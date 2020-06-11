Общество

ГородовойГородовойКитай назвал условия возобновления транспортного сообщения с Россией

В МИД Китая, комментируя дальнейшее возобновление транспортного сообщения с Россией, отметили, что это будет возможно при двух условиях: строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и стабилизации ситуации с коронавирусом в мире. Об этом сообщает «РИА Новости».
Читать в источнике
Комментировать32
с чего всё началось

Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией

Китай восстановит транспортное сообщение с Россией при условии строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и стабилизации обстановки с COVID-19 в мире, рассказали РИА Новости в Министерстве иностранных дел КНР.
РИА Новостивчера в 23:04

Подробнее о событии

В Китае объяснили, когда возобновится сообщение с Россией

Комсомольская правда02:23

Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией

РИА Новостивчера в 23:04

Китай назвал условие возобновления транспортного сообщения с Россией

Lenta.ru01:26

В Китае назвали условия возобновления транспортного сообщения с Россией

REGNUM00:45

Китай назвал условия для восстановления поездок с Россией

Известия00:10

Китай озвучил условия восстановления транспортного сообщения с Россией

Московский Комсомолецвчера в 23:45

Китай рассказал, когда возобновится транспортное сообщение с Россией

Газета.Ru01:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 03:29, Ашберн
Наука

Названа еще одна причина часто мыть руки

Ученые рассказали, почему важно часто мыть руки.
Evo-rus.com вчера в 02:42
18
Политика

Республиканцы предложили ввести санкции против России

Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы".
Российская газета 02:40
1,5K
Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
166
Происшествия

В Петербурге автомобиль наехал на остановку

Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 01:14 — REGNUM Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в результате наезда легкового автомобиля Toyota на остановку общественного транспорта пострадали три человека.
REGNUM вчера в 18:14
17
Космос

Маск оценил статью Рогозина о Crew Dragon

Коммерсантъ вчера в 20:20
366
Общество

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер после заражения коронавирусом

Нижегородская Правда вчера в 05:42
777
Общество

Министр образования пригрозил аннулировать выданные школьные аттестаты

В конце мая ученики старших классов закончили учебный год, а в начале июня школы начали выдавать своим выпускникам аттестаты.
Обнинск.Name 09 июня в 11:55
20
Здоровье

Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса

Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 02:45
46
Общество

Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен на месяц

В Красноярском крае продлен режим ограничений из-за коронавируса до 12 июля.
BFM.ru 02:41
93
Экономика

Апрель поставил 15-летний антирекорд по появлению новых компаний в России

В апреле 2020 года в России открылось меньше всего новых компаний за последние 15 лет.
РБК 03:00
Происшествия

Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи

Говорит Москва 09 июня в 02:53
1,9K
Общество

Во Владимирской области выявили еще 64 случая коронавируса

По данным Роспотребнадзора во Владимирской области еще 64 человека заболели коронавирусной инфекцией.
Губерния-33 02:47
761
Политика

Зеленский рассказал об СМС-сообщениях Коломойского

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об СМС-сообщениях, которые иногда получает от олигарха Игоря Коломойского.
Lenta.ru 02:49
Армия и оружие

Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны

Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета вчера в 02:49
30
Здоровье

В Крыму выявили 25 носителей коронавируса

«За 10 июня на территории республики подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции: 19 из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий в очагах по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая — при обращении за медицинской помощью, 2 случая — при лабораторном скрининге здоровых лиц», — отметил Аксёнов.
REGNUM 03:10
Общество

ФСБ пресекла деятельность подпольной оружейной группировки

Газета.Ru 03:05
Экономика

Сбербанк договорился о покупке 2ГИС

Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
Коммерсантъ 02:05
203
Происшествия

СК задержал руководителей ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива в Норильске

По делу о разливе дизельного топлива в Норильске задержали директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера электростанции Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости вчера в 06:17
309
Армия и оружие

Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии

Российская газета 02:11
562
Общество

Кудрин счел недостаточной господдержку россиян в острую фазу кризиса

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью агентству ТАСС заявил, что пошел бы по схеме более широкой выдачи денег гражданам, пострадавшим от кризиса.
РБК 02:38
11
Общество

Тысячи канадцев вернут полученные во время пандемии пособия

Вернуть пособия придется, например, тем, кто получил выплаты, но нашел работу и не уведомил об этом власти.
Российская газета вчера в 22:46
1
Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости 09 июня в 15:04
1,3K
Происшествия

Из любимого бара Ефремова пропали записи камер наблюдения

Lenta.ru 02:42
16
Происшествия

В Москве простились с погибшим после ДТП с Ефремовым водителем

В траурном зале при Институте имени Н.В. Склифосовского прошла церемония прощания с Сергеем Захаровым — водителем службы доставки, погибшим в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым.
РБК 02:55
17
Политика

В Крыму назвали глупым призыв Климкина отобрать полуостров

Днем ранее Климкин отреагировал на слова президента своей страны Владимира Зеленского о том, что России «станет стыдно» за Крым, и предложил отобрать полуостров.
Известия 02:42
884
Общество

На «духовника Поклонской» завели административное дело за фейки

Романова обвиняют по ч.9 ст.13.15 КоАП. Заведено административное дело, Сергию грозит от 30 до 100 тысяч рублей штрафа.
REGNUM 02:49
9
Происшествия

Появилось видео, как Вшивков отрывает батарею в камере

В интернете появилось видео того, как Иван Вшивков, который обварился кипятком в ОВД по Московскому району и умер от ожогов, отрывает батарею от стены.
Каскад вчера в 16:55
1
Футбол

«Зенит» и «Спартак» сыграют в Санкт-Петербурге

Напомним, на сегодняшний день известная только одна пара полуфиналистов, т.к. встреча 1/4 финала между «Уралом» и «Шинником» не была проведена в назначенный ранее срок.
ГЛАС.RU 09 июня в 06:52
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru вчера в 03:23
Наука

Предшественника Великой китайской стены нашли археологи

Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com вчера в 11:26
41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное