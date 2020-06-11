Общество
ГородовойКитай назвал условия возобновления транспортного сообщения с Россией
В МИД Китая, комментируя дальнейшее возобновление транспортного сообщения с Россией, отметили, что это будет возможно при двух условиях: строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и стабилизации ситуации с коронавирусом в мире. Об этом сообщает «РИА Новости».
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с чего всё началось
Китай восстановит транспортное сообщение с Россией при условии строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и стабилизации обстановки с COVID-19 в мире, рассказали РИА Новости в Министерстве иностранных дел КНР.РИА Новостивчера в 23:04
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Китай озвучил условия восстановления транспортного сообщения с Россией
Московский Комсомолецвчера в 23:45
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Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
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Силовики пришли с обысками к экс-руководителям Аграрного университета
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Газета.Ru 04:26
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МИД России не исключает выкупа у Чехии памятника маршалу Ивану Коневу, демонтированного в Праге.
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Министр культуры РФ Ольга Любимова подписала приказ о возобновлении с 16 июня работы открытых пространств музеев и музеев-заповедников, находящихся в ведении Минкультуры России.
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Симферополь, 11 июня 2020, 09:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за ложь в адрес Крыма, заявил вице-премьер-министр правительства Крыма Георгий Мурадов 11 июня в комментарии РИА Новости.
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Власти Москвы запустят на сервисе "Активный гражданин" проект "Миллион призов".
Российская газета 04:21
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В российском модуле МКС проверяют уровень токсичного бензола
Вашингтон, 11 июня 2020, 04:36 — REGNUM Прибор для определения качества воздуха установил экипаж Международной космической станции в российском модуле «Звезда», сообщили 9 июня в пресс-службе NASA.
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МЧС предупредило о крупном граде и грозе в Москве
RT на русском вчера в 09:35
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Специалисты американского сервиса по расшифровке генома 23andMe выяснили, что люди с первой группой крови подвержены заражению SARS-COV-2 примерно на 18% меньше, чем обладатели других групп крови.
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Армия и оружие
Ищенко объяснил, почему Трамп выводит войска США из Германии
На днях президент США Дональд Трамп распорядился сократить численность американских военных в ФРГ с 52 тысяч до 25 тысяч.
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