Общество
ГородовойКитай назвал условия возобновления транспортного сообщения с Россией
В МИД Китая, комментируя дальнейшее возобновление транспортного сообщения с Россией, отметили, что это будет возможно при двух условиях: строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и стабилизации ситуации с коронавирусом в мире. Об этом сообщает «РИА Новости».
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с чего всё началось
Китай восстановит транспортное сообщение с Россией при условии строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и стабилизации обстановки с COVID-19 в мире, рассказали РИА Новости в Министерстве иностранных дел КНР.РИА Новостивчера в 23:04
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Китай озвучил условия восстановления транспортного сообщения с Россией
Московский Комсомолецвчера в 23:45
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Новые Известия вчера в 09:08
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В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:26
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В Словакии неизвестный напал на начальную школу
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«Морской старт» договаривается с покупателем
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Опубликовано видео задержания готовивших теракт в Крыму
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Газета.Ru вчера в 11:22