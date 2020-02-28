Общество
ТАСС Наука Опубликован анализ вскрытий умерших от китайской вирусной пневмонии
Пневмония, которую вызывает коронавирус нового типа (SARS-CoV-2), в основном поражает легкие, но может влиять и на работу сердца. К такому выводу пришли китайские ученые по результатам вскрытия пациентов, которые умерли от этого заболевания.
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Минобороны показало на видео бой спецназа
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Великобритания купила у России золото на рекордные $5 млрд
В 2019 году Великобритания заплатила за импорт российского золота в 12 раз больше, чем в 2018 году.
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Законопроект о санкциях за нарушения при плебисците внесён в Госдуму
Законопроект о об ответственности за нарушение в ходе общероссийского голосование по поправкам в Конституции РФ внесены в госдуму.
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Женевский автосалон отменен из-за коронавируса
Организаторы международного автосалона в Женеве сделали официальное заявление о том, что выставка в 2020 году будет отменена из-за эпидемии коронавируса.
Спорт
Юрченко избран новым президентом ВФЛА
Новым главой Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) стал Евгений Юрченко. Выборы прошли на конференции в Москве в пятницу.
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Из мультфильма «Вперед» убрали упоминание ЛГБТ-персонажа
Армия и оружие
Кремль раскрыл обстоятельства гибели турецких военных в Идлибе
Обстоятельства гибели раскрыл пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
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Российская школьница умерла во время уроков
Ученица одной из школ подмосковного Зеленограда (Москва) почувствовала себя плохо во время уроков и скончалась на территории учебного заведения.
Экономика
Российские туроператоры попросили господдержку из-за коронавируса
Туроператоры попросили Минэкономразвития РФ оказать поддержку отрасли: иначе возможны банкротства на российском туристическом рынке из-за коронавируса.
Армия и оружие
Турецкая армия атаковала самолеты ВКС России в Идлибе
Российские самолеты и позиции армии САР подверглись обстрелу со стороны турецких военных.
Общество
В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус
Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана.
Футбол
Россия отстала от Португалии на 3,9 балла в таблице коэффициентов УЕФА
Россия отстала от Португалии на 3,9 балла в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Общество
«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала
«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Армия и оружие
В США признали неспособность создать систему ПРО для защиты от России
Создать систему, которая защитила бы Соединенные Штаты от российских и китайских баллистических ракет, технически невозможно, заявил командующий стратегическими силами США адмирал Чарльз Ричардс на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил палаты представителей конгресса.
Футбол
Леонид Слуцкий: «Уверен, что никто в „Рубине“ не выстрелит мне в спину»
Программное интервью нового главного тренера "Рубина" о госденьгах, вылетающих в трубу, футболистах-подкаблучниках и рисках новой команды В воскресенье "Рубин" возобновит сезон гостевым матчем против "Тамбова" — это первая официальная игра для нового главного тренера казанцев Леонида Слуцкого, возглавившего команду в декабре прошлого года.
Технологии
Контроллер игровой консоли PlayStation 5 может получить поддержку беспроводной зарядки
Стало известно о том, что компания Sony запатентовала съёмный зарядный адаптер, который может подключаться к контроллеру игровой консоли PlayStation 5. Заявка на патент была подана во Всемирную организацию интеллектуальной собственности летом прошлого года, но для публичного просмотра документация стала доступна только теперь.
Армия и оружие
Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии
Ранее телеканал "Россия-24" показал репортаж, в котором говорилось, что турецкие военные специалисты обстреливают самолеты российских и сирийских войск около города Саракиб в провинции Идлиб.
Армия и оружие
Полк в Хакасии перевооружится на С-350 в 2022 году
Зенитно-ракетные полки, дислоцированные в Хакасии и Красноярском крае, до 2025 года будут перевооружены с систем С-300ПС на новейший комплекс С-350 "Витязь", сообщил журналистам командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин.
Происшествия
Экс-главу УМВД по Камчатке приговорили к 5 годам заключения
Общество
В России пересмотрят размер дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции РФ пересмотрит проект нового Кодекса об административных правонарушениях в части резкого увеличения штрафов за нарушения правил дорожного движения, поскольку это не соответствует запросам общества.
Футбол
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы
Стали известны пары 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Они определились в ходе жеребьевки в Ньоне (Швейцария).
Кино
Раскрыто рабочее название нового фильма о Человеке-пауке
Американский портал ComicBook рассекретил рабочее название нового фильма про Человека-паука от Marvel.
Шоу-бизнес
Новорожденному сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание
В четверг, 27 февраля, рэпер поделился в своем личном Instagram важным семейным событием. Новорожденному Давиду сделали процедуру обрезания.
Происшествия
В Петербурге произошел взрыв в жилом доме
Биатлон
IBU вернул Норвегии бронзу смешанной эстафеты чемпионата Европы
Общество
ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
Энергетика
Brent опустилась в цене ниже $50 за баррель
Распродажа затронула и фондовые рынки — еще в четверг биржи США упали на 4,5%, в пятницу биржи Европы опускаются на 4,5-5%.Мировые цены на нефть в пятницу днем ускорили темпы снижения до 4%, при этом нефть Brent опустилась в цене ниже 50 долларов за баррель, WTI — ниже 45 долларов, волатильность на рынках из-за опасений по коронавирусу сохраняется, свидетельствуют данные торгов.