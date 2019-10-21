Экономика
UfacityNews.ruКитай обогнал США по числу самых богатых людей мира
По данным швейцарского банка Credit Suisse, США уступили Китаю в списке 10% самых богатых людей мира, сообщает «РЕН ТВ». В организации рассказали о достижении Китаем цифры в 100 миллионов человек, вошедших в десятую часть самых богатых людей мира.
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Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Вечерняя Москва вчера в 15:23
Политика
Стартовали переговоры Путина и Эрдогана
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана стартовали в Сочи, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:32
Шоу-бизнес
Анна Исаева опубликовала неизвестное видео с Юлией Началовой
Пиар-директор Анна Исаева опубликовала ранее неизвестное видео с поющей Юлией Началовой.
Актуальные Новости 04:37
Авто
Mitsubishi Pajero уходит из России
Легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero уходит с рынка России.
Интермонитор.ру 19 октября в 20:40
Происшествия
Задержанный сорвал батарею в отделе полиции и умер от ожогов
В Калининграде в отделе полиции по Московскому району 36-летний задержанный повредил батарею отопления и ошпарился кипятком.
Интерфакс вчера в 09:58
Культура
Руководитель хора имени Веревки извинился за номер коллектива про Гонтареву
РИА Новости вчера в 08:45
Шоу-бизнес
Игорь Петренко рассказал об изменах жене с Екатериной Климовой
Российский актер Игорь Петренко стал гостем программы «Судьба человека», в которой рассказал о перипетиях своей личной жизни.
Культуромания 05:51
Общество
Операторы выступили против передачи радиочастот «Ростелекому»
Крупнейшие российские операторы — МТС, «МегаФон» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») выступили против выделения «на эксклюзивной основе» радиочастот 2300–2400 МГц «Ростелекому» для обеспечения нужд социальных объектов и попросили власти оценить возможность использования ресурса всеми участниками рынка в период перехода на 5G.
Коммерсантъ вчера в 21:54
Политика
Песков объяснил сложности с «нормандским саммитом»
Сроков проведения "нормандского саммита" пока нет и быть не может, формат испытывает трудности из-за отхода одной из сторон от Минских соглашений, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:32
Происшествия
Двое полицейских погибли в ДТП с трамваем в Волгограде
Двое сотрудников ППС, старший сержант и стажер роты №7 в составе полка ППСП УМВД России по Волгограду, после смены возвращались домой на "двенадцатой".
КП - Волгоград 05:40
Космос
Женский экипаж NASA впервые в истории вышел в открытый космос
Впервые в истории в открытый космос вышел женский экипаж — астронавты NASA Кристина Кук и Джессика Мейр.
REGNUM 20 октября в 13:58
Политика
Россия, Евросоюз и Украина провели технические консультации по газу
Россия, Украина и ЕС провели технические консультации 21 октября в Брюсселе в рамках подготовки к трехсторонней встрече на министерском уровне, которая намечена на 28 октября.
ТАСС 08:31
Экономика
Россиянам сообщили о росте цен на гречку
Газета.Ru 09:05
Происшествия
В Москве мужчина оставил на улице шестимесячную девочку
Инцидент произошел на улице Щепкина. По предварительным данным, девочку оставил на скамейке неизвестный мужчина.
РИА Новости 08:09
Экономика
В России подскочили цены на загородное жилье
Средняя стоимость загородного дома в России выросла за год на восемь процентов, до уровня в 1,95 миллиона рублей за единицу недвижимости.
Lenta.ru 05:04
Происшествия
В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых
В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
РБК 04:35
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН вчера в 05:47
Экономика
В России выросло число долларовых миллиардеров
Уточняется, что одновременно выросло и число долларовых миллионеров — с 172 тыс. до 246 тыс. По оценкам аналитиков, 10% самых богатых россиян контролируют 83% всего личного благосостояния в стране.
RT на русском вчера в 11:44
Политика
Назначен новый глава Совета по правам человека
Президент России Владимир Путин официально закрепил отставку Михаила Федотова и назначение на пост главы Совета по правам человека (СПЧ) секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева.
Уралинформбюро вчера в 14:55
Игры
Sony PS5 получит восьмиядерный CPU с частотой 3,2 ГГц
Новый источник подтверждает эти предположения, упоминая также и кодовое имя самой приставки нового поколения — Prospero.
iXBT.com 10:36
Армия и оружие
Помпео заявил о готовности Трампа к войне с Турцией
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции.
Gazeta.SPb 03:24
Политика
В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России
Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.
Известия 09:53
Единоборства
Соперник Волкова снялся с боя на турнире UFC в Москве
Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Джуниор Дос Сантос снялся с боя с россиянином Александром Волковым в рамках Асболютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.
Газета.Ru 10:59
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова вернулась к работе спустя пять дней после родов
Нового члена семьи встречали мама рэпера Симона Яковлевна, 5-летняя Алиса — дочь Тимати от прошлых отношений, его брат Артем, а также отец и сестра Решетовой.
Вокруг ТВ вчера в 12:52
Армия и оружие
Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории
Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало альянсу приобрести вместо зимней формы учебники по истории.
РИА Новости вчера в 23:07
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в Центральной России
Похолодание ожидается в центральных регионах страны, рассказала во вторник, 22 октября, заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой».
Известия 11:00
Происшествия
Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве
Ранее Baza сообщила, что дочь посла Ирана в Москве Арефех Санаи покончила с собой в центре города. Причины такого поступка неизвестны.
РБК 09:34
Наука
Ученые: люди не верят в собственную смертность
Люди не верят в собственную смертность, выяснили израильские специалисты.
Газета.Ru 19 октября в 15:19
Экономика
Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%
Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
REGNUM вчера в 11:38