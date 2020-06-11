Общество

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В МИД Китая, комментируя дальнейшее возобновление транспортного сообщения с Россией, отметили, что это будет возможно при двух условиях: строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и стабилизации ситуации с коронавирусом в мире. Об этом сообщает «РИА Новости».
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с чего всё началось

Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией

Китай восстановит транспортное сообщение с Россией при условии строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и стабилизации обстановки с COVID-19 в мире, рассказали РИА Новости в Министерстве иностранных дел КНР.
РИА Новостивчера в 23:04

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В Китае объяснили, когда возобновится сообщение с Россией

Комсомольская правда02:23

Китай рассказал, когда возобновится транспортное сообщение с Россией

Газета.Ru01:27

Китай озвучил условия восстановления транспортного сообщения с Россией

Московский Комсомолецвчера в 23:45

В Китае назвали условия возобновления транспортного сообщения с Россией

REGNUM00:45

Китай назвал условия для восстановления поездок с Россией

Известия00:10

Китай назвал условие возобновления транспортного сообщения с Россией

Lenta.ru01:26

Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией

РИА Новостивчера в 23:04
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Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
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Политика

Кремль назвал страны, подтвердившие участие в параде Победы

ФАН вчера в 05:49
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Политика

Путин допустил оговорку, «придумав» новое министерство

Президент России Владимир Путин оговорился на совещании по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий и сослался на данные несуществующего ведомства — Минэкономсвязи.
РИА Новости вчера в 14:25
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Политика

Песков ответил на слова Лукашенко о «российских олигархах»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление лидера Белоруссии Александра Лукашенко о «российских олигархах», которые якобы финансируют «радикальную белорусскую оппозицию».
RT на русском вчера в 07:17
5,6K
Общество

Россияне становятся финансово независимыми в среднем в 26 лет

Раньше всего россияне становятся финансово независимыми в Хабаровске (24,9 года).
Коммерсантъ 00:15
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Политика

Белый дом: Трамп не намерен наказывать Меркель выводом войск из ФРГ

Трамп действует в интересах Соединенных Штатов, заверила она, отвечая на вопрос о том, не является ли вывод войск из ФРГ попыткой «наказать» немецкого канцлера Ангелу Меркель за отказ приехать на саммит «Большой семерки» (G7).
RuNews24.ru вчера в 19:18
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Происшествия

Росгвардия наказала сотрудника из-за видео про подброс наркотиков

Росгвардия наказала сотрудника после резонансного видео с угрозами подбросить москвичу наркотики, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка ведомства.
РИА Новости 05:55
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Общество

В России выявлено 8779 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в РФ зарегистрировано 8779 новых случаев заражения коронавирусом.
Клуб регионов 03:49
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Политика

Кремль: Путин может обратиться к гражданам по поправкам к Конституции

Президент может обратиться к гражданам до или после голосования по поправкам к Основному закону - если посчитает необходимым.
Российская газета 06:07
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Происшествия

С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве

Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
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Армия и оружие

В США вышел из строя новейший авианосец

Новейший атомный авианосец ВМС США «Джеральд Р. Форд» (CVN-78) вышел из строя на пять дней из-за проблем с системой запуска самолётов палубной авиации.
News.ru 09 июня в 14:44
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Экономика

Российским пенсионерам готовят выплату в 2000 рублей

Российские пенсионеры могут рассчитывать на единовременную денежную выплату. Сумма составит около 2 тысяч рублей.
ФедералПресс 01:13
29
Общество

Губернатор Кубани заявил о снятии новых ограничений по карантину

В четверг на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что с 12 июня на территории края отменяются "красные пропуска" для передвижения между муниципалитетами, а также еще целый ряд дейстововаших ограничений режима карантина по коронавирусу.
Российская газета 06:07
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Армия и оружие

США грозят обрушить на Россию ракетный ливень со стороны Черного моря

Евразия Daily 03:19
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Армия и оружие

Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии

На опубликованных кадрах виден американский военный бронеавтомобиль M1235 MRAP, который пытается помешать продвижению российского патруля.
REGNUM 00:05
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Здоровье

Глава Минздрава Украины сделал жесткое заявление из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом

Из-за нового суточного антирекорда по количеству случаев COVID-19 на Украине министр здравоохранения Максим Степанов предложит определенные меры, касающиеся ослабления карантина.
Украина.ру 05:19
Общество

Мишустин утвердил выдачу школьных аттестатов без экзаменов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выдаче аттестатов всем выпускникам школ 2020 года без экзаменов.
Газета.Ru 04:07
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Космос

Ученые подтвердили «сердцебиение» черной дыры

Впервые сердцебиение черной дыры обнаружили в 2007-м году в центре галактики RE J1034+396, находящейся приблизительно в 600 миллионах световых лет от Земли.
Новые Известия вчера в 09:08
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Происшествия

В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:26
2,1K
Происшествия

В Словакии неизвестный напал на начальную школу

В Словакии неизвестный напал на начальную школу, инцидент произошёл в городе Врутки.
RT на русском 06:15
Общество

ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38
2,7K
Спорт

Жалобы игроков на патч для Modern Warfare попали в тренды Twitter

Поддержка Activision прокомментировала жалобы пользователей, подтвердив, что часть игроков Xbox One действительно скачивают больше, чем остальные.
News.ru 05:09
Происшествия

СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

РИА Новости 06:19
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Игры

Утечка: ремейк шутера XIII выйдет 10 ноября

Игромания.ру 04:36
Технологии

Инсайдеры назвали возможную стоимость PlayStation 5

Инсайдеры назвали возможную стоимость японской приставки PlayStation 5. Об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:53
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Общество

«Морской старт» договаривается с покупателем

S7 договорилась о покупке проекта «Морской старт» в 2016 году: компания получила платформу Odyssey, корабль Sea Launch Commander, оборудование и товарный знак Sea Launch.
TelecomDaily вчера в 04:30
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Авто

Обновлённый Lada Largus сертифицировал АвтоВАЗ

«АвтоВАЗ» сертифицировал обновленный универсал LADA Largus.
Автоновости дня 09 июня в 14:17
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Здоровье

220 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области

На 11 июня в Ростовской области у 6954 человек подтвержден коронавирус. Показатель заболевших — 165,5 на 100 тыс. населения.
Kursk.com 04:55
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Шоу-бизнес

Филипп Киркоров с детьми поздравил дочь Ани Лорак с 9-летием

Ани Лорак с экс-супругом и дочерью Артистка трогательно поздравила дочь в своем микроблоге в Instagram, опубликовав совместное фото с наследницей.
Вокруг ТВ 09 июня в 23:00
Общество

Опубликовано видео задержания готовивших теракт в Крыму

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт в Крыму, который готовили пятеро граждан России.
Газета.Ru вчера в 11:22
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