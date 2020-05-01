Коронавирус
ИзвестияКитай не допустил ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса
Китай отказал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в просьбе принять участие в расследовании происхождения коронавируса SARS-COV-2. Об этом апреля рассказал представитель ВОЗ в КНР Годен Галеа.
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с чего всё началось
30 апреля в эфире Sky News Галеа указал, что организация запрашивала допуск расследованию с целью понять обстоятельства возникновения нового типа коронавируса и не допустить новых эпидемий.Известиявчера в 22:30
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Китай пока не дал согласие на участие ВОЗ в расследовании по возникновению COVID-19
Интерфаксвчера в 22:31
Китай не пригласил ВОЗ к расследованию о начале пандемии коронавируса
Московский Комсомолецвчера в 19:38
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:23, Ашберн
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Совет РАН по космосу одобрил создание российской многоразовой ракеты
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Lenta.ru 29 апреля в 15:18
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Щиток же помогает лучше соблюдать социальное дистанцирование - через прозрачную поверхность маски можно видеть движения губ собеседника, что улучшает восприятие речи.
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Валуев ответил Навальному, поддержавшему Фролова в его критике власти
Напомним, за нашумевшее интервью с критикой правительства «Крылья Советов» объявили, что накажут голкипера.
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Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
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Вечерний курьер вчера в 03:23
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Поребрик.Медиа 01:08
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GMC анонсировал обновленный Canyon 2021 модельного года в январе, через несколько месяцев после выпуска обновленного Chevy Colorado 2021 года, однако официальный снимков пикапа до недавнего времени не было.
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По информации оперативного штаба на 12:00, четверга, 30 апреля на территории Самарской области подтверждены еще 40 новых случаев заражения COVID-19.
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Активистов Левого фронта задержали сегодня в центре Москвы
Как сказал Удальцов, активисты "Левого фронта" требовали оказать поддержку населению в трудный период и призывали к отставке президента РФ Владимира Путина.
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Коммерсантъ вчера в 05:06
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В ВОЗ назвали причину быстрого развития пандемии в Белоруссии
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В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина
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«Почта России» опубликовала график работы в майские праздники
Режим работы отделений почтовой связи изменится в отдельные дни с 1 по 11 мая.
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