Экономика
КоммерсантъКитай не установил цели по ВВП на 2020 год
Китай впервые отказался устанавливать цели по росту ВВП на 2020 год, об этом на съезде рассказал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, представляя доклад о работе правительства. В первом квартале ВВП упал на 6,8%. Китай в 2020 году намерен «одержать победу над бедностью».
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Общество
Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска
В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
Здоровье
Заболеваемость коронавирусом не снижается в Самарской области
Ситуацию с заболеваемостью в четверг, 21 мая обсудили в рамках заседание оперштаба по противодействию коронавирусу в Самарской области.
Kursk.com вчера в 13:35
Кино
Создатели «Великолепного века» займутся новым историческим сериалом
Режиссеры популярного сериала «Великолепный век» братья Ягмур и Дурул Тайлан намерены снять фильм о вельможе Хайреддине Барбароссе, который в XVI веке был известным флотоводцем и одним из самых могущественных людей Османской империи.
Городовой 04:23
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Общество
Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях
По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами —для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
Гаджеты
Apple выпустила обновление iOS 13.5
Apple выпустила публичную версию iOS 13.5, которая упрощает разблокировку iPhone при ношении маски на лице.
MobiDevices вчера в 09:51
Происшествия
Российских полицейских задержали за избиение педофила
В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru вчера в 12:40
Общество
В Татарстане зафиксирован десятый случай смерти от коронавируса
Альметьевск РТВ 04:22
Общество
За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач
За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
Общество
В России за сутки коронавирус выявили у 8894 человек
В 84 российских регионах за сутки выявили 8894 случая COVID-19, скончались 150 человек, выздоровели 7144, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 04:02
Футбол
Футболист Погребняк сдал положительный тест на коронавирус
Тест на коронавирус нападающего футбольной команды «Урал» (Екатеринбург) Павла Погребняка оказался положительным.
Известия 04:21
Авто
Интерьер обновленного Honda WR-V показали до начала продаж
Интерьер обновленного Honda WR-V рассекретили на фото еще до начала продаж. Как выяснилось, изменений в дизайне WR-V не произошло.
Picsnews.net 03:49
Общество
Всероссийский онлайн-выпускной в вузах может состояться 4 июля
Всероссийский выпускной, который в целях профилактики распространения коронавируса пройдет в формате онлайн, может состояться 4 июля, заявил в пятницу глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
ТАСС 03:55
Политика
Порошенко вызвали на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко был вызван на допрос в Госбюро расследований по делу о незаконном перевозке через границу коллекции картин.
Газета.Ru 03:51
Экономика
Заботкин назначен зампредседателя Банка России
Алексей Заботкин с 1 июня займет пост заместителя председателя Банка России, курирующего денежно-кредитную политику и одноименный департамент.
Известия 03:58
Общество
Петербургские инвалиды получили по 2000 рублей за самоизоляцию
По словам Беглова, единовременно по 2 тыс. рублей уже получили инвалиды I группы, инвалиды II группы старше 74 лет, а также те, кто находится на социальном обслуживании на дому.
REGNUM 02:29
Происшествия
В Москве задержали издателя журнала «Флирт» за организацию проституции
Источник в правоохранительных органах пояснил РИА Новости, что среди задержанных скандально известный издатель журнала "Флирт" Дмитрий Зяблицев.
РИА Новости 04:26
Армия и оружие
С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1 б» с военным спутником
Посёлок городского типа Плесецк, Архангельская область, 22 мая 2020, 11:23 — REGNUM С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1 б» с космическим аппаратом министерства обороны России, сообщили 22 мая в оборонном ведомстве.
REGNUM 04:23
Шоу-бизнес
Жена Эмина Агаларова впервые высказалась о разводе
Эмин Агаларов несколько дней назад объявил о разводе со своей супругой Аленой Гавриловой, свадьба с которой состоялась всего лишь 2 года назад.
Bimru.ru вчера в 11:54
Общество
Минкульт: зрителей в театрах рассадят в шахматном порядке
Телеканал RTVI 02:31
Кино
Звезды «Игры престолов» сыграют в вампирском фильме
Главные роли в фильме сыграют звезды «Игры престолов» Питер Динклэйдж и Джейсон Момоа.
Кinomania вчера в 13:32
Автоспорт
Хельмут Марко: Феттель перейдет в Mercedes или уйдет из Формулы 1
Для Формулы 1 будет потрясающе, если Феттель станет напарником Льюиса Хэмилтона.
Autosport.com.ru вчера в 15:49
Общество
Путин объявил дату начала проведения ЕГЭ в России
ЕГЭ начнется 29 июня и сдавать его будут те, кто собирается поступать в вузы, сообщил Президент РФ на совещании по вопросам образования.
Минзэлэ (Мензеля) вчера в 08:38
Политика
Трамп: США выходят из Договора по открытому небу
Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM вчера в 12:51
Происшествия
Пятый пациент с коронавирусом скончался в Томске
В Томске умер пятый пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб Томской области.
Вести-Томск 03:41
Здоровье
23 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области
22 мая в Амурской области подтверждено 23 новых случая COVID-2019: 14 - в Благовещенске, семь - в Свободном, по одному - в Магдагачах и Благовещенском районе.
Телепорт 02:51
Общество
Житель Риги устроил скандал из-за русского языка в транспорте
Житель Риги возмутился из-за объявлений на русском языке в общественном транспорте.
Взгляд.ру 00:56
Общество
Госдума приняла закон о базе данных всего населения России
Госдума в четверг, 21 мая, в третьем чтении одобрила федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении России" После вступления закона в силу россиянам не надо будет каждый раз заполнять данные о себе для получения госуслуг.
Газета.Ru вчера в 15:49