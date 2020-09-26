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Российская газета
Российская газета

Китай обнаружил коронавирус на продукции из России

Китайские таможенники нашли следы коронавируса SARS-CoV-2 на продуктах, поставляемых из России. Принято решение на четыре недели приостановить прием импортных деклараций двух судов в провинции Шандун, сообщает РИА Новости со ссылкой на главное таможенное управление КНР.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Китай не пропустил суда с российскими продуктами из-за коронавируса

Таможенные органы Китая на четыре недели приостановили прием импортных деклараций двух судов из-за того, что на образцах продуктов, поставляемых из России, нашли коронавирус. Об этом сообщается на сайте главного таможенного управления КНР.
РИА Новости23:30
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Газета.Ru

Китай нашел коронавирус в продуктах из России

Газета.Ru01:29
Российская газета

Китай обнаружил коронавирус на продукции из России

Российская газета00:58
Коммерсантъ

Китай приостановил прием груза с двух судов из-за коронавируса на продуктах из России

Коммерсантъ23:35
Московский Комсомолец

Китай обнаружил следы коронавируса на продуктах из России

Московский Комсомолец23:58
Lenta.ru

На продуктах из России нашли коронавирус

Lenta.ru23:54
Znak.com

Китай не пропустил российские продукты из-за найденного коронавируса

Znak.com00:11
РИА Новости

Китай не пропустил суда с российскими продуктами из-за коронавируса

РИА Новости23:30

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МИР 2424 сентября в 07:28
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Общественная служба новостей05:49
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Сегодня.ру06:34
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