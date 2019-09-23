с чего всё началось

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-500 «Прометей» по эффективности превзойдет любую другую действующую систему противоракетной обороны в мире. Об этом пишет китайское издание Sina.

Китай назвал С-500 самой совершенной ПВО в мире

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