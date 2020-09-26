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Российская газета
Российская газета

Китай обнаружил коронавирус на продукции из России

Китайские таможенники нашли следы коронавируса SARS-CoV-2 на продуктах, поставляемых из России. Принято решение на четыре недели приостановить прием импортных деклараций двух судов в провинции Шандун, сообщает РИА Новости со ссылкой на главное таможенное управление КНР.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Китай не пропустил суда с российскими продуктами из-за коронавируса

ПЕКИН, 26 сен — РИА Новости. Таможенные органы Китая на четыре недели приостановили прием импортных деклараций двух судов из-за обнаруженного коронавируса на образцах поставляемых из России продуктов и внешней упаковке, сообщается на сайте главного таможенного управления.
РИА Новости23:30
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Китай обнаружил следы коронавируса на продуктах из России

Московский Комсомолец23:58
Российская газета

Китай обнаружил коронавирус на продукции из России

Российская газета00:58
Znak.com

Китай не пропустил российские продукты из-за найденного коронавируса

Znak.com00:11
Телеканал 360°

Китайская таможня обнаружила коронавирус на продуктах из России

Телеканал 360°00:08
Газета.Ru

Китай нашел коронавирус в продуктах из России

Газета.Ru01:29
Lenta.ru

На продуктах из России нашли коронавирус

Lenta.ru23:54
Коммерсантъ

Китай приостановил прием груза с двух судов из-за коронавируса на продуктах из России

Коммерсантъ23:35

Абэ назвал помешавшую заключению мирного договора с Россией причину

Россия и Япония в 2018 году были максимально близки к заключению мирного договора, который не был подписан после окончания Второй мировой войны, однако планам помешали русско-американские противоречия.
Абэ назвал помешавшую заключению мирного договора с Россией причину
РБК22:23
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В Подмосковье рекомендовано соблюдать самоизоляцию людям старше 65 лет

С 28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома, а руководителям предприятий и организаций — перевести по максимуму сотрудников на удалёнку.
RT на русском03:46
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«Ротору» разрешили сыграть с «Рубином»

«Клуб предоставил разрешение регионального Роспотребнадзора на проведение встречи 9-го тура «Ротор» – «Рубин», а также список игроков, которые сдали отрицательные тесты на коронавирус и смогут принять участие в матче», — уточнили в РПЛ.
Известиявчера в 13:54
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В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»

Киев, 25 сентября 2020, 12:14 — REGNUM На Украине будут вести учёт жителей страны, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте», пообещал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 сентября во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
REGNUMвчера в 05:14
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Разработчик «Новичка» Ринк назвал провокацией «дело Навального»

«Отравление» блогера Алексея Навального было провокацией для применения санкций по энергетическому проекту «Северный поток – 2». Об этом в субботу, 26 сентября, заявил разработчик боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк.
Известия02:26
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МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в сообщении.
Ведомостивчера в 14:08
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