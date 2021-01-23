ИзвестияКитай назвали главным потребителем украинского зернаКрупнейшим импортером украинского зерна в настоящий момент является Китай, сообщается на сайте Украинской зерновой ассоциации 22 января.В источникеНародные новостиФАНГЛАС.RUAgroXXIГазета.RuИзвестияПРАЙМПодробнее о событииУкраина объявила себя главным экспортером зерна в КНРЭкономика сегоднявчера в 12:41На Украине назвали главного импортера отечественного зернаПРАЙМвчера в 14:57На Украине Китай назвали главным потребителем украинского зернаГазета.Ruвчера в 13:52Названы объемы продаваемого Китаю украинского зернаНародные новостивчера в 12:53Китай назвали главным потребителем украинского зернаИзвестиявчера в 15:45Украинские аграрии похвастались показателями экспорта зерна в КитайФАНвчера в 12:37На Украине объявили себя главным кормильцем КитаяREGNUM22 января в 08:00Показать ещёОценить41КомментироватьПоделиться