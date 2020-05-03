с чего всё началось

Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса в стране, что привело к смертям десятков тысяч человек.

Китай обвинили в сокрытии и уничтожении фактов о коронавирусе

Политика МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии. 778

Наука Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса В некоторых европейских странах высокий уровень смертности от COVID-19 связан с недостатком у населения витамина D. К такому выводу пришли ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. 220

Политика Экс-канцлер Германии призвал к отмене антироссийских санкций Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью изданию Tagesspiegel высказался за отмену антироссийских санкций со стороны ЕС. 82

Политика Путин выступит с обращением 9 мая Президент России Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 4K

Общество Протоиерей Смирнов призвал не давать детям гаджеты Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов считает, что гаджеты развращают детей, пишет "Интерфакс". 3

Экономика Власти могут вернуть пени за неуплату ЖКХ 2 апреля правительство выпустило постановление №424, позволяющее населению, управляющим компаниям и товариществам собственников жилья не платить штрафы за просрочку платежей за ЖКУ и взносы на капитальный ремонт до конца 2020 года. 88

Футбол Радимов раскритиковал Алиева за его отношение к коронавирусу Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов подверг критике бывшего футболиста «Локомотива» и киевского «Динамо» Александра Алиева.

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 9,5K

Общество Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений. 640

Общество Власти Сочи рекомендовали отелям не открывать бронь с 1 июня Запрет на бронирование в любых местах размещения в Сочи может быть продлен, поэтому отелям рекомендуется не открывать бронь с 1 июня, сообщается на сайте администрации Сочи. 16

Шоу-бизнес Садальский рассказал, почему Удовиченко не общается с ним уже 15 лет Актер Станислав Садальский рассказал, почему уже 15 лет не общался с коллегой Ларисой Удовиченко, которая недавно отпраздновала 65-летие.

Здоровье В Алтайском крае выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом Сорок семь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших – 498, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 106

Общество В Кузбассе за сутки 13 человек заразились коронавирусом Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки подтвердилось еще у 13 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. 14