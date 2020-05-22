Экономика
КоммерсантъКитай не установил цели по ВВП на 2020 год
Китай впервые отказался устанавливать цели по росту ВВП на 2020 год, об этом на съезде рассказал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, представляя доклад о работе правительства. В первом квартале ВВП упал на 6,8%. Китай в 2020 году намерен «одержать победу над бедностью».
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Китай не будет ставить цель для темпов роста ВВП в 2020 году впервые с 1994 года
Интерфаксвчера в 01:20
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Общество
Собянин объявил о новом этапе смягчения ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса.
РБК 21 мая в 13:30
Здоровье
В Ивановской области ожидается рост выявленных случаев коронавируса
Ожидается рост числа выявленных случаев, поскольку очень много тестов на проверке в лабораториях.
Частник.Ru вчера в 05:20
Общество
Производство вакцины от коронавируса начнется к концу лета
Производство вакцины от коронавирусной инфекции планируется начать к концу лета, сообщил в субботу, 23 мая, «РИА Новости» директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург.
Известия 02:39
Политика
Судимые за преступления средней тяжести не смогут стать депутатами
Речь идет о порядка 50 уголовных статей.
Слово и Дело 07:10
Политика
Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ 07:39
Общество
Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие маски
Если была строго рекомендательная норма и предполагалось только замечание, то мы ужесточаем, мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски, — заявил Воробьев.
iReactor вчера в 14:33
Экономика
Сбербанк отменил комиссию за переводы с карты на карту
На территории Северо-Запада Сбербанк запустил новые тарифы по переводам, которые позволяют отправлять суммы до 50 000 рублей в месяц с карты на карту внутри банка без комиссии.
Nord-News вчера в 10:27
Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева пересмотрят 17 июня
Мосгорсуд 17 июня пересмотрит приговор, вынесенный футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину в прошлом году.
Советский спорт вчера в 09:31
Происшествия
Полиция ведет переговоры с захватчиком заложников в Москве
Сотрудники правоохранительных органов ведут переговоры с предполагаемым захватчиком заложников в отделении банка в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.
Газета.Ru 07:31
Футбол
Украинский футболист «Урала» Кулаков вернулся в Екатеринбург
Украинский защитник футбольного клуба "Урал" Денис Кулаков вернулся в Екатеринбург.
РИА Новости 05:59
Происшествия
888 человек заразились коронавирусом в Архангельской области
Архангельск, 21 мая 2020, 13:58 — REGNUM За сутки в Архангельской области выявлено 30 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
REGNUM 21 мая в 06:58
Наука
Под Стеной Плача в Иерусалиме обнаружили подземные камеры
Израильские археологи, проводя раскопки рядом со Стеной Плача, обнаружили небольшие подземные камеры, предназначение которых остается невыясненным.
РЕН ТВ 20 мая в 12:23
Политика
WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания
В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Российская газета 01:14
Политика
Посольство упрекнуло США за грант на анализ «российской дезинформации»
Внешний враг Российские дипломаты выразили сожаление, что перед лицом тяжелейшего испытания, когда умирают тысячи граждан, США направляют усилия на поиск внешнего врага.
РИА Новости 04:35
Здоровье
Кузбасские больницы возвращаются к обычному режиму работы
На третьем этапе все медицинские учреждения начнут работать в том же режиме, что и до пандемии.
Сибдепо 05:48
Общество
В Свердловской области еще 174 человека заболели коронавирусом
В Свердловской области за последние сутки новый тип коронавируса подтвердился еще у 174 человек: заболели 82 жителя Екатеринбурга, 14 жителей Нижнего Тагила, 11 жителей Верхней Пышмы, 7 жителей Березовского, а также многих других муниципалитетов.
JustMedia 21 мая в 03:25
Общество
Хуснуллин: трассу «Москва-Казань» могут построить за четыре года
Трассу М-12 между Москвой и Казанью могут построить за четыре года, что в два раза быстрее запланированного, сообщил в прямом эфире в Instagram вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
РИА Новости 04:57
Экономика
В Совфеде предложили компенсировать крупным ТЦ потерю арендной платы
В Совете Федерации предложили правительству компенсировать крупным торговым центрам потерю арендной платы, связанной с предоставлением ТЦ своим арендаторам льгот.
РИА Новости 06:23
Общество
Владимир Путин назвал дату начала ЕГЭ
Единые государственные экзамены могут начаться с 29 июня.
Mirmol.ru 21 мая в 09:17
Политика
На Украине рассказали о слежке за Россией из космоса
РИА Новости 06:08
Происшествия
В Калужской области 3123 человека заразились коронавирусом
В Калужской области количество заражённых коронавирусом выросло со вчерашних 2998 до 3123.
Калужский перекресток вчера в 04:10
Технологии
Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника
Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа.
Деловой квадрат 21 мая в 07:00
Общество
В Тульской области коронавирусом заразились еще 89 жителей
Сегодня региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией в Тульской области.
Тульские Известия 21 мая в 22:42
Армия и оружие
Американская летающая артиллерийская батарея получит еще и лазер
Основным ограничивающим моментом для установки лазера на технику является ее энерговооруженность, а точнее, мощность бортовых генераторов.
Популярная механика 21 мая в 14:07
Общество
В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости вчера в 01:06
Шоу-бизнес
Стриптизёры учат государство. Почему Тарзан против выплат врачам и пенсионерам
Столько сил прилагаешь к росту своей популярности: красуешься с голым торсом в бульварных изданиях, пьёшь с нужными людьми, чешешь концерты по городам и весям, работаешь над тем, чтобы директор не обокрал тебя, прячешь заработанный нал от налоговой.
Life.ru вчера в 14:00
Общество
СМИ сообщили о госпитализации Кадырова в связи с коронавирусом
ИА Новороссия 21 мая в 12:17