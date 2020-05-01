Коронавирус

ИзвестияИзвестияКитай не допустил ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса

Китай отказал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в просьбе принять участие в расследовании происхождения коронавируса SARS-COV-2. Об этом апреля рассказал представитель ВОЗ в КНР Годен Галеа.
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Подробнее о событии

Китай пока не дал согласие на участие ВОЗ в расследовании по возникновению COVID-19

Интерфакс22:31

Китай не пригласил ВОЗ к расследованию о начале пандемии коронавируса

Московский Комсомолец19:38

Китай отказал ВОЗ в допуске к расследованию появления коронавируса

РЕН ТВ20:42

В ВОЗ заявили, что Китай не допускает организацию к расследованию по коронавирусу

Газета.Ru20:41

Китай не допускает ВОЗ к расследованию по возникновению коронавируса

РИА Новости20:19

Китай не позволяет ВОЗ участвовать в расследовании происхождения коронавируса

Комсомольская правда21:19

В ВОЗ заявили, что Китай не пригласил организацию к расследованию по коронавирусу

ТАСС19:25
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Контактировавших с Мишустиным проверят на коронавирус

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Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
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Умерла солистка группы «Фристайл»

Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости 17:57
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Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

РИА Новости 09:02
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Общество

Кузнецова назвала основные проблемы с удаленным обучением

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова перечислила основные проблемы, которые возникают во время удаленного обучения школьников во время самоизоляции.
РИА Новости 21:06
Гаджеты

Представлен Redmi Note 9 Pro для международного рынка, цена от $269

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Происшествия

Прокуратура решила возобновить дело о преступлениях нацистов в Крыму

Прокуратура Крыма обратилась в республиканский Верховный суд с запросом о возобновлении уголовного дела о массовом уничтожении нацистами жителей полуострова.
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Кино

Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»

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Политика

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Политик Алексей Навальный согласился на дебаты с представителем министерства иностранных дел Марией Захаровой.
Ведомости 17:19
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Авто

Появились первые изображения удлиненной Lada Niva

Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
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Уайт назвал лучших бойцов UFC, которые так и не завоевали титул

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Спорт

WADA объявило о завершении расследования против 298 российских атлетов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило расследование против 298 российских спортсменов.
РБК 13:18
Общество

Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок

Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 12:27
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Общество

В ВОЗ допустили скорое снятие ограничений из-за коронавируса в России

В ВОЗ отметили, что в скором времени в России можно ослабить ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса.
Газета.Ru 12:44
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Общество

Пассажира с неподтвержденным коронавирусом сняли с рейса на Сахалин

Сегодня утром во Владивостоке предполетную проверку прошли 55 человек, одного из них сняли с рейса — тестирование показало положительный анализ.
Сахалин.Инфо 19:24
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Футбол

Головин назвал лучших игроков чемпионата России

Полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин назвал лучших игроков Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Кабмин выделит дополнительные средства на помощь россиянам за рубежом

"Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за ситуации с коронавирусом пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа", - сказал премьер.
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Жителей Горного Алтая предупредили об ужесточении мер в Алтайском крае

Горно-Алтайск, 30 апреля 2020, 12:44 — REGNUM Власти Алтайского края с первого мая серьёзно ужесточат режим въезда на свою территорию.
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Скворцова: РФ уже вышла на плато по числу новых случаев коронавируса

В России снизился прирост новых случаев заражения коронавирусом и в течение последней недели заболеваемость практически стабилизировалась на одном уровне.
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АвтоВАЗ начал продажи Lada Xray Cross Instinct

«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажи новой специальной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
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Какие законы вступают в силу в России в мае 2020 года

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Вирусологи назвали парадоксальной ситуацию с коронавирусом в России

Сотрудник Международного центра вирусологии РУДН, врач-инфекционист Елена Белова заявила о пародоксальной ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России.
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Добрый поступок Шюррле, контракт Соболева и новое сокращение зарплат. Генич — о ситуации в «Спартаке»

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Сергей Собянин: Москва прошла четверть пути в ситуации с коронавирусом

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Премьер-министр России Мишустин заразился коронавирусом

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