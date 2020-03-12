Общество

РИА НовостиРИА НовостиКитай заявил о прохождении пика эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса Covid-19 в Китае в целом уже позади, заявил официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.
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В Китае заявили о прохождении пика распространения коронавируса в стране

РБК04:56

Китай заявил о прохождении пика эпидемии коронавируса

РИА Новости03:52

Власти Китая заявили о завершении пика эпидемии коронавируса

Коммерсантъ04:13

Власти Китая сообщили, что пик распространения коронавируса в стране прошел

ТАСС04:08

В Китае прошел пик эпидемии коронавируса

Комсомольская правда04:30

Пик эпидемии коронавируса в Китае прошел

Lenta.ru03:44

Власти Китая заявили о конце пика эпидемии коронавируса в стране

Газета.Ru03:42
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Политика

Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор

Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Кавказ Пост вчера в 21:23
Происшествия

Рыбаков-любителей спасают в Долинском районе

В 19:15 21 рыбака доставили на берег.
АСТВ 03:58
Общество

В Турции решили перенести туристический сезон из-за коронавируса

Власти Турции предложили гостиницам и турфирмам страны перенести начало туристического сезона с марта на середину или конец апреля из-за коронавируса.
Lenta.ru 01:29
Энергетика

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.
Lenta.ru вчера в 04:39
Экономика

Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
Газета.Ru 05:00
Политика

В МИД Польши назвали «Северный поток-2» угрозой для Европы

Российский газопровод «Северный поток-2» в Польше считают угрозой для европейской солидарности и энергетической безопасности.
Наша версия 04:59
Финансы

Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов впервые с июля 2017 года

Последний раз индекс находился ниже отметки в 1000 пунктов 31 июля 2017 года. Индекс Мосбиржи снижается на 5,1% - до 2366,4 пункта.
ТАСС 05:05
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Путин заявил о связях Ходорковского с убийцами

Президент России Владимир Путин рассказал о связях бывшего главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского с убийцами.
Lenta.ru 03:25
Здоровье

В России впервые выявили коронавирус у ребенка

В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
РБК вчера в 14:38
Шоу-бизнес

Дизайнер Марина Голомаздина сообщила о смерти новорожденного сына

Известный дизайнер из Екатеринбурга 33-летняя Марина Голомаздина потеряла своего новорожденного сына, которого родила 6 марта.
Ugpressa.ru вчера в 05:19
Общество

Politico: Трамп обсуждал нефтяной кризис с приближенными Путина

Президент США Дональд Трамп встречался с представителями России, близкими к президенту Владимиру Путину, на фоне ситуации на нефтяном рынке, сообщило издание Politico со ссылкой на два источника.
Коммерсантъ 02:50
Технологии

Visa разрешит клиентам удалять данные своих карт со сторонних сайтов

Платежная система Visa планирует запустить в России сервис, который позволит клиентам банков отслеживать список интернет-ресурсов, где они оставили данные своей карты, и возможность удалять их.
Дождь 02:14
Происшествия

В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

РБК вчера в 14:59
Экономика

Россия хотела продлить соглашение ОПЕК+ на год

Премьер-министр РФ рассказал, что в процессе переговоров о снижении добычи нефти Россия выдвинула предложение продлить соглашение ОПЕК+ на год.
Долг.рф 04:15
Футбол

Сезон АПЛ продолжится, но матчи будут проходить без зрителей

Все футбольные матчи в Англии будут проходить без зрителей, информирует источник.
Soccer.ru вчера в 23:55
Общество

У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском вчера в 21:55
Политика

В Казахстане из-за коронавируса отменили парад к 75-летию Победы

РИА Новости 03:55
Спорт

Лыжник Большунов стал победителем общего зачета Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира. Об этом передает издание «Чемпионат.com».
NewInform 10 марта в 20:13
Происшествия

ФСБ РФ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли крупнейший арсенал с боеприпасами у подпольных торговцев оружием.
Газета.Ru 03:33
Происшествия

Приговор астраханскому врачу-психиатру Александру Шишлову отменен

Приговор астраханскому врачу-психиатру Александру Шишлову отменен В Краснодаре кассационная инстанция отменила приговор врачу-психиатру из Астрахани Александру Шишлову, его уголовное дело направлено в астраханский областной суд на новое рассмотрение.
Коммерсантъ вчера в 12:32
Политика

В суд вызвали главу Челябинска по делу о ее отставке

На первое заседание по делу об отмене постановления гордумы о назначении мэром Челябинска Натальи Котовой вызвали действующего главу города.
Новый День 05:10
Политика

Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну

Депутат-единоросс Валентина Терешкова считает, что люди, критикующие ее поправку о праве действующего президента РФ Владимира Путина переизбираться после вступления в силу поправок в Конституцию, не любят Россию.
ТАСС 04:55
Гаджеты

Новый GeForce RTX 3080 Ti будет лишь на 40% быстрее RTX 2080 Ti

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Политика

Шнуров написал стих о «монархе» Путине

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.
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Баскетбол

НБА приостановила сезон из-за коронавируса у одного из игроков

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила о приостановке сезона на неопределенный срок после того, как у одного из игроков лиги обнаружили коронавирус.
Дождь 01:24
Армия и оружие

Атомная субмарина США всплыла неподалёку от российской базы в Арктике

Вашингтон, 11 марта 2020, 09:07 — REGNUM Подводная лодка ВМС США USS Toledo (SSN-769) совершила всплытие в Арктике в непосредственной близости от зоны интересов Северного флота РФ.
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Авто

Гибридный BMW i8 снимут с производства в апреле

Показатели производительности остались в основном без изменений, хотя обновление 2018 года увеличило отдачу агрегатов с 357 л.с. до 369 л.с. В официальном заявлении BMW говорится, что i8 прекратит производство в выпуском лимитированной версии Ultimate Sophisto Edition, производство которой будет ограничено всего 200 экземплярами.
SpeedMe вчера в 07:52
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Причина быстрого распространения коронавируса объяснена

После завершения эпидемии COVID-19 люди быстро забудут о правилах личной гигиены.
Соловей.Инфо 03:06
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
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«Дочке» Центра Хруничева разрешили продвижение пусков «Союзов» в США

Дочерняя компания Центра Хруничева — International Launch Services — получила разрешение от Госдепа США продвигать пуски российских ракет-носителей «Союз» на американском рынке.
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