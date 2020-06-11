Китай восстановит транспортное сообщение с Россией при условии строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и стабилизации обстановки с COVID-19 в мире, рассказали РИА Новости в Министерстве иностранных дел КНР.

с чего всё началось

В МИД Китая, комментируя дальнейшее возобновление транспортного сообщения с Россией, отметили, что это будет возможно при двух условиях: строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и стабилизации ситуации с коронавирусом в мире. Об этом сообщает «РИА Новости».

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