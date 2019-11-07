Экономика
Страна Советов on-lineВ Минкоммерции КНР назвали важное условие торгового соглашения с США
Официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что взаимное пропорциональное снятие таможенных пошлин между Китаем и США, введенных друг против друга, является важным условием заключения торговой сделки.
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Транспорт
Названа дата продажи билетов на поезда в Крым
Lenta.ru 09:53
Происшествия
В Австрии задержали бывшего чиновника Минкультуры России
Ранее о задержании в Австрии экс-чиновника Минкультуры заявили в Национальной полиции Испании.
РИА Новости 10:30
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Спорт
Поляк Витольд Банька избран новым президентом WADA
Министр спорта и туризма Польши 35-летний Витольд Банька избран новым президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Известия 10:22
Общество
Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку
Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить с должности.
Lenta.ru 08:15
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Политика
Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.
Газета.Ru 07:49
Армия и оружие
Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»
REGNUM вчера в 12:19
Политика
Президенту Казахстана понравился Омск
Как сообщало ИА REGNUM, Касым-Жомарт Токаев приехал в Омск 7 ноября, чтобы поучаствовать в XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
REGNUM 10:26
Наука
Новый штамм ВИЧ обнаружен впервые за почти 20 лет
Группа учёных обнаружила новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет, сообщает The Wall Street Journal.
RT на русском 03:04
Политика
Украина назвала новый способ заблокировать «Северный поток-2»
Украина обжалует в суде ЕС возможное решение властей Германии сделать исключение из правил Еврокомиссии для трубопровода «Северный поток-2».
РБК 10:37
Общество
Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
Хоккей
Сборная России сыграет с Финляндией первый матч Кубка Карьяла
Сборная России по хоккею сегодня, 7 ноября, проведет первый матч Еврохоккейтура в текущем сезоне против команды Финляндии.
Нева Спорт вчера в 21:03
Общество
Арестованные картины Ананьевых нашли на складе в Подмосковье
Полотна были арестованы по делу о взыскании убытков в размере 282,2 млрд руб. Издание Forbes уточняет, что склад, в котором хранились картины, находится возле Смоленского храма в селе Константиново.
РБК 09:47
Экономика
Ротенберг закрыл сделку по продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»
Ранее два источника, близких к подготовке сделки, говорили РБК, что Ротенберг договорился о продаже подрядчика приблизительно за 75 млрд руб.
РБК 10:29
Общество
На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года
Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
Российская газета 02:00
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Lenta.ru вчера в 08:35
Общество
В Центробанке рассказали о схеме работы телефонных мошенников
Телефонные мошенники выстраивают разговор со своими жертвами так, что те сами предоставляют им личные данные, и могут найти подход даже к самым подкованным клиентам банков, заявил первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.
РИА Новости 08:15
Политика
Цемах решился дать показания по делу MH17 следователям из Нидерландов
Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17.
Газета.Ru 09:20
Технологии
«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера
«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
РБК 09:44
Фигурное катание
Туктамышева усложнила программу к Гран-при в Китае
Изменения программ Туктамышевой коснулись части прыжкового контента, в частности короткой программы.
МК-Спорт 10:20
Происшествия
Начальника пожарной части в Хакасии обвинили в поджоге домов
Начальника пожарной части в селе Балыкса в Хакасии обвиняют в поджоге частных домов и построек, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.
Газета.Ru 07:18
Шоу-бизнес
Кристина Асмус из-за травли отказывается сниматься в постельных сценах
Актриса рассказала, что отказывается сниматься в постельных сценах после непрекращающейся травли, связанной с премьером фильма «Текст».
Актуальные Новости 03:51
Общество
Канделаки прокомментировала заявление Тарасова о применении физической силы к женщинам
RT на русском 09:34
Происшествия
Адвокат назвал статус либертарианца Светова после обысков
Член Либертарианской партии Михаил Светов проходит свидетелем по уголовному делу, в рамках которого у него провели обыски.
РБК вчера в 16:56
Происшествия
Бывший замдиректора «Росгеологии» признал вину в мошенничестве
Бывший первый заместитель директора «Росгеологии» Руслан Горринг признал вину в мошенничестве, сообщает Следственный комитет.
Ведомости 09:12