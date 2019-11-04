Экономика

ФинмаркетФинмаркетКитай обсуждает участие в IPO Saudi Aramco

Для Китая участие в IPO может помочь укрепить связи с Эр-Риядом, а также обеспечит инвесторам доходы от вложений в нефтяной сектор. По словам источников, возможность участия в IPO обсуждает госфонд Silk Road Fund, созданный в 2014 году с первоначальным капиталом в размере $40 млрд.
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с чего всё началось
«Проспект включает в себя всю необходимую для инвесторов информацию, нужную для принятия инвестиционных решений, включая финансовую отчётность компании, деятельность и управление компании», — говорится в заявлении
 регулятора.
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