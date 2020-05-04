с чего всё началось

Американская разведка обвинила Китай в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса. Власти КНР скрывали информацию для того, чтобы закупать в других странах товары медицинского назначения в больших количествах, отмечает «Интерфакс».

Китай обвинили в сокрытии информации об опасности коронавируса

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