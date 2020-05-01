с чего всё началось

Китай отказал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в просьбе принять участие в расследовании происхождения коронавируса SARS-COV-2. Об этом апреля рассказал представитель ВОЗ в КНР Годен Галеа.

Китай не допустил ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса

Политика Умер вице-премьер Крыма Павел Королев Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова. 623

Общество Большинство россиян собираются провести майские праздники дома Портал "стопкоронавирус.рф" провёл социологический опрос и выяснил, где россияне собираются провести майские праздники.

Космос Совет РАН по космосу одобрил создание российской многоразовой ракеты Совет РАН по космосу одобрил линейку новых ракет космического назначения, предложенную Роскосмосом, сообщает РИА Новости со ссылкой на копию документа. 6

Общество Глава Буйнакска заразился коронавирусом Глава Буйнакска Исламудин Нургудаев заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. 2

Общество Коронавирус начал распространяться внутри Омской области Шестеро человек заразились на территории региона, еще двое — от приехавших жителей Алтайского края и Югры. 5

Здоровье Названы самые опасные при коронавирусе заболевания Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность. 60

Общество Попова назвала основание для усиления ограничительных мер после 11 мая Если граждане России не отнесутся ответственно к режиму ограничений в период майских праздников, то его придется ужесточать после 12 мая.

Технологии Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса Щиток же помогает лучше соблюдать социальное дистанцирование - через прозрачную поверхность маски можно видеть движения губ собеседника, что улучшает восприятие речи. 36

Энергетика В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2» Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V. 1,5K

Авто GMC показал обновленный пикап Canyon Denali 2021 года GMC анонсировал обновленный Canyon 2021 модельного года в январе, через несколько месяцев после выпуска обновленного Chevy Colorado 2021 года, однако официальный снимков пикапа до недавнего времени не было.

Общество 40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Самарской области По информации оперативного штаба на 12:00, четверга, 30 апреля на территории Самарской области подтверждены еще 40 новых случаев заражения COVID-19. 262

Происшествия В Приамурье обнаружена мертвой сотрудница полиции Тело сотрудницы полиции обнаружено в пятницу, 1 мая, в одной из квартир города Тында Амурской области. 17

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Экономика Титов пожаловался Путину на недостаточную поддержку бизнеса Бизнес в российских регионах не может воспользоваться мерами поддержки, которые принимаются на федеральном уровне, показал проведенный бизнес-омбудсменом Борисом Титовым мониторинг. 181

Здоровье В ВОЗ назвали причину быстрого развития пандемии в Белоруссии Эпидемия коронавирусной инфекции в Белоруссии перешла в фазу местной трансмиссии среди населения, что требует незамедлительного усиления мер физического дистанцирования. 8

Политика В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера. 958