Общество

Газета.RuГазета.RuКитай неожиданно опередил Россию по объемам продаж оружия

Китай занимает второе после США место в мире по объему производства вооружений и их продаж, а Россия находится на третьей строчке этого рейтинга, указали авторы специального доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).
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Китай занял второе место по объемам продаж оружия в мире

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Билли Айлиш Билли Айлиш стала триумфатором 62-й церемонии вручения премии "Грэмми" - она собрала четыре главные награды, в том числе и в номинации "Новый артист года".
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