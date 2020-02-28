Общество
РИА НовостиКитай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса
Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
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Политика
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает РИА "Новости".
Общество
В Азербайджане россиянин заразился коронавирусом
У гражданина России, въехавшего в Азербайджан из Ирана, диагностировали коронавирус, сообщил оперативный штаб при правительстве республики.
Общество
Россияне предлагают ликвидировать Пенсионный фонд
Автор инициативы, размещенной на сайте РОИ, уверен, что в настоящее время эта структура представляет собой "государство в государстве на шее пенсионеров".
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Армия и оружие
Пентагон признал невозможным создание системы ПРО для защиты от России
Создание системы противоракетной обороны, способной защитить Соединенные Штаты от баллистических ракет из России и Китая, невозможно технически и было бы нарушением системы международной безопасности.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл могут лишиться охраны в Канаде
Канадские власти перестанут оплачивать охрану принца Гарри и его супруги Меган Маркл с апреля текущего года.
Шоу-бизнес
Кудрявцева рассказала, что родила дочь после трех попыток ЭКО
Знаменитость в беседе с журналисткой Аленой Жигаловой призналась, что родила дочь Марию после трех попыток ЭКО.
Кино
Лоза иронично прокомментировал популярность Александра Петрова
Армия и оружие
Пять истребителей НАТО не смогли перехватить российский Ту-95
26 февраля в районе Норвежского моря пять натовских истребителей пытались обнаружить российский бомбардировщик.
Армия и оружие
Начнет ли Эрдоган войну с Россией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 февраля созвал экстренное совещание по поводу обострения ситуации в сирийском Идлибе.
Музыка
Новый клип Леди Гаги полностью снят на iPhone 11 Pro
Леди Гага вчера вечером выпустила свой свежий сингл Stupid Love вместе с музыкальным клипом, который, как утверждают его создатели, был полностью снят смартфон iPhone 11 Pro.
Общество
В Финляндии предложили отменить визовый режим для жителей Петербурга
Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне выступил с предложением отменить визы для жителей Петербурга в рамках идеи о создании единой особой экономической зоны двух стран.
Армия и оружие
Сирийцы потеряли стратегически важный город в Идлибе
Отряды вооруженной сирийской оппозиции, поддерживаемые Турцией, отбили у правительственных сил Сирии стратегически важный город Саракиб в провинции Идлиб.
Происшествия
В Петербурге произошел взрыв в жилом доме
Общество
Как с 1 марта изменится жизнь россиян
С 1 марта вступает в силу разрешение ввоз на незарегистрированные в России лекарственные препараты.
Путешествия
Туроператоры приостановили продажу туров в Италию
Ранее 27 февраля Ростуризм рекомендовал туристическим компаниям приостановить продажу путевок в Италию, Иран и Южную Корею из-за угрозы безопасности жизни и здоровья в этих странах в связи с коронавирусом.
Армия и оружие
Российские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии
Два российских фрегата с крылатыми ракетами «Калибр-НК» в настоящее время направляются в Средиземное море.
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Общество
Скончался главный конструктор самолета Су-34 Роллан Мартиросов
Мартиросов руководил проектом и был главным конструктором «русского чуда», многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34.
Футбол
Погба возобновит тренировки в общей группе «МЮ» со следующей недели
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба вернется к тренировкам в общей группе в начале следующей неделе, сообщает L'Equipe.
Политика
Порошенко призвал Зеленского «не становиться Януковичем»
Бывший президент Украины Пётр Порошенко назвал уголовный процесс против себя политическим преследованием и предостерёг нынешнего президента Владимира Зеленского от судьбы их общего предшественника Виктора Януковича.
Футбол
Тренер «Спартака»: хочу выиграть все матчи весной
Происшествия
В Одессе мужчина с гранатой захватил здание суда
В Одессе неизвестный мужчина с гранатой захватил здание Приморского районного суда и взял заложников, сообщает в пятницу, 28 февраля, газета Думская.
Политика
В ЦИК рассказали о процедуре голосования по поправкам в Конституцию
ЦИК разработал проект процедуры общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, сообщила глава комиссии Элла Памфилова.
Единоборства
Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук
Известный российский боец ММА Александр Емельяненко, который проводит в Грозном тренировки перед запланированным на 3 апреля бое против Магомеда Исмаилова, поделился в Instagram фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Происшествия
Зарезавший маленькую дочь липчанин пытался сжечь семью после убийства
Происшествия
В Ульяновске суд арестовал школьника, напавшего с ножом на учительницу
Ленинский районный суд Ульяновска в пятницу арестовал подростка, напавшего с ножом на учительницу в школе 26 февраля.