Китайские таможенники нашли следы коронавируса SARS-CoV-2 на продуктах, поставляемых из России. Принято решение на четыре недели приостановить прием импортных деклараций двух судов в провинции Шандун, сообщает РИА Новости со ссылкой на главное таможенное управление КНР.

С чего всё началось Китай не пропустил суда с российскими продуктами из-за коронавируса ПЕКИН, 26 сен — РИА Новости. Таможенные органы Китая на четыре недели приостановили прием импортных деклараций двух судов из-за обнаруженного коронавируса на образцах поставляемых из России продуктов и внешней упаковке, сообщается на сайте главного таможенного управления. РИА Новости 23:30