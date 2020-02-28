Общество

РИА НовостиРИА НовостиКитай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса

Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
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В Китае раскрыли результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

РЕН ТВ05:47

Вскрытие показало, какие органы поражает коронавирус

Телеканал 360°03:26

Вскрытие показало, что коронавирус COVID-19 поражает в основном легкие

Интерфакс04:26

В Китае опубликовали результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Аргументы и Факты03:34

Китайские специалисты выяснили, почему коронавирус смертелен

ТК Звезда04:52

В Китае обнародовали результаты вскрытия первого умершего от COVID-2019

News.ru02:15

Китай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса

РИА Новости01:49
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Политика

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:42
Общество

В Азербайджане россиянин заразился коронавирусом

У гражданина России, въехавшего в Азербайджан из Ирана, диагностировали коронавирус, сообщил оперативный штаб при правительстве республики.
РИА Новости 05:59
Общество

Россияне предлагают ликвидировать Пенсионный фонд

Автор инициативы, размещенной на сайте РОИ, уверен, что в настоящее время эта структура представляет собой "государство в государстве на шее пенсионеров".
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Политика

Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева

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Пентагон признал невозможным создание системы ПРО для защиты от России

Создание системы противоракетной обороны, способной защитить Соединенные Штаты от баллистических ракет из России и Китая, невозможно технически и было бы нарушением системы международной безопасности.
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл могут лишиться охраны в Канаде

Канадские власти перестанут оплачивать охрану принца Гарри и его супруги Меган Маркл с апреля текущего года.
Вести.Ru 05:57
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Знаменитость в беседе с журналисткой Аленой Жигаловой призналась, что родила дочь Марию после трех попыток ЭКО.
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Лоза иронично прокомментировал популярность Александра Петрова

Live24 26 февраля в 07:41
Армия и оружие

Пять истребителей НАТО не смогли перехватить российский Ту-95

26 февраля в районе Норвежского моря пять натовских истребителей пытались обнаружить российский бомбардировщик.
Южный Федеральный вчера в 23:46
Армия и оружие

Начнет ли Эрдоган войну с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 февраля созвал экстренное совещание по поводу обострения ситуации в сирийском Идлибе.
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Музыка

Новый клип Леди Гаги полностью снят на iPhone 11 Pro

Леди Гага вчера вечером выпустила свой свежий сингл Stupid Love вместе с музыкальным клипом, который, как утверждают его создатели, был полностью снят смартфон iPhone 11 Pro.
iXBT.com 02:27
Общество

В Финляндии предложили отменить визовый режим для жителей Петербурга

Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне выступил с предложением отменить визы для жителей Петербурга в рамках идеи о создании единой особой экономической зоны двух стран.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 06:31
Армия и оружие

Сирийцы потеряли стратегически важный город в Идлибе

Отряды вооруженной сирийской оппозиции, поддерживаемые Турцией, отбили у правительственных сил Сирии стратегически важный город Саракиб в провинции Идлиб.
Lenta.ru вчера в 01:04
Происшествия

В Петербурге произошел взрыв в жилом доме

РИА Новости 03:05
Общество

Как с 1 марта изменится жизнь россиян

С 1 марта вступает в силу разрешение ввоз на незарегистрированные в России лекарственные препараты.
Privet-Rostov.ru 26 февраля в 03:14
Путешествия

Туроператоры приостановили продажу туров в Италию

Ранее 27 февраля Ростуризм рекомендовал туристическим компаниям приостановить продажу путевок в Италию, Иран и Южную Корею из-за угрозы безопасности жизни и здоровья в этих странах в связи с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 06:29
Общество

«Масленичный разгуляй» в Пскове совпал с днём памяти 6-й роты

REGNUM 06:34
Армия и оружие

Российские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии

Два российских фрегата с крылатыми ракетами «Калибр-НК» в настоящее время направляются в Средиземное море.
Lenta.ru 01:37
Экономика

Великобритания рекордно закупила золото в России

Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru 06:23
Общество

Скончался главный конструктор самолета Су-34 Роллан Мартиросов

Мартиросов руководил проектом и был главным конструктором «русского чуда», многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34.
BFM.ru 02:44
Футбол

Погба возобновит тренировки в общей группе «МЮ» со следующей недели

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба вернется к тренировкам в общей группе в начале следующей неделе, сообщает L'Equipe.
Спорт-Экспресс 05:58
Политика

Порошенко призвал Зеленского «не становиться Януковичем»

Бывший президент Украины Пётр Порошенко назвал уголовный процесс против себя политическим преследованием и предостерёг нынешнего президента Владимира Зеленского от судьбы их общего предшественника Виктора Януковича.
REGNUM 04:56
Футбол

Тренер «Спартака»: хочу выиграть все матчи весной

РИА Новости 04:56
Общество

Катерина Тихонова возглавила Институт искусственного интеллекта МГУ

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В Одессе мужчина с гранатой захватил здание суда

В Одессе неизвестный мужчина с гранатой захватил здание Приморского районного суда и взял заложников, сообщает в пятницу, 28 февраля, газета Думская.
Известия 06:44
Происшествия

В Приангарье мать подбросила младенца в туалет перинатального центра

РИА Новости 05:22
Политика

В ЦИК рассказали о процедуре голосования по поправкам в Конституцию

ЦИК разработал проект процедуры общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, сообщила глава комиссии Элла Памфилова.
РИА Новости 04:18
Единоборства

Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук

Известный российский боец ММА Александр Емельяненко, который проводит в Грозном тренировки перед запланированным на 3 апреля бое против Магомеда Исмаилова, поделился в Instagram фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
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Зарезавший маленькую дочь липчанин пытался сжечь семью после убийства

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В Ульяновске суд арестовал школьника, напавшего с ножом на учительницу

Ленинский районный суд Ульяновска в пятницу арестовал подростка, напавшего с ножом на учительницу в школе 26 февраля.
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