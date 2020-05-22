Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКитай не установил цели по ВВП на 2020 год

Китай впервые отказался устанавливать цели по росту ВВП на 2020 год, об этом на съезде рассказал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, представляя доклад о работе правительства. В первом квартале ВВП упал на 6,8%. Китай в 2020 году намерен «одержать победу над бедностью».
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Китай пошел на беспрецедентный шаг из-за коронавируса

Lenta.ru03:10

Китай призвал «затянуть пояса» и собрался победить бедность

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Китай не будет ставить цель для темпов роста ВВП в 2020 году впервые с 1994 года

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Китай отказался от целевого показателя роста ВВП страны из-за коронавируса

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Китай решил не устанавливать целевой показатель роста ВВП на 2020 год

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Новости Китая, утро: ВСНП и инструменты постэпидемического возрождения экономики

ЭКДвчера в 23:57

Китай не установил цели по ВВП на 2020 год

Коммерсантъвчера в 23:08
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Происшествия

Суд в Красноярском крае отклонил апелляцию на арест бизнесмена Быкова

Красноярский краевой суд отклонил апелляцию на арест бизнесмена и бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова.
РБК 03:23
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Общество

Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях

По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами —для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
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Религия

Никола Вешний: как малоазийский грек стал любимым русским святым

РИА Новости 01:00
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Общество

Госдума одобрила поправку об увеличении пособия по уходу за детьми

Представители Государственной думы приняли поправку, увеличивающую минимальное пособие по уходу за ребенком.
Политическая Экспертиза вчера в 06:10
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Экономика

Бюджет Москвы потерял почти 70 млрд рублей доходов в апреле

Доходы от налога на прибыль организаций в апреле упали на 32,3%, или на 44,1 млрд руб. С начала года эти поступления снизились на 11,8%, до 338,4 млрд руб. НДФЛ и налог на прибыль составляют почти 85% всех налоговых поступлений в бюджет Москвы.
Коммерсантъ 02:35
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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева анонсировала съемки нового проекта «На даче»

В микроблоге Instagram в разделе сторис ведущая Лариса Гузеева рассказала о том, что она принимает участие в новом проекте «На даче».
OAnews вчера в 05:05
9
Общество

Жириновский предложил продать мумию Ленина

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил продать мумию Владимира Ленина, находящуюся в Мавзолее на Красной площади.
РБК вчера в 22:50
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Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
1,5K
Политика

Трамп: США выходят из Договора по открытому небу

Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM вчера в 12:51
1K
Наука

Прародину коренных американцев обнаружили у Байкала

Ученые из Института изучения истории человечества общества имени Макса Планка обнаружили корни первых американцев на юге Сибири.
МедиаПоток вчера в 11:01
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Общество

Мэр Алушты грубо выругалась в прямом эфире

В ответ на услышанную информацию Галина Огнева, которая является педагогом с серьезным стажем, грубо выругалась.
Krym.News вчера в 08:14
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Общество

Власти Австрии объяснили, почему разрешили посадку самолету Игоря Шувалова

Власти Австрии объяснили, почему, несмотря на запрет авиасообщения с Россией, разрешили посадку самолету Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, который, по данным СМИ, может принадлежать семье главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова.
Znak.com 20 мая в 11:33
21
Общество

Москва начинает первый этап смягчения ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
2,5K
Шоу-бизнес

Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко

Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru вчера в 08:55
4
Происшествия

На Украине мужчина расстрелял из охотничьего ружья семь человек

РИА Новости 02:41
24
Общество

Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК 20 мая в 03:42
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Армия и оружие

Тихоокеанский флот получит больше десятка новых кораблей в 2020 году

Тихоокеанский флот (ТОФ) в текущем году получит порядка 15 новых боевых кораблей и судов обеспечения.
ФАН вчера в 11:21
Здоровье

Общее число заболевших коронавирусом на Кубани превысило 3 тысячи

Коронавирус на Кубани диагностировали еще у 92 человек.
ЮГ Times 04:00
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Общество

В России от коронавируса за сутки умерли 150 человек

За прошедшие сутки в России зафиксировали 8 894 заражения коронавирусом, 150 человек умерли от COVID-19.
Телеканал RTVI 03:35
Общество

Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска

В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
2,5K
Общество

Житель Риги устроил скандал из-за русского языка в транспорте

Житель Риги возмутился из-за объявлений на русском языке в общественном транспорте.
Взгляд.ру 00:56
30
Происшествия

57 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксированы на территории Барнаула (33), Бийска (10), Новоалтайска (4), Первомайского района (2), Рубцовскеа (1), Рубцовского района (1), Бийского района (1), Славгорода (1), Тюменцевского района (1), ЗАТО Сибирского (1), Благовещенского района (1), Алейского района (1).
Kursk.com вчера в 04:06
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Шоу-бизнес

Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
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Армия и оружие

Бойцы ВСУ сообщили о 7 обстрелах в Донбассе за сутки

Discover24 02:24
Общество

Более половины частных компаний назвали свое положение катастрофой

Больше половины предприятий малого и среднего бизнеса назвали «катастрофой» и «кризисом» то положение, в котором они оказались из-за пандемии.
Компания 03:09
50
Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию

Бывший муж российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов подтвердил свою госпитализацию. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Lenta.ru вчера в 12:45
81
Общество

Обозначены сроки второй волны эпидемии коронавируса в России

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург добавил, что при начале всеобщей вакцинации в сентябре — октябре есть шанс избежать второй волны эпидемии.
Lenta.ru 01:14
42
Политика

В США приспустят флаги в память о жертвах коронавируса

В США на три дня приспустят флаги в память о жертвах пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщил президент страны Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Газета.Ru вчера в 19:14
6
Общество

В Москве за сутки выявили 2988 случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число выявленных за сутки в РФ случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 2988, третий день подряд этот показатель в столице не превышает 3 тысяч, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России.
РИА Новости 03:40
Общество

16 новых случаев коронавируса выявили в Карелии за сутки

Сразу 16 новых случаев коронавируса выявлено в Карелии, сообщает официальный телеграм-канал Правительства.
ГТРК Карелия 02:03
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Ли Кэцян
Китайский политик
Китайский государственный и политический деятель, один из руководителей Коммунистической партии Китая и Китайской Народной Республики. Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК. 15 марта 2013 года на I сессии Всекитайского собрания народных представителей 12-го созыва утверждён в должности премьера Государственного совета КНР - главы китайского правительства. Вместе с Си Цзиньпином его относят к пятому поколению руководителей Коммунистической партии Китая.
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