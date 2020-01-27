Общество
Газета.RuКитай неожиданно опередил Россию по объемам продаж оружия
Китай занимает второе после США место в мире по объему производства вооружений и их продаж, а Россия находится на третьей строчке этого рейтинга, указали авторы специального доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).
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Происшествия
«Новая газета»: вместо казненных чеченцев омбудсмену Москальковой предъявили их живых братьев, чтобы помешать расследованию
В действительности омбудсмен встречалась не с ними, а с их братьями, которые назвались чужими именами.
Происшествия
Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе
Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии, сообщает TMZ.
Общество
В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий
Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
Общество
В Новосибирске введен режим ЧС из-за снега
Власти Новосибирска ввели режим "Чрезвычайная ситуация" из-за выпадения сверхнормативного количества снега в декабре и январе.
Здоровье
В России за год выявили лишь один новый случай заболевания проказой
Только один новый случай заболевания проказой выявлен в прошлом году в России, всего на начало 2020 года в стране состоят на учете 202 больных, сообщается на сайте Научно-исследовательского института по изучению лепры Минздрава России.
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» возвращается в Хабаровск из-за сообщения о бомбе
Направлявшийся из Хабаровска в Москву самолет "Аэрофлота" был вынужден прервать полет из-за анонимного звонка о минировании лайнера.
Общество
В посольстве РФ назвали число находящихся в провинции Хубэй россиян
В Китае в провинции Хубэй, где находится эпицентр вспышки нового коронавируса 2019-nCoV, в данный момент пребывают 140 россиян.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель
Впервые с ноября прошлого года цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель.
Происшествия
Власти сообщили о первой жертве коронавируса на Хайнане
Власти китайской провинции Хайнань сообщили о первой жертве нового коронавируса, передает Reuters.
Фигурное катание
Российские фигуристы на Чемпионате Европы выиграли все золотые медали
На чемпионате Европы-2020 в Граце российские фигуристы установили рекорд для одной страны.
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
Происшествия
Горевший траулер «Энигма Астралис» в Охотском море ищут 11 судов
Рыболовецкий траулер загорелся 21 января в Охотском море недалеко от Магадана, экипаж из 47 человек эвакуировали на рыболовное судно "Юмир" и доставили на плавзавод "Всеволод Сибирцев" компании "Доброфлот", откуда частями отправляют во Владивосток.
Политика
Захарова ответила Украине на обвинения в краже Россией чужой истории
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова замминистра иностранных дел Украины Василия Боднара, который обвинил Россию краже истории «Украины — Руси».
Политика
Украинский экс-министр назвал премьера страны «сознательным идиотом»
Бывший депутат Верховной рады и экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко раскритиковал власти страны и назвал премьер-министра Алексея Гончарука «сознательным идиотом».
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала о предстоящей свадьбе
Балерина Анастасия Волочкова отпразднует свадьбу 20 октября, об этом сообщил телеканал НТВ.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Общество
Реализм поможет: о желаемом уровне зарплаты в РФ
Напомним, ранее RT со ссылкой на сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» обнародованы итоги опроса о желаемом уровне зарплаты граждан России, согласно которому 26% опрошенных рассчитывают на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей и только 4% респондентов устроил бы заработок менее 30 тыс. рублей.
Политика
Появилась запись разговора Трампа о противостоянии РФ и Украины
Во время разговора президент Трамп спрашивает, как долго Украина в отсутствии помощи США может противостоять России, и интересуется возможностью отзыва из Киева тогдашнего посла США на Украине Мари Йованович.
Политика
Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
Общество
Что пророк Салман сказал о новом правительстве России
Последние известия из России о больших переменах Салман встретил, как и должен был встретить.
Происшествия
На территории бывшей тюрьмы в Южной Корее нашли останки 250 человек
Останки, обнаруженные в ходе строительства на территории бывшей тюрьмы в южнокорейском городе Кванджу, могут принадлежать более чем 250 людям, убитым в ходе антиправительственного восстания в 1980 году, передает агентство Ренхап со ссылкой на источники.
Происшествия
В Петербурге задержали каршеринговое авто с трупом в багажнике
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о перехвате российского генерала в Сирии
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что 14 месяцев назад армия США перехватила российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Общество
Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Испанские врачи-диетологи Гильермо Гомес Вера и Нурия Монфульеда рассказали, как сбросить лишний жир и параллельно набрать мышечную массу.
Экономика
Варданян продал долю в бизнес-центре у Кремля
Китайская Fosun, представляющая консорциум китайских инвесторов, стал единоличным собственником бизнес-центра в Кремля — «Воздвиженка Центр», выкупив 10% проекта у фонда Рубена Варданяна.
Космос