Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruКитай обвинили в сокрытии и уничтожении фактов о коронавирусе

Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса в стране, что привело к смертям десятков тысяч человек.
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с чего всё началось
Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph
 со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Известиявчера в 17:11

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Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19

Известиявчера в 17:11

СМИ: западные спецслужбы уверены, что Китай скрывал вспышку коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 22:10

Западные спецслужбы обвинили КНР в уничтожении данных о вспышке COVID-19

РБКвчера в 19:50

СМИ: западные спецслужбы считают, что Китай скрывал данные о коронавирусе

ТАССвчера в 19:05

Последние новости на утро 3 мая 2020: западные спецслужбы обвинили Китай в сокрытии доказательств вспышки коронавируса

Комсомольская правда00:16

Пять стран обвинили Китай в сокрытии данных о коронавирусе

URA.Ruвчера в 16:57

СМИ: спецслужбы Запада обвинили Китай в уничтожении фактов о коронавирусе

РИА Новостивчера в 16:26
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 02:47, Ашберн
Общество

Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса

Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:36
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Общество

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Вечерняя Москва вчера в 10:57
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Политика

МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе

Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
РИА Новости вчера в 20:41
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина обратилась к поклонникам после выписки из больницы

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Lisa.ru 01 мая в 02:45
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Наука

Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

В некоторых европейских странах высокий уровень смертности от COVID-19 связан с недостатком у населения витамина D. К такому выводу пришли ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
BFM.ru 02:33
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Политика

У Михаила Мишустина обнаружен коронавирус

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Вести.Ru 30 апреля в 12:53
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Политика

Экс-канцлер Германии призвал к отмене антироссийских санкций

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью изданию Tagesspiegel высказался за отмену антироссийских санкций со стороны ЕС.
BFM.ru 02:12
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Общество

В Подмосковье решили ввести масочный режим

Губернатор Московской области ️Андрей Воробьёв подписал постановление, предусматривающее введение на территории Подмосковья масочного режима.
RT на русском 01 мая в 11:22
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Политика

Путин выступит с обращением 9 мая

Президент России Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 10:12
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Общество

Протоиерей Смирнов призвал не давать детям гаджеты

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов считает, что гаджеты развращают детей, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 02:11
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Футбол

Российский футболист Давыдов не может вернуться на родину из Болгарии

Дни24 вчера в 06:44
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Общество

На алтайском фармгиганте «Эвалар» произошла вспышка коронавируса

Что происходит на заводе После вспышки коронавируса в помещениях «Эвалара» провели дезинфекцию.
Алтапресс вчера в 22:40
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Экономика

Власти могут вернуть пени за неуплату ЖКХ

2 апреля правительство выпустило постановление №424, позволяющее населению, управляющим компаниям и товариществам собственников жилья не платить штрафы за просрочку платежей за ЖКУ и взносы на капитальный ремонт до конца 2020 года.
Коммерсантъ 01 мая в 03:15
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Здоровье

Власти Петербурга объяснили очереди из скорых у больниц

BFM.ru 01:48
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Футбол

Радимов раскритиковал Алиева за его отношение к коронавирусу

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов подверг критике бывшего футболиста «Локомотива» и киевского «Динамо» Александра Алиева.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
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Общество

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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
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Общество

Власти Сочи рекомендовали отелям не открывать бронь с 1 июня

Запрет на бронирование в любых местах размещения в Сочи может быть продлен, поэтому отелям рекомендуется не открывать бронь с 1 июня, сообщается на сайте администрации Сочи.
Rambler News Service вчера в 13:09
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Футбол

Алиев считает Юрана «больным на голову»

Бывший игрок «Локомотива» и киевского «Динамо» Александр Алиев ответил на критику со стороны Сергею Юрану.
Спорт день за днем вчера в 13:58
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Здоровье

Озерчан попросили заботиться о своем здоровье и оставаться дома

Светлана Полторакова, заведующая детской поликлиникой Озёрской ЦРБ, призвала озерчан заботиться о своем здоровье и оставаться дома.
Заря Озёры вчера в 13:32
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Происшествия

В Челябинской области умер врач, заразившийся коронавирусом

РИА Новости 02:26
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Общество

Илон Маск заявил о намерении избавиться от всего своего имущества

Российская газета 01 мая в 16:47
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Здоровье

У главврача Коммунарки из-за коронавируса оказались поражены легкие

MOS.news вчера в 07:12
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Политика

Президент Казахстана освободил от должности сенатора Даригу Назарбаеву

Известия вчера в 02:38
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Шоу-бизнес

Садальский рассказал, почему Удовиченко не общается с ним уже 15 лет

Актер Станислав Садальский рассказал, почему уже 15 лет не общался с коллегой Ларисой Удовиченко, которая недавно отпраздновала 65-летие.
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Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
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Здоровье

В Алтайском крае выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом

Сорок семь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших – 498, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:48
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Общество

В Кузбассе за сутки 13 человек заразились коронавирусом

Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки подтвердилось еще у 13 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
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Культура

Бесогон и чад конспирологического кутежа

Первого мая на федеральном телеканале вышел очередной выпуск его авторской передачи "Бесогон TV" — и ее без преувеличения можно назвать уникальной.
РИА Новости вчера в 06:55
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина советскими войсками

Эхо Москвы вчера в 06:00
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