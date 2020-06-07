с чего всё началось

Китай сделает вакцину «глобальным общественным благом», когда она будет готова, заявил на пресс-конференции в Пекине, посвященной выпущенной Белой книге «Борьба с COVID-19: Китай в действии», министр науки и техники КНР Ван Чжиган.

Китай обещает сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру

Гаджеты Компания Broadcom намекнула на задержку выхода новых iPhone Исполнительный директор Broadcom Хок Тан, которая является партнером компании Apple, в интервью порталу Bloomberg сообщил о возможной задержке выхода новой линейки смартфонов iPhone 12. 21

Единоборства Аманда Нуньес абсолютно уверена в себе перед главным боем в UFC 250 Действующая чемпионка UFC в двух дивизионах Аманда Нуньес не любит хвастаться, но свой титул «Величайшая» ее не капельки не смущает, так как она считает что заслужила такое высокое звание.

Футбол СМИ узнали о выборе УЕФА в пользу Лиссабона для проведения плей-офф ЛЧ В преддверии назначенного на 17 июня заседания исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) руководство организации склоняется к варианту проведения оставшихся стадий Лиги чемпионов в блиц-формате, при котором 1/4 и 1/2 финала завершатся за один, а не за два матча, при этом все поединки, включая решающий, пройдут в одном городе.

Экономика В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова. 330

Политика Захарова похвалила США за намерение помочь в ликвидации ЧП в Норильске Предложение США помочь в устранении последствий ЧП в Норильске, где 20 тыс. тонн нефтепродуктов попало в реку Амбарная, Москва воспринимает как проявление конструктива, подчеркнула представитель МИД России Мария Захарова. 1,2K

Шоу-бизнес Волочкова, Боня и Тимати оказались налоговыми должниками Лидером оказалась главная балерина страны Анастасия Волочкова. У неё обнаружилось 12 задолженностей на сумму 347 тысяч рублей. 33

Гаджеты Рынок флагманских аппаратов Apple падает По причине резких снижений доходов среднего класса сегмент флагманских аппаратов стремительно падает. 4

Политика Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах В статье для Wedge Infinity политолог пишет, что хотя японский МИД в ежегодном докладе "Синяя книга дипломатии" и указал, что острова южной группы Курильского архипелага входят в состав Японии, не прозвучало уточнение, какие именно острова имеются в виду - Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан или только два последних. 3,6K

Общество В России за сутки умерли 169 человек от коронавируса За прошедшие сутки в России зафиксирован 8 831 случай заражения коронавирусом, умерли 169 человек. Об этом 4 июня сообщает оперативный штаб.

Шоу-бизнес На критику Валерии ответил Сергей Шнуров Певец Сергей Шнуров ответил на слова Валерии о том, что лидер «Ленинграда» «переобулся и требует помощи шоу-бизнесу». 86

Политика Скандалом с Россией Чехия прикрывает позор своей контрразведки С самого начала даже в самой Чехии этот скандал вызывал много вопросов, в том числе и к руководству Беспеки.

Политика Forbes составил рейтинг самых защищенных от коронавируса стран Издание Forbes подготовило рейтинг самых защищенных стран от коронавируса. На первом месте оказалась Швейцария, на последнем — Южный Судан. 1

Футбол Робби Фаулер: «Не думаю, что Вернер достаточно хорош для „Ливерпуля“» Бывший нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер поделился мнением о нападающем «Лейпцига» Тимо Вернере, которого связывали с переходом в мерсисайдский клуб, однако сейчас он близок к трансферу в «Челси».

Общество Воробьев оценил ситуацию с коронавирусом в Подмосковье В Московской области впервые с начала пандемии количество выписавшихся из больниц после COVID-19 превысило число госпитализированных, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.