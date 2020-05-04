Коронавирус
BFM.ruКитай обвинили в сокрытии информации об опасности коронавируса
Американская разведка обвинила Китай в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса. Власти КНР скрывали информацию для того, чтобы закупать в других странах товары медицинского назначения в больших количествах, отмечает «Интерфакс».
Читать в источнике
Оценить858
с чего всё началось
Китай мог скрыть данные о степени опасности коронавируса, чтобы запастись медицинскими товарами, сообщило 3 мая агентство Associated Press со ссылкой на данные разведки США.Известиявчера в 19:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:14, Ашберн
Общество
В Удмуртии выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом
Напомним, за 3 мая в Удмуртии выявили 43 новых случая заражения коронавирусом.
Udm-Info 01:24
Политика
ЦИК Казахстана прекратил депутатские полномочия Дариги Назарбаевой
Центризбирком Казахстана прекратил полномочия депутата сената Дариги Назарбаевой - дочери экс-президента Нурсултана Назарбаева, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.
Газета.Ru 00:53
Происшествия
Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолётом в Нижневартовск, скрыв подтверждённое у неё заражение коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:16
Общество
Аэрофлот назвал сроки восстановления международного авиасообщения
Возобновить международное авиасообщение "Аэрофлот" планирует в середине лета.
Российская газета 00:40
Культура
Проект Чурапчинского музея получил президентский грант
Грант выделен на осуществление проекта виртуального тура с картой по событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов для детей и подростков.
SakhaLife.ru 03:06
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
Политика
Трамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года
Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News.
Газета.Ru вчера в 20:03
Здоровье
В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вторая волна эпидемии коронавируса может проявиться в виде второго пика на графике выявленных случаев инфицирования.
Lenta.ru вчера в 23:22
Общество
В Саратовской области выявлено 74 новых случая заражения SARS-CoV-2
Саратов, 4 мая 2020, 09:40 — REGNUM По информации оперативного штаба при правительстве Саратовской области на 4 мая общее число зараженных коронавирусной инфекцией среди жителей региона достигло 659 случаев, за сутки выявлено 74 новых зараженных.
REGNUM 02:40
Общество
Владимир Уйба ответил на вопросы жителей Коми
Врио главы Коми Владимир Уйба записал большое видео с ответами на поступившие от местных жителей вопросы.
Невские Новости 01:02
Политика
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия 01 мая в 18:42
Политика
Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы
В Москве 4 мая пройдет репетиция воздушной части парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, сообщает Росавиация.
Газета.Ru 02:45
Армия и оружие
Конфликт военных РФ и США в Сирии: американцы отступили
Сутки назад сообщалось, что в Сирии произошел конфликт между российскими и американскими военными в курдской провинции Хасека.
Вечерний курьер 01:57
Общество
Врач сообщил о способе разорвать цепочку заражений коронавирусом
Чтобы защитить людей и уменьшить количество новых инфицирований, нужно ввести масочный режим, заявил Сергей Дорофеев, заслуженный врач России.
Профиль вчера в 10:06
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома
ТАСС 02 мая в 13:24
Общество
Новый сервис поможет бизнесу узнать о мерах поддержки в кризис
На сайте правительства появился информационный сервис, который расскажет гражданам и бизнесу, какую поддержку они могут получить в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Российская газета 02:00
Авто
Покупка автомобиля после отмены самоизоляции станет невыгодной
Чтобы не переплачивать за машину, которая еще недавно стоила намного дешевле и наверняка вернется в прежний ценовой диапазон через несколько месяцев, лучше отказаться от ее покупки, по крайней мере, до конца года.
Автоновости дня 02:23
Общество
Мантуров заявил, что дефицита масок и антисептиков в России нет
В России дефицита масок и антисептиков не наблюдается, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Минпромторга Дениса Мантурова в эфире телеканала «Россия 24».
Моя Москва.онлайн 02:38
Общество
Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса
«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
REGNUM 02:30
Общество
Часть ограничений сохранят до появления вакцины от коронавируса
В интервью телеканалу "Россия 24" глава ведомства подчеркнул, что выход на плато по коронавирусу не означает, что можно снять все ограничения и вернуться к прежней жизни.
Астрахань FM 00:46
Армия и оружие
Дочь маршала Конева рассказала, почему его фронт не штурмовал Рейхстаг
Войска 1-го Украинского фронта, которые находились под командованием маршала Советского Союза Ивана Конева, получили директиву из ставки о необходимости проводить наступление в другом направлении.
Военное дело вчера в 05:17
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина выписалась из больницы
Как известно, последние недели Надежда Бабкина находилась в больнице, и вся страна переживала за ее здоровье.
SM News 02 мая в 12:44
Общество
Власти Москвы напомнили о необходимости продлить рабочие спецпропуска
Цифровые пропуска для передвижения в Москве по рабочим целям необходимо продлить на портале nedoma.mos.ru до 4 мая включительно, иначе срок их действия истечёт, напомнили в столичном Департаменте информационных технологий.
RT на русском вчера в 17:40
Политика
Трамп анонсировал показ фильма об украинском Майдане
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter анонсировал повторный показ 50-минутного фильма экс-советника американского лидера и политического эксперта Майкла Капуто "Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства".
Газета.Ru вчера в 11:31
Здоровье
Названы самые вредные привычки россиян в период самоизоляции
Врач-иммунолог Анатолий Устющев включил в список вредных привычек долгое сидение за компьютером.
Lenta.ru 00:03
Политика
Посол Украины в ФРГ предложил пари Шрёдеру на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари экс-канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру, что при жизни немецкого политика Крым вернется в состав Украины, сообщает агентство "Укринформ".
Газета.Ru 00:43
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Гаджеты
Стартовали продажи трёх смартфонов Honor по цене от 6 990 рублей
Honor 9A оснащается чипом NFC и тройной камерой. Его дисплей имеет диагональ 6,3 дюйма. Такой смартфон стоит 10 990 рублей.
Letnews.ru 02:45
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила продление ограничений до июня
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.
Smolnarod.ru вчера в 08:36