Политика

РБКРБККитай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду

Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань). Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел КНР.
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с чего всё началось
Министерство иностранных дел Китая 24 июля проинформировало посольство США о необходимости закрыть генконсульство в городе Чэнду, сообщается на сайте
 ведомства.
Коммерсантъ00:49

Подробнее о событии

Китайские дипломаты прокомментировали закрытие консульства США в Чэньду

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Труд22 июля в 08:14
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США потребовали у Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне, а Китай ответил закрытием посольства в Чэнду

КП - Беларусь03:45
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 05:25, Ашберн
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Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
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Компания Disney из-за пандемии отложила премьеры своих фильмов

Американская киностудия The Walt Disney Company перенесла на неопределенный срок премьеру фильма «Мулан» и отложила выход продолжения «Аватар», «Звездные войны».
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Политика

ЦИК объявил о трехдневном голосовании на выборах в сентябре

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что досрочное голосование на выборах в сентябре будет организовано с 11 по 12 сентября, а 13 сентября пройдет основной день голосования.
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Происшествия

В Москве произошла стычка выходцев из Армении и Азербайджана

После драки, которая произошла в ночь на пятницу на юго-востоке Москвы, полиция задержала 13 человек.
РБК 04:28
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Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США

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В день массовой акции протеста Дегтярев уедет из Хабаровска

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев планирует выходные посвятить поездке по региону.
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Путин пошутил над главой «Газпром нефти» из-за оговорки на 100 млрд

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-церемонии запуска комплекса "Евро+" на Московском нефтеперерабатывающем заводе пошутил над главой "Газпром нефти" Александром Дюковым.
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Общество

Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России

Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
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Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией.
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Путешествия

Крым принял первый миллион отдыхающих в этом турсезоне

Крым принял первый миллион отдыхающих в этом году, объем туристического потока беспрецедентный, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
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Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон об укреплении воспитательной составляющей в системе образования.
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В России назвали сроки массовой вакцинации населения от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса в России может стартовать лишь в начале следующего года.
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Майк Тайсон проведет бой с Роем Джонсом

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон проведёт бой с Роем Джонсом-младшим.
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Фигурант дела о «Новом величии» Руслан Костыленков в последнем слове рассказывает о задержании и пытках

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В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»

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Летальность от коронавируса в России составила 1,62%

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Экономика

СМИ узнали о планах Минфина сократить число госкомпаний в 1,5 раза

К 2025 году число компаний с государственным участием должно сократиться примерно в полтора раза — до 961, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на проект плана деятельности Минфина на 2020–2025 годы.
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