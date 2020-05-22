Китай впервые отказался устанавливать цели по росту ВВП на 2020 год, об этом на съезде рассказал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, представляя доклад о работе правительства. В первом квартале ВВП упал на 6,8%. Китай в 2020 году намерен «одержать победу над бедностью».

Китай не установил цели по ВВП на 2020 год

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