с чего всё началось

Китай намеренно скрыл или уничтожил всю информацию о вспышке коронавируса COVID-19 – об этом говорится в 15-страничном исследовательском докладе разведывательной организации AUSCANNZUKUS - "Пять глаз" (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).

Китай обвинили в попытке скрыть данные об эпидемии коронавируса

Игры Ubisoft показала первые скриншоты Assassin’s Creed Valhalla 30 апреля компания Ubisoft опубликовала первые скриншоты Assassin's Creed Valhalla. На них изображен главный герой, сражения и пейзажи. 97

Общество Россия стала шестой в мире по числу зараженных коронавирусом Россия обошла Францию и вышла на шестое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом.

Политика Шредер выступил за отмену санкций против России Бывший канцлер Германии Герхард Шредер дал дал интервью немецкому изданию Tagesspiegel, в котором назвал антироссийские санкции подрывающими "дух доверия", сложившийся между двумя странами после окончания Второй мировой войны, и призвал федеральное правительство к их отмене. 257

Общество Снят запрет на вывоз из России средств индивидуальной защиты и масок Запрет на вывоз из России масок, респираторов, защитных очков, одноразовых костюмов химической защиты и многоразовых противочумных костюмов, хирургических и медицинских перчаток, бинтов, ваты, марли, особо прочных бахил, дезинфицирующих средств и некоторых других видов продукции был введен 2 марта этого года и должен был действовать до 1 июня. 109

Наука Названа новая причина высокой смертности от коронавируса Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме. 668

Футбол Уткин: для «Локомотива» наступает исторический шанс сменить Семина Блогер и комментатор Василий Уткин высказался относительно ситуации вокруг возможной отставки Юрия Сёмина с поста главного тренера «Локомотива».

Политика Даригу Назарбаеву лишили ключевого поста спикера Сената Казахстана Даригу Назарбаеву лишили ключевого поста спикера Сената Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о лишении Дариги Назарбаевой, дочери первого президента страны Нурсултана Назарбаева, полномочий члена Сената. 407

Технологии Масштабы глобальной катастрофы показали на видео Видео создано с использованием данных со спутника ICESat-2, показавшего изменения покрытия льда за последние 16 лет.

Политика МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии. 1K

Общество В Крыму выявили новый случай заражения коронавирусом Новый случай коронавируса выявлен в Крыму за сутки – заболела пожилая женщина, общее число случаев составило 105, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. 2

Технологии Немцы разработали «единственную приемлемую стратегию» в борьбе с коронавирусом Немецкие специалисты уверены, что сдерживание темпов распространения эпидемии - "единственная приемлемая стратегия" в борьбе с вирусом SARS-CoV-2.

Общество Антирекорд: 9 623 новых случая COVID-19 зафиксировано в России За последние сутки в России подтверждено рекордные 9 623 случая новой коронавирусной инфекции в 83 регионах, из них 4488 (46,6%) выявлены активно у контактных лиц и не имели симптомов болезни, сообщили в оперштабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции при правительстве РФ.