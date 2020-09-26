Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Российская газета
Российская газета

Китай обнаружил коронавирус на продукции из России

Китайские таможенники нашли следы коронавируса SARS-CoV-2 на продуктах, поставляемых из России. Принято решение на четыре недели приостановить прием импортных деклараций двух судов в провинции Шандун, сообщает РИА Новости со ссылкой на главное таможенное управление КНР.В источнике
С чего всё началось
«Руководящая группа провинции Шаньдун по профилактике и борьбе с эпидемией и по ведению экономической деятельности уведомила, что тест на нуклеиновые кислоты образцов, взятых с внешних упаковок и с продуктов водного промысла, импортированных из России, дал положительный результат»,— говорится в сообщении
 Главного таможенного управления КНР.
Коммерсантъ23:35
Подробнее о событии
Российская газета

Китай обнаружил коронавирус на продукции из России

Российская газета00:58
Znak.com

Китай не пропустил российские продукты из-за найденного коронавируса

Znak.com00:11
ПРАЙМ

Китай приостанавливает прием грузов из-за коронавируса на продуктах из России

ПРАЙМ22:57
Московский Комсомолец

Китай обнаружил следы коронавируса на продуктах из России

Московский Комсомолец23:58
Lenta.ru

На продуктах из России нашли коронавирус

Lenta.ru23:54
Коммерсантъ

Китай приостановил прием груза с двух судов из-за коронавируса на продуктах из России

Коммерсантъ23:35
Телеканал 360°

Китайская таможня обнаружила коронавирус на продуктах из России

Телеканал 360°00:08

В рязанском аквапарке утонул 13-летний школьник

"Рязанским межрайоным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка по факту гибели в одном из рязанских аквапарков 13-летнего мальчика", - говорится в сообщении ведомства.
В рязанском аквапарке утонул 13-летний школьник
ТАССвчера в 11:06
61

Плавучий рефрижератор протаранил корабль Балтфлота в проливе Эресунн

Сообщается, что в условиях густого тумана в морских водах Скандинавии гражданское торговое судно Ice Rose врезалось в российских фрегат Балтийского флота ВМФ РФ, который направлялся в порт Гётеборг Швеции.
Evo-rus.comвчера в 07:03
434

Абэ назвал помешавшую заключению мирного договора с Россией причину

Россия и Япония в 2018 году были максимально близки к заключению мирного договора, который не был подписан после окончания Второй мировой войны, однако планам помешали русско-американские противоречия.
РБК22:23
286

За сутки в Алтайском крае заболел коронавирусом 81 человек, 7 умерли

За минувшие 24 часа в Алтайском крае еще у 81 человека, включая троих детей, подтвержден диагноз «коронавирус», выздоровели — 66 пациентов, зарегистрировано 7 летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти четырех пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.com02:17
1,1K