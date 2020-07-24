Политика
РБККитай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань). Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел КНР.
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с чего всё началось
Министерство иностранных дел Китая 24 июля проинформировало посольство США о необходимости закрыть генконсульство в городе Чэнду, сообщается на сайте ведомства.Коммерсантъ00:49
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 05:25, Ашберн
Футбол
«Урал» объявил об уходе Погребняка
Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» объявил об уходе из команды нападающего Павла Погребняка.
RT на русском 04:09
Общество
В Стамбуле началась церемония открытия мечети Айя-София
Архитектурный объект мирового наследия, считающейся символом завоевания Стамбула в 1453 году, вернул себе статус мечети, каковой являлся сотни лет.
Москва-Баку.ru 04:41
Общество
Беглов заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Петербурге
В Санкт-Петербурге стабилизируется ситуация с коронавирусом, а власти постепенно отменяют ограничительные меры.
РБК 05:05
Общество
Матвиенко призвала серьезно наказать виновников аварии в Норильске
Kremlin Pool / Global Look Press Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что виновные в аварии в Норильске должны понести очень серьезное наказание.
РЕН ТВ 04:51
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
Кино
Компания Disney из-за пандемии отложила премьеры своих фильмов
Американская киностудия The Walt Disney Company перенесла на неопределенный срок премьеру фильма «Мулан» и отложила выход продолжения «Аватар», «Звездные войны».
ToDay News Ufa 03:51
Авто
«Клубный сервис» разобрал самый дорогой УАЗ «Патриот» и разочаровался
Новые автомобили 04:09
Здоровье
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19
Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета вчера в 00:25
Политика
ЦИК объявил о трехдневном голосовании на выборах в сентябре
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что досрочное голосование на выборах в сентябре будет организовано с 11 по 12 сентября, а 13 сентября пройдет основной день голосования.
ТАСС 05:17
Происшествия
В Москве произошла стычка выходцев из Армении и Азербайджана
После драки, которая произошла в ночь на пятницу на юго-востоке Москвы, полиция задержала 13 человек.
РБК 04:28
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Известия вчера в 22:41
Здоровье
Долгосрочные последствия коронавируса для организма перечислены
Сайт интересных новостей 04:05
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08
Общество
В день массовой акции протеста Дегтярев уедет из Хабаровска
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев планирует выходные посвятить поездке по региону.
Коммерсантъ 03:22
Общество
Путин пошутил над главой «Газпром нефти» из-за оговорки на 100 млрд
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-церемонии запуска комплекса "Евро+" на Московском нефтеперерабатывающем заводе пошутил над главой "Газпром нефти" Александром Дюковым.
Газета.Ru вчера в 12:43
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет вчера в 07:53
Общество
В России назревает потребительский кризис
Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией.
Ведомости вчера в 18:17
Путешествия
Крым принял первый миллион отдыхающих в этом турсезоне
Крым принял первый миллион отдыхающих в этом году, объем туристического потока беспрецедентный, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 02:22
Общество
Совфед одобрил закон об укреплении воспитания в системе образования
Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон об укреплении воспитательной составляющей в системе образования.
ТАСС 04:14
Общество
В России назвали сроки массовой вакцинации населения от коронавируса
Массовая вакцинация от коронавируса в России может стартовать лишь в начале следующего года.
Lenta.ru 04:25
Единоборства
Майк Тайсон проведет бой с Роем Джонсом
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон проведёт бой с Роем Джонсом-младшим.
МК-Спорт вчера в 14:13
Здоровье
Украина побила антирекорд по госпитализации больных COVID-19
За сутки на Украине госпитализировали 255 человек, которые заболели коронавирусном, что стало антирекордом по стране.
Украина.ру 05:07
Происшествия
Фигурант дела о «Новом величии» Руслан Костыленков в последнем слове рассказывает о задержании и пытках
Znak.com 05:00
Политика
В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Накануне палата представителей конгресса США выразила одобрение оборонному бюджету страны, в который были включены и расширенный санкции против «Северного потока -2». В интервью RT Deutsch бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт заявил, что ужесточение американских санкций против «Северного потока — 2» нарушает международное право.
Военное дело вчера в 04:40
Здоровье
Летальность от коронавируса в России составила 1,62%
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявляет, что смертность от коронавируса в России составляет 1,62% от числа заболевших, по его словам, это один из самых низких показателей в мире.
Интерфакс 03:49
Экономика
СМИ узнали о планах Минфина сократить число госкомпаний в 1,5 раза
К 2025 году число компаний с государственным участием должно сократиться примерно в полтора раза — до 961, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на проект плана деятельности Минфина на 2020–2025 годы.
РБК 03:29