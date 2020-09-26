Китай обнаружил коронавирус на продукции из России
Китайские таможенники нашли следы коронавируса SARS-CoV-2 на продуктах, поставляемых из России. Принято решение на четыре недели приостановить прием импортных деклараций двух судов в провинции Шандун, сообщает РИА Новости со ссылкой на главное таможенное управление КНР.В источнике
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Китай не пропустил суда с российскими продуктами из-за коронавируса
ПЕКИН, 26 сен — РИА Новости. Таможенные органы Китая на четыре недели приостановили прием импортных деклараций двух судов из-за обнаруженного коронавируса на образцах поставляемых из России продуктов и внешней упаковке, сообщается на сайте главного таможенного управления.
РИА Новости23:30
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