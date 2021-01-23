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Китай назвали главным потребителем украинского зерна

Крупнейшим импортером украинского зерна в настоящий момент является Китай, сообщается на сайте Украинской зерновой ассоциации 22 января.В источнике
Народные новости
ФАН
ГЛАС.RU
AgroXXI
Газета.Ru
Известия
ПРАЙМ
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Экономика сегодня

Украина объявила себя главным экспортером зерна в КНР

Экономика сегоднявчера в 12:41
ПРАЙМ

На Украине назвали главного импортера отечественного зерна

ПРАЙМвчера в 14:57
Газета.Ru

На Украине Китай назвали главным потребителем украинского зерна

Газета.Ruвчера в 13:52
Народные новости

Названы объемы продаваемого Китаю украинского зерна

Народные новостивчера в 12:53
Известия

Китай назвали главным потребителем украинского зерна

Известиявчера в 15:45
ФАН

Украинские аграрии похвастались показателями экспорта зерна в Китай

ФАНвчера в 12:37
REGNUM

На Украине объявили себя главным кормильцем Китая

REGNUM22 января в 08:00

Рома — Специя 4:3

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека решил исключить нападающего римлян Эдина Джеко из состава на матч 19-го тура Серии А со «Специей» из-за конфликта, сообщает Corriere dello Sport.
Чемпионатвчера в 09:21