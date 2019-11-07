Экономика
ИзвестияКитай назвал взаимную отмену пошлин важным условием соглашения с США
Взаимное снятие таможенных тарифов Китая и США, введенных друг против друга, является важным условием заключения торгового соглашения. Об этом 7 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства коммерции КНР Гао Фэна.
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Происшествия
Бывший замдиректора «Росгеологии» признал вину в мошенничестве
Бывший первый заместитель директора «Росгеологии» Руслан Горринг признал вину в мошенничестве, сообщает Следственный комитет.
Ведомости 09:12
Общество
Леди Гага раскрыла правду о романе с Брэдли Купером
Американская певица и актриса Леди Гага прокомментировала слухи о романе с актером Брэдли Купером.
Москва 24 03:10
Общество
В Москве прошло шествие в честь 102-й годовщины Октябрьской революции
Демонстрация коммунистов, посвященная 102-й годовщине Октябрьской революции, прошла по центру Москвы от Страстного бульвара по Петровке до Площади Революции.
ТАСС 09:02
Политика
Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.
Газета.Ru 07:49
Спорт
Колобков опроверг манипуляции с базой данных московской лаборатории
Антон Новодережкин / ТАСС Министр спорта России Павел Колобков заявил, что никаких изменений в базу данных московской лаборатории не вносилось.
РЕН ТВ 03:50
Здоровье
В областной думе заявили о нехватке в регионе жизненно важных лекарств
Общественники и чиновники обсудили проблему недостатка лекарственными препаратами населения, в том числе детей в Саратовской области.
Четвертая Власть 08:14
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения в России
В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
РИА Новости 02:13
Шоу-бизнес
Кристен Стюарт рассказала, почему рассталась с Робертом Паттинсоном
РИА Новости вчера в 19:21
Общество
Ветхие дома предлагают ремонтировать за счет жильцов
Для домов с износом более 70%, которые не получили статус аварийных, могут создать специальную подпрограмму капремонта.
РБК 02:09
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Происшествия
В Австрии задержан бывший чиновник Минкультуры России
В Австрии задержан бывший директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры России Борис Мазо, объявленный Москвой в международный розыск по обвинению в мошенничестве.
Ведомости 08:44
Здоровье
В Зауралье районная больница осталась без инфекционного отделения
В курганском посёлке Лебяжье закрыто инфекционное отделение центральной районной больницы.
REGNUM 04:07
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Экономика
Малый и средний бизнес России приблизился к стагнации
Значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, что указывает фактически на остановку роста деловой активности в этом сегменте.
Коммерсантъ вчера в 22:26
Экономика
Набиуллина видит потенциал для смягчения денежно-кредитной политики
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 7 ноября, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе заседания профильных комитетов Госдумы по вопросам денежно-кредитной политики.
REGNUM 02:52
Шоу-бизнес
Валерия Гай Германика стала мамой в третий раз
Валерия Гай Германика стала многодетной мамой: ее третий малыш появился на свет накануне.
7Дней.ру 03:00
Общество
В Центробанке рассказали о схеме работы телефонных мошенников
Телефонные мошенники выстраивают разговор со своими жертвами так, что те сами предоставляют им личные данные, и могут найти подход даже к самым подкованным клиентам банков, заявил первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.
РИА Новости 08:15
Экономика
Джек Ма защитил титул богатейшего человека Китая
Китайский предприниматель Джек Ма даже после ухода с поста главы компании Alibaba остается богатейшим человеком Китая по версии Hurun China Rich List.
Российская газета 04 ноября в 11:23
Политика
Путин призвал воспитывать поколение в духе ценностей многодетной семьи
Московский Комсомолец 07:02
Экономика
Сбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках
Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках по программе субсидирования застройщиками на 1-2,2 процентных пункта, минимальная ставка по данному продукту составит 7,1%. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
ТАСС 08:23
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
Известия вчера в 08:43
Финансы
Reuters: Россия в 2020 году изменит валютную структуру ФНБ
Министерство финансов России планирует в следующем году изменить структуру валют Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил Reuters источник в ведомстве.
Коммерсантъ 08:30
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане оказались сторонниками ИГ
Газета.Ru вчера в 05:46
Происшествия
Адвокат назвал статус либертарианца Светова после обысков
Член Либертарианской партии Михаил Светов проходит свидетелем по уголовному делу, в рамках которого у него провели обыски.
РБК вчера в 16:56
Происшествия
Передавший штурвал лайнера «ИрАэро» девушке пилот отстранён от полётов
RT на русском 09:04
Технологии
Китай приступил к разработке технологии 6G
Китай официально приступил к исследованиям в области телекоммуникационных технологий шестого поколения (6G), сообщили в четверг государственные СМИ.
3DNews 03:23