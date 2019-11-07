Официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн назвал важное условие достижения первой части торговой сделки Китая и США. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, этим условием является синхронная отмена повышенных пошлин.

Китай назвал условие для достижения первой части торговой сделки с США

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