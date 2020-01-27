Общество
Газета.RuКитай неожиданно опередил Россию по объемам продаж оружия
Китай занимает второе после США место в мире по объему производства вооружений и их продаж, а Россия находится на третьей строчке этого рейтинга, указали авторы специального доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).
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Происшествия
Густой туман мог стать причиной крушения вертолета Коби Брайанта
Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции достигло 39
Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции возросло до 39, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям страны.
Общество
75 лет назад Красная армия освободила концлагерь Освенцим
27 января 1945 года войсками 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева был освобожден крупнейший нацистский лагерь массового уничтожения – Освенцим (немецкое название Аушвиц), находившийся на территории Польши.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Общество
Зима без снега может привести к проблемам для природы и человека
Бесснежная зима грозит проблемами с урожаем и исчезновением многих насекомых, значимых для пищевой цепочки.
Армия и оружие
Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» остановился в Омане
Как сообщили в пресс-службе Балтфлота, сторожевой корабль ВМФ России «Ярослав Мудрый» пришвартовался в порту Салала в Омане.
Экономика
Заоблачные цены: какие востребованные товары больше всего подорожают на Украине в 2020 году
Корзина самых востребованных рядовыми украинцами товаров и услуг за минувший год подорожала на 12,36%. Об этом 27 января сообщает «Сегодня»
Происшествия
На бросившего детей в Шереметьево мужчину завели уголовное дело
СК России возбудил уголовное дело после того, как мужчина оставил двоих малолетних детей в московском аэропорту Шереметьево, сообщает пресс-служба ведомства.
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании
Самолет "Аэрофлота", следовавший по маршруту Хабаровск — Москва, вернулся в аэропорт вылета после сообщения о минировании, заявил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Общество
Русских моряков посадили на 395 лет в Греции за перевозку нелегалов
Русских моряков посадили на 395 лет в Греции за перевозку нелегалов, - пишет Mash.
Космос
Учеными получены свидетельства вулканической активности на Венере
Для воссоздания модели химических реакций, происходящих на Венере с минералами, и происходящих изменений во времени, ученые, представляющие Ассоциацию университетских космических исследований, воспроизвели лабораторную эмуляцию горячей и едкой атмосферы планеты.
Кино
Сэм Мендес получил премию Гильдии режиссеров США
Общество
Россиян предупредили об аномальной погоде в феврале
Синоптики ожидают в феврале аномальных морозов лишь на северо-востоке России — там будет в среднем на два градуса холоднее нормы.
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали Михаила Боярского без очков и шляпы
В комментариях пользователи сети отметили, что 70-летний Михаил Боярский в последнее время заметно постарел.
Политика
Глава Ингушетии вновь отправил правительство региона в отставку
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в понедельник второй раз за последние пять месяцев отправил в отставку правительство региона.
Происшествия
В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на короновирус
Россиянина из Забайкалья госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.
Теннис
Теннисист Медведев проиграл Вавринке и вылетел с Australian Open
Даниил Медведев проиграл Стэну Вавринке в матче четвертого круга теннисного турнира Australian Open.
Общество
Россияне смогут получить справку о трудовой деятельности в МФЦ
Ранее сведения о трудовой деятельности выдавал Пенсионный фонд, теперь справку можно получить как в любом его отделении, так и в каждом МФЦ — независимо от места жительства или пребывания.
Экономика
Греф назвал лучшую валюту для хранения сбережений россиян
В ноябре прошлого года Греф признался, что раньше самым страшным для него вопросом был о том, каким будет курс доллара или в чем хранить сбережения.
Происшествия
В Омске мать отказывалась лечить дочь по религиозным мотивам
В Омске женщина по религиозным мотивам отказывалась отправлять в больницу 14-летнюю дочь весом 25 кг.
Общество
Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Политика
Владислав Сурков ушел с госслужбы
Общество
«Известия»: в Госдуме обсудят наказание за скрутку пробега автомобилей
В Госдуме на февраль 2020 года запланировали обсудить введение наказания за скрутку пробега у подержанных машин.
Шоу-бизнес
Худшие наряды 62-й церемонии вручения премии «Грэмми»
Билли Айлиш Билли Айлиш стала триумфатором 62-й церемонии вручения премии "Грэмми" - она собрала четыре главные награды, в том числе и в номинации "Новый артист года".
Политика
Песков объяснил, почему правительство Медведева подало в отставку
Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев принял решение об отставке правительства на фоне новых оценок и задач, которые поставил президент страны Владимир Путин.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Политика
Поправки в Конституцию вносят в бюллетени
25 января один из Telegram-каналов сообщил об утечке информации с закрытого заседания в ЦИКе, на котором обсуждалось предстоящее голосование по поправкам к Конституции.
Шоу-бизнес
Волочкова назначила дату свадьбы
Известная российская балерина Анастасия Волочкова собирается выйти замуж. Свадьба назначена на 20 октября.
Общество
Хуснуллин предложил всероссийскую реновацию жилья
Российский вице-премьер Марат Хуснуллин предложил развивать программу реновации жилья во всех российских городах, поскольку стареющее жилье может быть «серьезной угрозой».