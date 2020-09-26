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Китайские таможенники нашли следы коронавируса SARS-CoV-2 на продуктах, поставляемых из России. Принято решение на четыре недели приостановить прием импортных деклараций двух судов в провинции Шандун, сообщает РИА Новости со ссылкой на главное таможенное управление КНР.