Владимир Путин спустя три с половиной года после принятия соглашения решил его ратифицировать именно 23 сентября - в день саммита ООН по климату.
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В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море
Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО".
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В Екатеринбурге пропал журналист
В Екатеринбурге без вести пропал журналист Александр Поздеев. Об этом сообщает «Областная газета», в которой он работал ранее.
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Экс-король Малайзии отказался от выплат алиментов Оксане Воеводиной
Напомним, в ноябре прошлого года победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Для того чтобы стать женой султана по малайзийским законам, девушка приняла ислам.
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Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
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Александр Егоров посоветовал зенитовцу Маку подкачать пресс
Может, надо просто пресс подкачать кому-нибудь, чтобы пузо не торчало.
Петербургский дневник 09:59
Политика
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Лидеров организованных преступных сообществ (ОПС) предлагается содержать под стражей отдельно от других заключенных - законопроект на эту тему внесен в Госдуму.
Российская газета 05:38
Политика
Трамп отреагировал на скандал вокруг его разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп отреагировал на скандал вокруг его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 11:27
Политика
Лукашенко наградил Пугачеву орденом Дружбы народов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении народной артистки СССР Аллы Пугачевой орденом Дружбы народов.
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СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru 08:25
Футбол
В футболе могут ввести замены для проверки игроков на сотрясение мозга
Футбольные правила могут подвергнуться изменениям: рассматривается вопрос о введении десятиминутных замен для проверки футболистов на сотрясение мозга.
Нева Спорт 12:22
Транспорт
Власти Москвы обязали агрегаторов делиться новыми данными
Мэрия Москвы опубликовала постановление, расширяющее перечень информации, которую службы заказа такси, включая онлайн-агрегаторов, должны передавать в единую региональную навигационно-информационную систему Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Коммерсантъ вчера в 18:10
Шоу-бизнес
В сети сообщили, что опухоль Заворотнюк оказалась неоперабельной
В сети появилась информация, что опухоль актрисы Анастасии Заворотнюк оказалась неоперабельной.
Газета.Ru 12:05
Путешествия
Крупнейший в Европе лоукостер подал заявку на полеты в Россию
Три европейских лоукостера в августе 2019 года предоставили планы маршрутных сетей для полетов из международного аэропорта Пулково, в котором правительство в тестовом режиме откроет седьмую «свободу воздуха».
РБК 10:32
Авто
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Каллениус в прошлом и сам занимал должность главного моториста в Бриксуорте.
Чемпионат 11:59
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Украинская делегация подтвердила отказ от участия в работе ПАСЕ
О намерении делегации Верховной рады отказаться от участия в осенней сессии ПАСЕ ранее уже сообщал депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яремко.
Российская газета 12:56
Политика
В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией
МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.
РИА Новости 09:14
Общество
Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
Интерфакс вчера в 23:20
Политика
Путин распорядился профинансировать модернизацию армии Абхазии
Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии.
Известия 02:54
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«Игра престолов» в четвертый раз получила премию «Эмми»
Последний сезон знаменитого сериала канала HBO "Игра престолов" завоевал награду телеакадемии США "Эмми", вновь став "лучшим драматическим сериалом" года.
Народные новости 00:56
Политика
Роскомнадзор подготовил «зеркальные» поправки на решения Ofcom по RT
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Известия 10:47
Шоу-бизнес
Стало известно о состоянии Никиты Михалкова после операции
РЕН ТВ вчера в 06:40
Экономика
В России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты
Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей.
REGNUM вчера в 22:48
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Моника Беллуччи постриглась и сменила имидж
Моника Беллуччи на показе Dolce & Gabbana доказала, что еще способна всех удивить. Смена имиджа, безусловно, пошла на пользу актрисе.
Wday.ru 06:03
Экономика
«Газпром нефть» передаст часть заправок в управление своим сотрудникам
По словам Крылова, по состоянию на конец июня 2019 года «Газпром нефть» перевела 279 своих АЗС на три партнерские модели управления, а до конца 2019 года планирует передать 411 объектов.
РБК 06:41