Экономика
Газета.RuКитай обозначил свою выгоду от первой фазы торговой сделки с США
В Китае признались, что первая фаза торговой следки с Соединенными Штатами является важной и принесет выгоду стране. Об этом заявила официальный представитель Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Мэн Вэй, передает ТАСС.
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Пекин надеется на активизацию сотрудничества с США после подписания торгового соглашения
Экономика сегодня02:07
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Экономика
Министр финансов Британии пообещал компаниям процветание после Brexit
Министр финансов Великобритании Саджид Джавид в интервью The Financial Times обратился к представителям бизнеса с призывом отказаться от продвижения идей, согласно которым королевство после Brexit должно сохранить нынешние торговые соглашения с Европейским союзом.
Армия и оружие
Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети
На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.
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Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
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Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
Экономика
Россияне вошли в тройку самых активных покупателей жилья в Турции
Возросший интерес россиян к покупке турецкой недвижимости директор агентства недвижимости Tolerance Homes Сергей Волченков связывает с изменением паспортной программы в стране — осенью 2018 года Турция снизила необходимый порог вложений в недвижимость для получения гражданства с $1 млн до $250 тыс.
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Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что в администрации Трампа задумывались о возможности нанесения превентивного удара по иранским ядерным объектам.
Политика
Мединский ответил Польше на заявление о пострадавшей от СССР культуре
Исполняющий обязанности министра культуры Российской Федерации Владимир Мединский заявил, что Россия не будет возвращать якобы утраченные из-за действий СССР произведения искусства Польше, пишет «Радио Sputnik».
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Политика
Bloomberg: Орешкин может стать помощником президента по экономике
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин может стать помощником президента по экономике.
Политика
Путин назвал «моральными уродами» критиков поддержки семей с детьми
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Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова
В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Общество
Рождаемость в Китае упала до минимума
В 2019 году в Китае родилось 14,65 миллионов детей, что намного меньше, чем в прошлом году, сообщает гонконгская газета South China Morning Post.
Армия и оружие
Минобороны закупит новейшие бронебойные боеприпасы «Лекало»
Министерство обороны с 2019 года закупает новейшие бронебойные подкалиберные изделия 3БМ44 «Лекало».
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Российский БТР угрожающе навёл орудие на колонну американских военных
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На пятом этапе Кубка мира по биатлону стартует женская эстафета
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Медики советуют ввести в свой рацион 8 продуктов.
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МВД проводит проверку из-за видео с дракой в ТЦ в Химках
ГУ МВД России по Московской области проводит проверку после видео с ЧП в ТЦ в подмосковных Химках, где охранник, разнимая драку, якобы ударил подростка.
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Поклонники заподозрили помолодевшую Пугачеву в пластике
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева поразила поклонников заметно помолодевшим лицом и осиной талией.
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Злые языки говорили, что деньги, собранные на лечение актера, Людмила Поргина тратит на себя и путешествия.
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В Челябинске полиция задержала мужчину, преследовавшего другого человека по улицам города с автоматом в руках.
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Крещение в режиме онлайн: австриец впервые окунулся в купель по совету друга из России и рассказал о впечатлениях
Если вы тоже решились окунуться в прорубь в этот праздник, мы очень ждем ваши фото, видео и впечатления от купания.
Политика
Мадуро заявил о готовности к диалогу с США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью газете The Washington Post заявил о готовности вести диалог с США.
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В Петербурге арестовали впавшего в депрессию бездомного
В сообщении пресс-службы судов отмечается, что после просмотра послания президента России Федеральному собранию Николаев, по его же словам, впал в депрессию из-за сложившейся в стране обстановки.
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На Ямале в ДТП погибли двое полицейских и мигрант
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Из российских аптек изымают популярный спазмолитик «Дротаверин, раствор для инъекций 20 мг/мл 2 мл».