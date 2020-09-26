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Российская газета
Российская газета

Китай обнаружил коронавирус на продукции из России

Китайские таможенники нашли следы коронавируса SARS-CoV-2 на продуктах, поставляемых из России. Принято решение на четыре недели приостановить прием импортных деклараций двух судов в провинции Шандун, сообщает РИА Новости со ссылкой на главное таможенное управление КНР.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Китай не пропустил суда с российскими продуктами из-за коронавируса

ПЕКИН, 26 сен — РИА Новости. Таможенные органы Китая на четыре недели приостановили прием импортных деклараций двух судов из-за обнаруженного коронавируса на образцах поставляемых из России продуктов и внешней упаковке, сообщается на сайте главного таможенного управления.
РИА Новости23:30
Подробнее о событии
Газета.Ru

Китай нашел коронавирус в продуктах из России

Газета.Ru01:29
Lenta.ru

На продуктах из России нашли коронавирус

Lenta.ru23:54
Znak.com

Китай не пропустил российские продукты из-за найденного коронавируса

Znak.com00:11
Телеканал 360°

Китайская таможня обнаружила коронавирус на продуктах из России

Телеканал 360°00:08
Московский Комсомолец

Китай обнаружил следы коронавируса на продуктах из России

Московский Комсомолец23:58
Российская газета

Китай обнаружил коронавирус на продукции из России

Российская газета00:58
Коммерсантъ

Китай приостановил прием груза с двух судов из-за коронавируса на продуктах из России

Коммерсантъ23:35

Россиянам отказывают во въезде в Италию

Для визитов в Италию во время действия коронавирусных ограничений российские граждане чаще всего использую визы категории «Лечение», однако в сентябре 2020 года процент отказа во въезде вырос до 15 пунктов, отметили в Росавиации.
Ореанда-Новости03:03
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Вышел трейлер российского фильма «Китобой», получившего приз в Венеции

На YouTube-канале Sony Pictures появился трейлер фильма «Китобой» Филиппа Юрьева, который стал победителем в независимой программе «Дни Венеции» Международного венецианского кинофестиваля, а на «Кинотавре» взял награды за лучшую режиссуру, мужскую роль и диплом Гильдии киноведов.
RuNews24.ruвчера в 10:47

Разработчик «Новичка» Ринк назвал провокацией «дело Навального»

«Отравление» блогера Алексея Навального было провокацией для применения санкций по энергетическому проекту «Северный поток – 2». Об этом в субботу, 26 сентября, заявил разработчик боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк.
Известия02:26
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Разработку Among Us 2 отменили — вместо этого улучшат оригинал

Разработчики из Innersloth объявили, что решили не создавать продолжение космической выживалки Among Us, где «мирным жителям» нужно вычислить предателей, убивающих членов экипажа и устраивающих диверсии.
Игромания.ру24 сентября в 01:33

Корпус для ПК с пассивным охлаждением MonsterLabo The Beast оборудован двумя гигантскими 3-кг радиаторами

Компания MonsterLabo анонсировала компьютерный корпус The Beast («Чудовище»), предназначенный для создания мощной настольной системы с пассивным охлаждением и нулевым уровнем шума.
3DNewsвчера в 05:46

Познер объяснил причину враждебности американцев к России

Телеведущий Владимир Познер считает, что жители Соединенных Штатов воспринимают Россию как врага из-за того, что американское телевидение освещает происходящее в России именно под таким углом, передает "Комсомольская правда".
Газета.Ru23:32
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В Турции накажут больных коронавирусом за ложные сведения о контактах

Двумя годами тюремного заключения могут быть наказаны турки с коронавирусной инфекцией за ложную информацию о том, с кем они ранее контактировали, 24 сентября сообщает La Tribuna.
ИА Красная Весна24 сентября в 16:30

У неандертальцев обнаружили Y-хромосому от Homo sapiens

Лишь несколько процентов остальной части генома неандертальца, по-видимому, состоит из современной ДНК человека, однако это исследование показало, что три разных неандертальца, обнаруженные в местах по всей Евразии и относящиеся к периодам в десятки тысяч лет, все имели современные человеческие Y-хромосомы.
РИА ОмскПресс05:23
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