Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаШтат Миссури подал в суд на Китай из-за эпидемии коронавируса

Американский штат Миссури подал в суд на правительство Китая, обвинив официальный Пекин в начале глобальной пандемии коронавируса нового типа. Как сообщает "Национальное общественное радио" (NPR), соответствующий иск в местный федеральный суд был подан главным прокурором штата Эриком Шмиттом.
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с чего всё началось
Американский штат Миссури подал иск против Китая в связи распространением коронавируса и требует возместить ущерб, сообщает The Hill
 во вторник, 21 апреля.
Известиявчера в 20:10

Подробнее о событии

Китай назвал издевательством американский иск из-за коронавируса

Lenta.ru06:44

МИД Китая назвал иск американского штата «издевательством» над судопроизводством

Газета.Ru05:59

Китай назвал иск штата Миссури к КНР из-за пандемии сутяжничеством

РИА Новости04:24

В МИД Китая прокомментировали иск в отношении республики за сокрытие данных о пандемии

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США подали в суд на Китай из-за коронавируса

Комсомольская правдавчера в 23:16

Штат Миссури подал иск против Китая в связи с ущербом от коронавируса

Известиявчера в 20:10

Штат Миссури подал иск против Китая из-за ущерба от коронавируса

Интерфаксвчера в 20:03
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Происшествия

Замглавы департамента культуры Москвы Ошарин найден мертвым в Крыму

В Ялте найден мертвым пропавший месяц назад заместитель департамента культуры Москвы Леонид Ошарин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 08:00
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Происшествия

МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских

МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
6,9K
Общество

В Минздраве выступили за продление ограничительных мер в России

Москва, 22 апреля 2020, 14:20 — REGNUM Действующие в настоящее время в России ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса необходимо продлить и на майские праздники, заявил 22 апреля главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико.
REGNUM 07:40
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Политика

Песков назвал публикации о ссоре Путина и бен Сальмана чушью

В Кремле назвали очередной чушью публикации СМИ о телефонном разговоре на повышенных тонах президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в начале марта перед заседанием ОПЕК+.
РИА Новости 08:29
17
Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
208
Политика

Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина

«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 07:00
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Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
2,2K
Здоровье

Мурашко заявил о снижении общего показателя смертности в России

"Общий показатель смертности в стране по сравнению с предыдущим годом на сегодняшнюю дату, оперативные наши источники позволяют говорить, что он ниже на 4,5%", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 07:20
9
Общество

Украина продлила карантин до 11 мая

Правительство Украины продлило до 11 мая действующий в стране карантин в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Коммерсантъ 08:27
1
Наука

Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом

Как выяснили специалисты, серьезные вспышки коронавируса были зафиксированы при длительном и тесном контакте больших групп людей на массовых мероприятиях, а это свидетельствует, что наиболее вероятный путь передачи — при вдыхании капель во время непосредственного близкого общения с зараженными.
РИА Новости 02:59
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Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Актриса Анастасия Заворотнюк выписана из больницы домой на время карантина.
Газета.Ru 05:35
50
Интернет

«Яндекс» запустил собственный мессенджер

Компания «Яндекс» объявила о запуске полноценного мессенджера для мобильных телефонов и десктопных компьютеров.
РБК 08:14
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Политика

Песков оценил ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты

Москва, 22 апреля 2020, 14:41 — REGNUM В российских регионах ведётся ежедневная работа по выявлению случаев дефицита средств индивидуальной защиты для медработников, заявил 22 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM 08:16
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Происшествия

В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом

Еще два скончавшихся пациента с коронавирусом в Санкт-Петербурге были старше 80 лет, они страдали хроническими заболеваниями, третьему было 45 лет, сообщает городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости вчера в 11:59
38
Общество

Члены КПРФ возложили цветы к Мавзолею Ленина

REGNUM 05:40
7
Политика

В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции

Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
1K
Экономика

В Кремле прокомментировали слова Грефа о налоге на доходы по вкладам

В начале апреля президент России Владимир Путин подписал закон, облагающий 13%-ным налогом доход по вкладам и инвестициям в ценные бумаги размером более 1 млн руб. Новый порядок заработает с 2021 года.
RT на русском 06:02
81
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
1,1K
Происшествия

Мосгорсуд изменил меру пресечения экс-гендиректору НПО им. Лавочкина

Москва, 22 апреля 2020, 15:02 — REGNUM Московский городской суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест бывшему гендиректору НПО имени Лавочкина Сергею Лемешевскому и адвокату Игорю Третьякову по делу о хищении 330 млн рублей.
REGNUM 08:02
Религия

Настоятель собора в Москве Александр Агейкин умер от коронавируса

Территория новостей вчера в 09:30
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Армия и оружие

Появление федеральных войск в Чечне объяснили

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики.
Lenta.ru 04:35
2K
Происшествия

В Москве задержали около 15 водителей с коронавирусом

Ранее Ликсутов сообщил ТАСС, что около 3,7 млн автомобилистов получили спецпропуск для передвижения по Москве на своих транспортных средствах, при этом по состоянию на 09:00 были выявлены 5,6 тыс. машин, которые не имели верификации в автоматизированной системе Москвы и области.
ТАСС 06:23
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Здоровье

Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам

Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24
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Шоу-бизнес

Появилось официальное подтверждение диагноза Анастасии Заворотнюк

На днях, одно из изданий, разместило на своем сайте документ, в котором описывается диагноз актрисы.
Bimru.ru 02:11
Общество

Рамзан Кадыров побрился налысо из-за отсутствия парикмахеров

Судя по-всему Глава Чечни запустил новый обязательный челлендж среди жителей республики.
КМВ Новости вчера в 13:08
1,4K
Происшествия

Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства

В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении.
Газета.Ru 06:01
1,3K
Общество

Почти 85% жителей России встревожены нарастающим кризисом

Москва, 22 апреля 2020, 12:18 — REGNUM Большинство граждан России (84%) испытывают тревожные настроения из-за нарастающего экономического кризиса.
REGNUM 05:18
Происшествия

В Оренбуржье мать заподозрили в жестоком избиении младенца

Российская газета 06:26
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Политика

Трамп приказал уничтожать преследующие суда США иранские корабли

Президент США Дональд Трамп заявил, что дал распоряжение ВМС уничтожать иранские боевые корабли, которые преследуют американские суда в море.
RT на русском 08:29
Общество

На Украине собираются продлить карантин до 11 мая

Кабмин Украины планирует продлить карантин в стране минимум до 11 мая, но при этом некоторые меры будут смягчены, сообщает премьер Денис Шмыгаль.
Pravda.Ru 02:45
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