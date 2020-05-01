Коронавирус

ИзвестияИзвестияКитай не допустил ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса

Китай отказал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в просьбе принять участие в расследовании происхождения коронавируса SARS-COV-2. Об этом апреля рассказал представитель ВОЗ в КНР Годен Галеа.
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с чего всё началось
30 апреля в эфире Sky News
 Галеа указал, что организация запрашивала допуск расследованию с целью понять обстоятельства возникновения нового типа коронавируса и не допустить новых эпидемий.
Известиявчера в 22:30

Подробнее о событии

Китай не пригласил ВОЗ к расследованию по происхождению коронавируса

РБКвчера в 22:49

Китай пока не дает согласия на расследование возникновения COVID-19

Вести.Ruвчера в 22:49

Китай отказал ВОЗ в допуске к расследованию появления коронавируса

РЕН ТВвчера в 20:42

Китай пока не дал согласие на участие ВОЗ в расследовании по возникновению COVID-19

Интерфаксвчера в 22:31

Китай не допускает ВОЗ к расследованию по возникновению коронавируса

РИА Новостивчера в 20:19

Китай не пригласил ВОЗ к расследованию о начале пандемии коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 19:38

В ВОЗ заявили, что Китай не пригласил организацию к расследованию по коронавирусу

ТАССвчера в 19:25
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Общество

Обязательный масочный режим вводится на Кубани

Обязательный масочный режим вводится в Краснодарском крае.
ЮГ Times вчера в 07:15
352
Общество

Илон Маск призвал немедленно отменить карантин в США

Известный американский предприниматель Илон Маск заявил, что в США необходимо как можно скорее снять все ограничительные меры, которые были введены властями для борьбы с коронавирусом нового типа.
MedikForum.ru 29 апреля в 19:26
24
Политика

Появились детали лечения Мишустина от коронавируса

О заражении главы правительства коронавирусом стало известно ранее 30 апреля.
Lenta.ru вчера в 14:22
2,9K
Шоу-бизнес

Экс-супруг Лолиты после развода побежал в полицию писать заявление

Фитнес-тренер Дмитрий Иванов после развода с Лолитой Милявской написал заявлению в полицию, требуя наказать ее за клевету.
НТВ вчера в 07:58
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Гаджеты

Смартфон Redmi Note 9 Pro показался на качественных рендерах

Добавим, что бренд Redmi был создан китайской компанией Xiaomi. В начале прошлого года эта марка была выделена в самостоятельную структуру.
3DNews вчера в 05:59
29
Общество

Ограничительные меры в Тульской области продлеваются до 11 мая

На портале Правительства Тульской области сегодня, 30 апреля, появилось сообщение о том, что Губернатор Алексей Дюмин подписал Указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
Первый Тульский вчера в 16:58
1
Политика

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru вчера в 06:04
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Общество

Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
Lenta.ru вчера в 09:29
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Футбол

Головин назвал лучших игроков чемпионата России

Полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин назвал лучших игроков Российской премьер-лиги (РПЛ).
МК-Спорт вчера в 11:54
Шоу-бизнес

Топалов заявил, что устал от ненависти на фоне скандала с Тодоренко

РИА Новости вчера в 23:23
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Шоу-бизнес

Умерла солистка группы «Фристайл»

Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости вчера в 17:57
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Энергетика

Вступила в силу сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня 11 млн б / с. В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК + от этого уровня составит 9,7 млн б / с (на 23%), с июля до конца 2020 года – 7,7 млн б / с (на 18%), далее, до мая 2022 года – 5,7 млн б / с (на 14%).
Интерфакс вчера в 22:09
3
Общество

Росгидромет предупредил об экстремальной жаре летом

Температура выше нормы с экстремальными значениями прогнозируется летом 2020 года в большинстве российских регионов, свидетельствуют данные Росгидромета.
Rambler News Service вчера в 05:08
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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
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Космос

NASA готовится к запуску солнечного парусника

Ридус вчера в 10:52
Политика

США могут ввести санкции против Китая из-за коронавируса

Санкции собираются ввести из-за сокрытия информации о коронавирусе нового типа.
Ридус вчера в 17:56
Общество

В Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице

Воробьёв отметил, что система обязательного ношения масок при выходе из дома будет внедряться поэтапно и коснётся также работодателей, которые собираются возобновить свою деятельность в сферах строительства и услуг.
REGNUM вчера в 10:16
3,6K
Общество

Коронавирус заставил россиян снизить свои зарплатные ожидания

Эксперты отмечают снижение зарплатных ожиданий россиян практически во всех 37 городах с населением от 500 тыс. человек, жители которых участвовали в исследовании.
Известия 29 апреля в 16:30
1
Общество

В Ростовской области ввели обязательный масочный режим

Ранее обязательный масочный режим с 1 мая на фоне пандемии коронавируса был введен в Республике Коми, Краснодарском крае, Самарской и Калужской областях.
Известия вчера в 17:43
542
Политика

Трамп заявил, что США могут ввести новые пошлины на товары из Китая

Американская администрация потенциально способна ввести дополнительные пошлины на товары из КНР из-за распространения нового коронавируса, не хотела бы использовать в связи с этим отказ от своих долговых обязательств перед Пекином.
ТАСС вчера в 18:06
3
Политика

Премьер Мишустин заразился коронавирусом

Диагноз «коронавирусная инфекция» поставили врачи премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Телеканал 360° вчера в 13:07
35
Здоровье

В пяти регионах России резко выросла заболеваемость пневмонией

В январе — феврале 2020 года заболеваемость пневмонией в каждом третьем регионе выросла на 10%.
Компания вчера в 10:47
8
Здоровье

Названы повышающие риск заражения коронавирусом пищевые привычки

В период пандемии коронавируса стоит избегать диет, основанных на голодании, рассказала диетолог, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева.
Известия вчера в 22:00
9
Происшествия

Телеведущая Ушакова потребовала 300 тыс. рублей с Кокорина и Мамаева

Известия вчера в 04:00
420
Общество

В Свердловской области коронавирусом заражены еще 74 человека

Общее число выявленных случаев заражения COVID-19 в регионе достигло 703.
Evo-rus.com вчера в 09:45
9
Экономика

ФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи

Организации малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели (ИП) из наиболее пострадавших отраслей экономики в мае и июне смогут получить безвозмездную финансовую помощь по 12 130 руб. (минимальный размер оплаты труда) на каждого сотрудника.
РБК 29 апреля в 07:28
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Здоровье

Более 20 сотрудников больницы в Коммунарке заразились коронавирусом

Всего в больнице коронавирусом заболели 26 работников, среди них 10 врачей, остальные заразившиеся — медсестры и другие сотрудники коронавирусного стационара.
Новая газета вчера в 12:11
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Происшествия

В Екатеринбурге ликвидированы готовившие теракты боевики

ФСБ предотвратила в Екатеринбурге подготовку терактов.
BFM.ru 29 апреля в 19:58
2,2K
Общество

Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев

Скончался глава администрации Андрей Джатдоев, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону вчера в 02:24
1K
Общество

Кто такой Андрей Белоусов и почему он занял место премьера?

Президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Белоусова временно исполняющим обязанности премьер-министра страны вместо Михаила Мишустина, который заболел коронавирусом.
Толк вчера в 21:38
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