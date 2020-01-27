Общество

Газета.RuГазета.RuКитай неожиданно опередил Россию по объемам продаж оружия

Китай занимает второе после США место в мире по объему производства вооружений и их продаж, а Россия находится на третьей строчке этого рейтинга, указали авторы специального доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).
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Китай занял второе место по объемам продаж оружия в мире

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Китай занял второе место в мире по объемам продаж оружия

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Эксперты: Китай занимает второе место после США по объему продаж оружия в мире

ТАССвчера в 18:10

Китай опередил Россию по производству и экспорту вооружений

Lenta.ruвчера в 21:40
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«Новая газета»: вместо казненных чеченцев омбудсмену Москальковой предъявили их живых братьев, чтобы помешать расследованию

В действительности омбудсмен встречалась не с ними, а с их братьями, которые назвались чужими именами.
Новая газета вчера в 23:04
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Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе

Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии, сообщает TMZ.
РИА Новости вчера в 15:14
Общество

В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий

Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
REGNUM 00:18
Общество

В Новосибирске введен режим ЧС из-за снега

Власти Новосибирска ввели режим "Чрезвычайная ситуация" из-за выпадения сверхнормативного количества снега в декабре и январе.
Газета.Ru 01:09
Здоровье

В России за год выявили лишь один новый случай заболевания проказой

Только один новый случай заболевания проказой выявлен в прошлом году в России, всего на начало 2020 года в стране состоят на учете 202 больных, сообщается на сайте Научно-исследовательского института по изучению лепры Минздрава России.
РИА Новости 25 января в 16:20
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» возвращается в Хабаровск из-за сообщения о бомбе

Направлявшийся из Хабаровска в Москву самолет "Аэрофлота" был вынужден прервать полет из-за анонимного звонка о минировании лайнера.
Вести.Ru 01:43
Общество

В посольстве РФ назвали число находящихся в провинции Хубэй россиян

В Китае в провинции Хубэй, где находится эпицентр вспышки нового коронавируса 2019-nCoV, в данный момент пребывают 140 россиян.
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Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ вчера в 10:03
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель

Впервые с ноября прошлого года цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель.
Российская газета 01:51
Происшествия

Власти сообщили о первой жертве коронавируса на Хайнане

Власти китайской провинции Хайнань сообщили о первой жертве нового коронавируса, передает Reuters.
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Фигурное катание

Российские фигуристы на Чемпионате Европы выиграли все золотые медали

На чемпионате Европы-2020 в Граце российские фигуристы установили рекорд для одной страны.
Комсомольская правда вчера в 11:59
Происшествия

Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

Газета.Ru 00:01
Происшествия

Горевший траулер «Энигма Астралис» в Охотском море ищут 11 судов

Рыболовецкий траулер загорелся 21 января в Охотском море недалеко от Магадана, экипаж из 47 человек эвакуировали на рыболовное судно "Юмир" и доставили на плавзавод "Всеволод Сибирцев" компании "Доброфлот", откуда частями отправляют во Владивосток.
РИА Новости 01:25
Политика

Захарова ответила Украине на обвинения в краже Россией чужой истории

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова замминистра иностранных дел Украины Василия Боднара, который обвинил Россию краже истории «Украины — Руси».
Пятый канал 25 января в 14:50
Политика

Украинский экс-министр назвал премьера страны «сознательным идиотом»

Бывший депутат Верховной рады и экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко раскритиковал власти страны и назвал премьер-министра Алексея Гончарука «сознательным идиотом».
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Общество

75 лет назад Красная армия освободила концлагерь Освенцим

Газета.Ru 01:26
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Волочкова рассказала о предстоящей свадьбе

Балерина Анастасия Волочкова отпразднует свадьбу 20 октября, об этом сообщил телеканал НТВ.
РИА Новости вчера в 21:19
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru 25 января в 16:14
Общество

Реализм поможет: о желаемом уровне зарплаты в РФ

Напомним, ранее RT со ссылкой на сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» обнародованы итоги опроса о желаемом уровне зарплаты граждан России, согласно которому 26% опрошенных рассчитывают на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей и только 4% респондентов устроил бы заработок менее 30 тыс. рублей.
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Политика

Появилась запись разговора Трампа о противостоянии РФ и Украины

Во время разговора президент Трамп спрашивает, как долго Украина в отсутствии помощи США может противостоять России, и интересуется возможностью отзыва из Киева тогдашнего посла США на Украине Мари Йованович.
REGNUM 25 января в 23:56
Политика

Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
RT на русском 25 января в 17:30
Общество

Что пророк Салман сказал о новом правительстве России

Последние известия из России о больших переменах Салман встретил, как и должен был встретить.
НТВ вчера в 04:01
Происшествия

На территории бывшей тюрьмы в Южной Корее нашли останки 250 человек

Останки, обнаруженные в ходе строительства на территории бывшей тюрьмы в южнокорейском городе Кванджу, могут принадлежать более чем 250 людям, убитым в ходе антиправительственного восстания в 1980 году, передает агентство Ренхап со ссылкой на источники.
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Музыка

Билли Айлиш завоевала «Грэмми» в главных номинациях

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В Петербурге задержали каршеринговое авто с трупом в багажнике

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Армия и оружие

В Минобороны рассказали о перехвате российского генерала в Сирии

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что 14 месяцев назад армия США перехватила российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж.
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Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы

Испанские врачи-диетологи Гильермо Гомес Вера и Нурия Монфульеда рассказали, как сбросить лишний жир и параллельно набрать мышечную массу.
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Варданян продал долю в бизнес-центре у Кремля

Китайская Fosun, представляющая консорциум китайских инвесторов, стал единоличным собственником бизнес-центра в Кремля — «Воздвиженка Центр», выкупив 10% проекта у фонда Рубена Варданяна.
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Вода на Марсе оказалась пригодной для жизни

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