Экономика

Газета.RuГазета.RuКитай обозначил свою выгоду от первой фазы торговой сделки с США

В Китае признались, что первая фаза торговой следки с Соединенными Штатами является важной и принесет выгоду стране. Об этом заявила официальный представитель Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Мэн Вэй, передает ТАСС.
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с чего всё началось

В Пекине рассказали, какую выгоду получит Китай от первой фазы сделки с США

Китай извлечет для себя выгоду благодаря импорту из Соединенных Штатов, который должен увеличиваться в соответствии с требованиями китайско-американского торгового соглашения первого этапа.
ТАСС01:36

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Китай намерен руководствоваться рыночными принципами при закупках американских товаров

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Торговое сотрудничество с США отвечает требованиям развития КНР

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Китай обозначил свою выгоду от первой фазы торговой сделки с США

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В Китае назвали выгоду от заключения первой фазы торговой сделки с США

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Пекин: Китай получит выгоду от увеличения импорта из США

News.ru03:52

В Пекине рассказали, какую выгоду получит Китай от первой фазы сделки с США

ТАСС01:36
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 12:17, Ашберн
Политика

Польша обвинила освободителей Варшавы от фашистов в краже шедевров

Освободителей обвинили в краже шедевров искусства, которые до сих пор находятся в России.
АМИТЕЛ вчера в 23:03
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Названы десять кроссоверов, которые оказались не нужны россиянам

В рамках мониторинга российского рынка был составлен антирейтинг кроссоверов, которые меньше всего пользуются популярностью у покупателей.
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Бывший тренер Овечкина прокомментировал его очередной хет-трик

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Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу назвал причины отставки возглавляемого им правительства.
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Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
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Космос

Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon

Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.
Газета.Ru 10:35
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Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу

Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
РБК 00:33
Шоу-бизнес

300 тысяч предложили Дане Борисовой за ночь любви

Накануне один из молодых подписчиков Даны предложил ей провести с ним ночь за деньги. в Качестве гонорара щедрый кавалер предложил кумиру 300 тысяч рублей, так же он готов взять на себя покупку билетов в бизнес-класс и номер в лучшем отеле столицы.
Privet-Rostov.ru 11:31
Общество

В РПЦ одобрили петицию по лишению Урганта гражданства России

Экс-председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Всеволод Чаплин рассказал о подписании петиции о лишении телеведущего Ивана Уранта российского гражданства из-за оскорбления чувств верующих в эфире одной из своей программ "Вечерний Ургант".
Газета.Ru 10:41
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Путин приехал в Берлин на конференцию по Ливии

iReactor 06:36
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Десять сирийских военных погибли при отражении атак боевиков

Всего с 16 января в результате атак и обстрелов боевиков погибли 47 и ранены 77 сирийских военных, убиты 51 и ранены 116 мирных жителей.
РИА Новости 11:42
Кино

НТВ покажет сериал «Легенда Феррари» о русской разведчице

Вокруг ТВ вчера в 13:01
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Житель Калининградской области сломал шею во время крещенских купаний

РИА Новости 10:26
Политика

В Грузии разругались с США из-за «нашедшей» 5 трлн кубов газа компании

Напомним, американская компания, работающая в Грузии с середины 90-х годов, три года назад заявила об обнаружении огромных запасов газа в объеме 5 трлн кубометров.
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В Кривом Роге повредили памятник жертвам Холокоста

Памятник жертвам Холокоста повредили в Кривом Роге, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила в воскресенье пресс-служба управления Национальной полиции в Днепропетровской области Украины.
РИА Новости 12:05
Политика

Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины

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Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы

Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Газета.Ru вчера в 13:38
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14-летняя петербурженка призналась в групповом интиме

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Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Вести.Ru 08:20
Политика

Захарова прокомментировала слова Помпео о Ливии

Ранее госсекретарь США Майк Помпео написал в своем Twitter, что ливийцы сами должны решать свою судьбу, без вмешательства внешних сил.
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Команда дивизиона Чернышева заняла третье место на Матче звезд КХЛ

РИА Новости 11:36
Экономика

Банк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг

Приток иностранного капитала в российский госдолг в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений.
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Шоу-бизнес

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По словам актрисы, неделя в Италии по горящей путевке обошлась ей в 30 тысяч рублей, поездка на побережье Гоа стоила дороже, ведь одни билеты выходят в 60–100 тысяч в зависимости от класса.
НТВ вчера в 08:01
Политика

Союз журналистов надеется, что глава Чувашии изменит отношение к СМИ

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев надеется, что глава Чувашии Михаил Игнатьев, призвавший "мочить" журналистов за критику властей, изменит свое отношение к СМИ.
ТАСС 10:12
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Скелетонистка Цыганова завоевала золото на юношеской Олимпиаде

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Происшествия

Боксер прокомментировал драку охранника с подростком в московском ТЦ

Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал конфликт в торговом центре "МЕГА Химки", в ходе которого охранник избил подростка, пытаясь разнять драку.
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В Киеве задержали подозреваемых в нападении на участников митинга

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Политика

Четырех российских актеров не пропустили через украинскую границу

Четырех актеров из России не пропустили на пограничном контроле в аэропорту города Запорожье, сообщила государственная погранслужба Украины.
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Умер экс-участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков

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