Экономика
ИзвестияКитай назвал взаимную отмену пошлин важным условием соглашения с США
Взаимное снятие таможенных тарифов Китая и США, введенных друг против друга, является важным условием заключения торгового соглашения. Об этом 7 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства коммерции КНР Гао Фэна.
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Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Общество
Электропикап Tesla представят 21 ноября — Илон Маск
Генеральный директор Tesla Элон Маск только что официально подтвердил, что долгожданный грузовик Tesla Cybertruck будет представлен 21 ноября в Лос-Анджелесе.
SpeedMe вчера в 23:23
Политика
Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения
В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
RT на русском 07:35
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова ждут четвертого ребенка
Джиган оповестил о пополнении, выложив в Instagram фотографию, на которой вся семья рэпера, в том числе беременная супруга, изображены на отдыхе.
Политика Сегодня 05 ноября в 08:19
Общество
Глава Комитета солдатских матерей отказалась уходить в отставку
Председатель Комитета солдатских матерей России Флера Салиховская рассказала "Газете.Ru", что она не подписывала документов о сложении полномочий.
Газета.Ru 07:31
Шоу-бизнес
6-летняя дочь Пугачевой и Галкина выпустила свою книжку
Лиза выпускает книги, сама придумывает, сами пишет, сама склеивает и сшивает.
Wday.ru 06:39
Политика
Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». Об этом сообщает The Economist.
Lenta.ru 05:46
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Авто
Mitsubishi анонсировала тизером обновленные Mirage и Attrage
Компания Mitsubishi опубликовала первое тизерное изображение двух своих новинок: хэтчбека Mirage и седана Attrage.
Автоновости дня 04:15
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service вчера в 11:09
Хоккей
СКА и «Ак Барс» поменяются игроками
Хоккейные клубы СКА и «Ак Барс» совершат обмен игроками.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 07:57
Здоровье
Первые симптомы рака печени назвали врачи
Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru 05 ноября в 11:54
Наука
Российские учёные обнаружили связь чёрных дыр с микромиром
Популярная механика 05 ноября в 07:54
Технологии
Росатом планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Как отмечается, на разработку компьютера будет выделено 24 млрд рублей.
Газета.Ru 05:14
Армия и оружие
Атомные подлодки устроили дуэль на торпедах
Подводные лодки Северного флота России "Нижний Новгород" и "Псков" провели тренировку в Баренцевом море.
Вести.Ru 07:03
Происшествия
Экс-чиновник Минкультуры РФ задержан в Австрии
Бывший чиновник Минкультуры РФ Борис Мазо задержан в Австрии, сообщили в полиции Испании, передаёт 7 ноября РБК.
REGNUM 08:59
Политика
Азербайджан вручил ноту протеста послу России
Азербайджанский МИД вручил ноту протеста послу России в Баку Михаилу Бочарникову.
МонаВиста вчера в 10:50
Финансы
Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые превысил отметку в 3000 пунктов, следует из данных на сайте площадки.
Forbes 07:01
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане оказались сторонниками ИГ
Газета.Ru вчера в 05:46
Происшествия
Начальника пожарной части в Хакасии обвинили в поджоге домов
Начальника пожарной части в селе Балыкса в Хакасии обвиняют в поджоге частных домов и построек, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.
Газета.Ru 07:18
Гаджеты
Украинский Xiaomi Mi Note 10 оказался дешевле европейского
Сегодня состоялся анонс смартфона Xiaomi Mi Note 10 — международной версии модели CC9 Pro.
iXBT.com вчера в 08:54
Экономика
ЕБРР выделил «Нафтогазу» €120 млн на покупку газа
«Нафтогазу Украины» выделили на закупку газа в Европе €120 млн. Об этом передает пресс-служба газовой корпорации.
REGNUM 07:02
Армия и оружие
Россия и Сирия призвали мировое сообщество обязать США вывести войска
Ранее руководители межведомственных координационных штабов РФ и Сирии сообщили, что США сорвали план по выводу сирийских граждан с территории лагеря беженцев "Рукбан".
РИА Новости 09:08
Космос
Новая экзопланета вблизи «невидимой» звезды
XXII век вчера в 22:54
Экономика
Малый и средний бизнес России приблизился к стагнации
Значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, что указывает фактически на остановку роста деловой активности в этом сегменте.
Коммерсантъ вчера в 22:26
Экономика
Госдума приняла законопроект о кредитных историях в первом чтении
В России может появиться институт квалифицированных бюро кредитных историй (БКИ), которые будут уполномочены реализовывать новый механизм расчёта долговой нагрузки гражданина.
Парламентская газета 07:55
Игры
Состоялся релиз Red Dead Redemption 2 на ПК
5 ноября состоялся релиз Red Dead Redemption 2 от студии Rockstar для ПК.
Inc-news.ru 05 ноября в 10:07
Политика
Ляшко и представитель Зеленского в кабмине подрались в аэропорту
Известия вчера в 18:03