Коронавирус

BFM.ruBFM.ruКитай обвинили в сокрытии информации об опасности коронавируса

Американская разведка обвинила Китай в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса. Власти КНР скрывали информацию для того, чтобы закупать в других странах товары медицинского назначения в больших количествах, отмечает «Интерфакс».
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с чего всё началось
Китай мог скрыть данные о степени опасности коронавируса, чтобы запастись медицинскими товарами, сообщило 3 мая агентство Associated Press
 со ссылкой на данные разведки США.
Известиявчера в 19:04

Подробнее о событии

Американские спецслужбы обвинили Китай в сокрытии данных о коронавирусе

РИА Новости03:05

AP: в США считают, что Китай скрыл данные о вирусе, чтобы нарастить запасы средств защиты

ТАССвчера в 19:02

Разведка США заявила, что Китай скрыл масштабы эпидемии ради закупки лекарств

Интерфаксвчера в 20:10

В США назвали причину «сокрытия» Китаем данных о коронавирусе

Известиявчера в 19:04

AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств

РБКвчера в 21:02

Китай скрывал данные о коронавирусе для накопления лекарств

Lenta.ruвчера в 18:16

США нашли причину сокрытия данных о коронавирусе Китаем

Комсомольская правдавчера в 17:29
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:42, Ашберн
Шоу-бизнес

В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина

Uznayvse.ru вчера в 06:20
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Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
3K
Происшествия

Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус

Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
ТАСС 01:56
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:12
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Общество

Китай обвинили в попытке скрыть данные об эпидемии коронавируса

Китай намеренно скрыл или уничтожил всю информацию о вспышке коронавируса COVID-19 – об этом говорится в 15-страничном исследовательском докладе разведывательной организации AUSCANNZUKUS - "Пять глаз" (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Газета.Ru вчера в 04:01
1,2K
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
3,8K
Здоровье

Главный кардиолог Минздрава РФ призвал ужесточить карантин в стране

Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов.
Газета.Ru вчера в 08:58
3,4K
Футбол

Уткин раскритиковал тренера «Ахмата» Шалимова

Не имеет значения, кого Шалимов назвал дармоедами, хватит, что не себя.
Vprognoze.ru вчера в 22:31
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Футбол

В Сети появились фото новой домашней формы «Манчестер Сити»

Soccer.ru вчера в 17:37
Общество

Временный коронавирусный стационар размесят в павильоне парка «Сокольники»

ТАСС 04:17
Общество

В Тульской области коронавирус выявили у 75 человек

Тула, 4 мая 2020, 11:34 — REGNUM 75 новых заражений коронавирусом подтверждено за сутки в Тульской области, об этом 4 мая сообщил региональный оперштаб.
REGNUM 04:34
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Общество

На Среднем Урале выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

Новые 53 случая заражения коронавирусом выявили в Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.
REGNUM 04:16
Общество

Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru вчера в 15:47
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Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
1K
Общество

Роспотребнадзор не исключил продление ограничений до июня

В Роспотребнадзоре допустили, что ограничительные меры по коронавирусу будут продлены до июня.
Ореанда-Новости вчера в 08:12
2,2K
Общество

В 17 регионах РФ выявлено более 1 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

Москва, 4 мая 2020, 11:34 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа превышает 1 тыс. в 17 российских регионах.
REGNUM 04:34
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Армия и оружие

Стало известно об уничтожении российского танка Т-14 «Армата» в Сирии

Согласно источникам агентства, российские военные перебросили в САР пять танков Т-14 «Армата».
ГЛАС.RU 01 мая в 09:44
2,2K
Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 02 мая в 09:52
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Экономика

ФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам

В отличие от малого и среднего бизнеса из проблемных отраслей (с выручкой до 2 млрд руб. и числом занятых до 250 человек), которые получают отсрочку по налогам автоматически, крупные компании, чтобы получить льготу, должны подавать заявление в налоговую.
РБК вчера в 02:00
12
Политика

Новым спикером сената Казахстана стал Маулен Ашимбаев

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата Дариги Назарбаевой.
Газета.Ru 03:45
Общество

В России вторые сутки регистрируется прирост в 10 тыс. зараженных

Вторые сутки в России фиксируется свыше 10 тыс. случаев коронавируса, сообщает федеральный оперативный штаб.
Евразия Daily 04:13
Здоровье

В Саратовской области выявили 74 новых случая коронавируса

По информации оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в Саратовской области, еще 74 новых случая коронавирусной инфекции зарегистрированы за сутки в регионе, общее число заболевших выросло до 659 человек, пишет РИА Новости.
Инфорос 04:15
365
Здоровье

В Крыму оценят возможность введения масочного режима с 12 мая

В Республике Крым с 12 мая может быть введен обязательный масочный режим.
Российская газета 04:20
11
Политика

Трамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News.
Газета.Ru вчера в 20:03
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Происшествия

В Рязани при пожаре в жилом доме погибли два человека, 12 пострадали

REGNUM 04:37
16
Гаджеты

Вышел смартфон OPPO A92 с экраном Neo Display и квадрокамерой

Аппарат получил безрамочный экран Neo Display размером 6,5 дюйма по диагонали.
3DNews 04:36
Экономика

Berkshire Уоррена Баффетта продала все акции авиакомпаний

Холдинговая компания миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway в апреле продала все акции авиакомпаний.
Коммерсантъ вчера в 01:55
28
Общество

Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до появления вакцины

Часть ограничительных мер, введенных в России на фоне пандемии коронавируса, будут сохранены до появления вакцины или лекарства от заболевания.
Известия вчера в 19:59
3,6K
Наука

Обнаружена самая большая концентрация микропластика в море

Учеными обнаружена самая большая концентрация микропластика в море. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:22
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Футбол

France Football назвал самый красивый гол в истории Лиги чемпионов

Французский журнал France Football представил полный список из 50 самых красивых голов, забитых в Лиге чемпионов (ЛЧ) с 1992 по 2020 год.
РБК 01:55
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