Экономика
КоммерсантъКитай не установил цели по ВВП на 2020 год
Китай впервые отказался устанавливать цели по росту ВВП на 2020 год, об этом на съезде рассказал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, представляя доклад о работе правительства. В первом квартале ВВП упал на 6,8%. Китай в 2020 году намерен «одержать победу над бедностью».
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Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции до 31 мая
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление о продлении режима самоизоляции до 31 мая.
Неслухи.рф 11:13
Происшествия
Пятеро детей сутки пробыли с забитой до смерти матерью и вышли к соседям за едой
В Санкт-Петербурге пятеро детей почти сутки наблюдали, как их мать умирает после избиения сожителем.
Lenta.ru 13:20
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, готовивших теракты
По данным комитета, ликвидированные боевики были связаны с ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в России), координировались их эмиссаром, они планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей, а также намеревались совершать вымогательства.
Газета.Ru 10:54
Происшествия
В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете
РИА Новости 11:27
Кино
Создатели «Великолепного века» займутся новым историческим сериалом
Режиссеры популярного сериала «Великолепный век» братья Ягмур и Дурул Тайлан намерены снять фильм о вельможе Хайреддине Барбароссе, который в XVI веке был известным флотоводцем и одним из самых могущественных людей Османской империи.
Городовой 04:23
Общество
В Петербурге возобновят ритуальные церемонии прощания с умершими
Телеканал Санкт-Петербург 09:48
Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru 13:09
Общество
Мировой автогигант оказался на грани исчезновения
Если государство не поможет Renault, то компания, оказавшаяся на грани исчезновения, не справится с обрушившимися на нее проблемами.
Lenta.ru 13:25
Происшествия
СК повторно отказал Шамсутдинову в возбуждении дела о вымогательстве
Следствие повторно отказало расстрелявшему сослуживцев солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову в возбуждении уголовного дела о вымогательстве, сообщил РИА Новости в пятницу отец Шамсутдинова Салимчан.
РИА Новости 05:58
Происшествия
В авиакатастрофе в Пакистане выжил глава банка
Агентство Reuters со ссылкой на представителя местных властей сообщило, что в результате авиакатастрофы выжил как минимум один человек, находившийся на борту самолета, — банкир Зафар Махмуд.
РБК 09:32
Наука
Ультразвук позволил управлять поведением макак
Во время экспериментов ученые воздействовали краткими импульсами ультразвука на фронтальные глазодвигательные поля — области лобных долей, управляющие направлением взгляда.
Naked Science 06:13
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения в Ливии российского ЗРПК Панцирь
Переданные из Саудовской Аравии российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Панцирь С1" в Ливии уничтожаются турецкими и протурецкими вооруженными силами противников Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
МонаВиста 11:56
Здоровье
Первый врач умер в Липецкой области после заражения коронавирусом
Первый врач умер в Липецкой области после заражения коронавирусной инфекцией, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.
ТАСС 07:59
Общество
Появилось расписание ЕГЭ по всем предметам
Сегодня, 21 мая, Роспотребнадзор опубликовал новое расписание проведения Единого государственного экзамена по всем предметам.
ЛОТ вчера в 12:00
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 20 мая в 08:21
Политика
В НАТО назвали условие возвращения США к Договору по открытому небу
США могут вернуться к выполнению Договора по открытому небу, если Россия снимет ограничения на разведывательные полеты над Калининградской областью и вблизи границы с Грузией, заявил глава НАТО Йенс Столтенберг.
РИА Новости 14:58
Игры
Sony проведет ежегодную распродажу Days of Play в начале июня
Компания Sony обозначила сроки проведения ежегодной распродажи игр Days of Play.
iReactor 09:47
Футбол
Футболист Погребняк заразился коронавирусом
У нападающего «Урала» Павла Погребняка обнаружили коронавирус, сообщается на сайте футбольного клуба. Заболевание протекает в легкой форме.
Коммерсантъ 05:23
Общество
Ракова рассказала об открытии сферы услуг в Москве
"МФЦ являются одним из представителей сферы услуг, и в зависимости от того, как будет складываться эпидемиологическая ситуация после открытия МФЦ в городе, можно будет смотреть и принимать решения, когда открывать другие учреждения сферы услуг", - сказала Ракова.
РИА Новости 13:48
Наука
Нейросеть превзошла человека в определении характера личности по фото
Российским математикам и психологам удалось создать необычную нейросеть, способную угадывать черты характера личности по фото.
OAnews 13:37
Космос
Астронавтка НАСА сравнила посадку на «Союзе» и Crew Dragon
Бывший астронавт НАСА Кэтрин Найберг сравнила посадку на космических кораблях «Союзе» и Crew Dragon.
Lenta.ru 12:49
Политика
Путин внёс в Думу поправки о воспитательной работе в сфере образования
Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму поправки в закон об образовании, направленные на укрепление воспитательной составляющей.
RT на русском вчера в 09:36
Общество
Очаг заражения выявлен в одной из силовых структур Мурманска
В одной из силовых структур Мурманска выявлены заболевшие коронавирусом, сообщил оперативный штаб региона.
Деловое.ТВ 11:00
Происшествия
Петербуржец получил шесть лет за съемки порно с 300 детдомовцами
КП - Санкт-Петербург 09:09
Политика
У главы СБУ нашли бизнес в Испании
У главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова журналисты программы «Схемы» нашли бизнес в Испании, сообщает «Страна.ua».
Lenta.ru 05:21
Экономика
Назван средний размер страховой пенсии для неработающих за 2019 год
«Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей», — сказал Котяков.
REGNUM вчера в 08:11