Экономика

ИзвестияИзвестияКитай назвал взаимную отмену пошлин важным условием соглашения с США

Взаимное снятие таможенных тарифов Китая и США, введенных друг против друга, является важным условием заключения торгового соглашения. Об этом 7 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства коммерции КНР Гао Фэна.
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