Китай извлечет для себя выгоду благодаря импорту из Соединенных Штатов, который должен увеличиваться в соответствии с требованиями китайско-американского торгового соглашения первого этапа.

с чего всё началось

В Китае признались, что первая фаза торговой следки с Соединенными Штатами является важной и принесет выгоду стране. Об этом заявила официальный представитель Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Мэн Вэй, передает ТАСС.

Китай обозначил свою выгоду от первой фазы торговой сделки с США

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