Общество
РИА НовостиКитай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
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Гаджеты
Apple выпустит для iPad клавиатуру с тачпадом
Специалисты компании Apple намереваются оснастить iPad более функциональной съемной клавиатурой.
Здоровье
В Исландии обнаружили первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом в Исландии подтвердило министерство здравоохранения Исландии, 28 февраля сообщил журнал The Reykjavik Grapevine.
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по ситуации в Сирии
Уже в пятницу президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган побеседовали по телефону, на тему Сирии высказался глава МИД РФ Сергей Лавров, а российский лидер провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, где подробно обсуждалась ситуация в этом регионе САР.
Политика
Песков назвал возможные даты встречи Путина и Эрдогана
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал возможные даты встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Политика
Рабочая группа предложит поправку в Конституцию с упоминанием Бога
Президенту РФ Владимиру Путину будет предложена формулировка поправки в Конституцию, где будет упомянута вера в Бога.
Кино
В Сеть попали фото со съемок «Последней дуэли» Ридли Скотта
Армия и оружие
Российские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии
Два российских фрегата с крылатыми ракетами «Калибр-НК» в настоящее время направляются в Средиземное море.
Армия и оружие
Самолёт-разведчик США попал под лазер эсминца КНР в Тихом океане
Политика
В ЛНР задержали стрингера МИА «Россия сегодня»
Министерство государственной безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) задержало внештатного фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Виталия Ромаса, против него возбудили дело о возбуждении ненависти.
Политика
В ГБР завершили допрос Порошенко
Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Армия и оружие
Пять истребителей НАТО не смогли перехватить российский Ту-95
26 февраля в районе Норвежского моря пять натовских истребителей пытались обнаружить российский бомбардировщик.
Армия и оружие
Лондон пригрозил Сирии усилением санкций в связи с ситуацией в Идлибе
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб осудил операцию правительственный войск Сирии в Идлибе и заявил о возможном усилении санкций в отношении властей САР.
Общество
Россия поставила условия выплаты Грузии компенсации по решению ЕСПЧ
Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека, обязавшего ее выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию грузинских граждан в 2006 году.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США
Недавно фанаты Юлии Михалковой узнали, что она навсегда останется жить в США, где не просто наслаждается отдыхом, но и готовится к съёмкам в новых проектах, а также занимается написанием книги.
Здоровье
У госпитализированных в Москве с подозрением на коронавирус заболевание не подтверждено
Всего 204 человека госпитализировали в Москве с признаками ОРВИ в инфекционную больницу №1 в Москве за месяц, они находились под наблюдением из-за подозрения на заболевание новым коронавирусом, выписано уже 145 человек, ни у кого эта инфекция не подтвердилась.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Авто
Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км
Общество
Канада перестанет платить за охрану принца Гарри и Меган Маркл
Происшествия
В мусульманских погромах в Индии погибли 18 человек
В результате погромов и стычек в мусульманских районах индийского Дели десятки людей пострадали, 18 человек погибли.
Общество
На лайнере Diamond Princess из-за коронавируса умер британец
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Армия и оружие
Названа защита российских самолетов в Сирии
Михайлов добавил, что в сирийском Идлибе Воздушно-космические силы (ВКС) России используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25, которые работают ниже, чем Су-24, поскольку бьют по наземным целям и имеют защиту от ПЗРК противника.
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Общество
КамАЗ допускает возможность слияния с «Соллерсом»
Ситуацию с созданием альянса прокомментировал журналистам генеральный директор «КамАЗа» Сергей Когогин.
Экономика
Дерипаска назвал «реальную цену» ипотеки
«Реальная цена» ипотечного кредитования в России не превышает 5% при официальной текущей ставке в 9%. Об этом написал российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.
Армия и оружие
«Блумберг»: Эрдоган направил один пистолет на Запад, а другой держит у собственного виска
Из статьи: При президенте Реджепе Тайипе Эрдогане Турция обновила эту уникальную технику торга, умудрившись направить один пистолет в сторону Запада, а другой прижать к собственному виску.
Армия и оружие
Болгария заявила о готовности направить военных на границу с Турцией
Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил о готовности страны направить до 1 тыс. военнослужащих и до 140 единиц техники на границу с Турцией.
Спорт
Пловец Сунь Ян, разбивший допинг-пробу, дисквалифицирован на 8 лет
В феврале 2019 года Ян стал участником скандальной истории: он разбил молотком пробирку со своей допинг-пробой, когда допинг-офицер явился к нему домой.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.