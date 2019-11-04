Экономика
ФинмаркетКитай обсуждает участие в IPO Saudi Aramco
Для Китая участие в IPO может помочь укрепить связи с Эр-Риядом, а также обеспечит инвесторам доходы от вложений в нефтяной сектор. По словам источников, возможность участия в IPO обсуждает госфонд Silk Road Fund, созданный в 2014 году с первоначальным капиталом в размере $40 млрд.
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с чего всё началось
«Проспект включает в себя всю необходимую для инвесторов информацию, нужную для принятия инвестиционных решений, включая финансовую отчётность компании, деятельность и управление компании», — говорится в заявлении регулятора.RT на русском03 ноября в 01:56
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Политика
В Госдуму внесут проект об упрощенном получении гражданства
Российское правительство внесет в Госдуму проект закона об упрощённом получении гражданства РФ.
Московский Комсомолец 10:21
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда 03:27
Происшествия
Бывшая жена Цеповяза впала в кому
Бывшая жена осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя, которую судят за вымогательство, впала в кому.
Интерфакс 05:42
Общество
Появилось первое фото модели сверхтяжелого транспортника «Слон»
Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета «Слон».
Известия 08:20
Общество
КС России запретил регионам произвольно запрещать публичные акции
Конституционный суд (КС) России обязал власти Республики Коми изменить региональные законы, ограничивающие права местных жителей на проведение публичных акций в центре Сыктывкара.
Известия 08:14
Наука
Ученые предрекли «неописуемые страдания» всему человечеству
Ученые со всего мира предрекли "неописуемые страдания" человечеству. Документ подписали 11 тысяч научных деятелей из 153 государств.
Piter.tv 01:19
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ
На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.
Коммерсантъ 03:04
Здоровье
Граждан России предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
В 2019 году наблюдается нетипично теплый ноябрь. Это скажется на сердечно-сосудистых системах граждан России.
RuNews24.ru 04 ноября в 00:30
Фигурное катание
Тарасова о судействе в парном катании: Хотелось бы больше конкретики
В интервью Sport24 Тарасова отметила, что ей хочется понять критерии, по которым судьи сейчас оценивают выполнение элементов.
Нева Спорт 07:20
Политика
«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru 07:42
Общество
Минобороны назвало ложью причину бойни в Забайкалье
В Минобороны России отреагировали на информацию о причине бойни в части в Забайкалье и назвали ее ложной, сообщает "Лента.ру".
Газета.Ru 09:05
Кино
Колин Фаррелл может сыграть Пингвина в новом «Бэтмене»
Ирландский актёр Колин Фаррелл может исполнить роль антигероя Пингвина в фильме «Бэтмен».
News.ru 03:39
Происшествия
В полиции Кемерова подтвердили задержание стрелявшего в адвоката
В полиции Кемерова подтвердили задержание мужчины, стрелявшего в соучредителя крупной коллегии адвокатов "Регионсервис" Алексея Учителя.
ТАСС 09:52
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru вчера в 05:18
Армия и оружие
Министр ВМС США призвал избежать зависимости от РФ и Китая
Особенное беспокойство у Спенсера вызывает Китай, который «стремится использовать другие страны в своих целях» и ищет рычаги давления на развивающиеся страны.
Росбалт вчера в 15:58
Армия и оружие
Российский патруль забросали камнями в Сирии
Lenta.ru вчера в 22:43
Футбол
Зенитовец Ракицкий заявил об уходе из сборной Украины
Евразия Daily 04:49
Политика
В Кремле прокомментировали желание жителей России решительных перемен
Желание перемен в обществе присутствует всегда, заявил 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», согласно которому 59% жителей полагают, что стране нужны решительные перемены.
REGNUM 05:09
Экономика
«Траст» и «Открытие» договорились с «Сафмаром»
Банк «Траст», банк «Открытие» и группа «Сафмар» Михаила Гуцериева подписали соглашение об урегулировании споров.
Коммерсантъ вчера в 09:39
Происшествия
К активисту «Либертарианской партии» Михаилу Светову пришли с обыском
В Москве к активисту "Либертарианской партии" Михаилу Светову пришли с обыском.
Газета.Ru 09:58
Политика
В партии Зеленского назвали руководство ДНР и ЛНР «хорошими людьми»
Депутат Верховной Рады из президентской партии «Слуга народа» и советник Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Максим Ткаченко допустил, что среди руководства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) могут быть «хорошие люди».
Lenta.ru 09:11
Общество
Режим ЧС ввели в 13 районах Вологодской области из-за подтоплений
Режим ЧС введен в 13 районах Вологодской области из-за подтоплений и отключений электричества в связи с непогодой, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.
РИА Новости 08:50
Политика
Правительство Украины ускорило ввод запрета на ввоз вагонов из России
Кабинет министров Украины ускорил ввод запрета на ввоз вагонов из РФ, перенеся срок на 20 ноября 2019 года с 1 марта 2020 года, заявил в среду депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, который присутствует на заседании правительства.
РИА Новости 07:15
Происшествия
Полицейский в Москве попытался съесть 10 тысяч рублей взятки
Майор столичной полиции попытался съесть 10 тысяч рублей во время задержания.
Вести.Ru 07:19
Происшествия
Главный судмедэксперт Подмосковья уволился после дела о «пьяном мальчике»
Вынесен приговор судмедэксперту по делу "пьяного мальчика" Мужчину приговорили к 10 месяцам исправительных работ и восстановили в должности Отмечается, что уход главного судмедэксперта может быть связан с делом шестилетнего Алексея Шимко, которого в 2017 году в подмосковном Железнодорожном сбила машина.
АМИТЕЛ 09:31
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» Большой российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин предложил заменить "Википедию" новой Большой российской энциклопедией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:47
Футбол
ЦСКА прилетел в Венгрию на матч с «Ференцварошем»
ЦСКА сыграет с «Ференцварошем» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
Sportbox.RU 07:21
Кино
Анастасия Волочкова сыграет в фильме «Брат-3» хозяйку борделя
В фильме «Брат-3» знаменитость сыграет настоящую хозяйку борделя, которая будет следить за поведением своих подопечных и угождать клиентам.
Актуальные Новости 08:28