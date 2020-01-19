Экономика

Газета.RuГазета.RuКитай обозначил свою выгоду от первой фазы торговой сделки с США

В Китае признались, что первая фаза торговой следки с Соединенными Штатами является важной и принесет выгоду стране. Об этом заявила официальный представитель Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Мэн Вэй, передает ТАСС.
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Китай обозначил свою выгоду от первой фазы торговой сделки с США

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