Общество

ТАСС Наука ТАСС Наука Опубликован анализ вскрытий умерших от китайской вирусной пневмонии

Пневмония, которую вызывает коронавирус нового типа (SARS-CoV-2), в основном поражает легкие, но может влиять и на работу сердца. К такому выводу пришли китайские ученые по результатам вскрытия пациентов, которые умерли от этого заболевания.
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