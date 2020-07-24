с чего всё началось

Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань). Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел КНР.

Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду

Футбол «Урал» объявил об уходе Погребняка Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» объявил об уходе из команды нападающего Павла Погребняка.

Общество В Стамбуле началась церемония открытия мечети Айя-София Архитектурный объект мирового наследия, считающейся символом завоевания Стамбула в 1453 году, вернул себе статус мечети, каковой являлся сотни лет. 69

Общество Матвиенко призвала серьезно наказать виновников аварии в Норильске Kremlin Pool / Global Look Press Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что виновные в аварии в Норильске должны понести очень серьезное наказание.

Кино Компания Disney из-за пандемии отложила премьеры своих фильмов Американская киностудия The Walt Disney Company перенесла на неопределенный срок премьеру фильма «Мулан» и отложила выход продолжения «Аватар», «Звездные войны». 9

Здоровье Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19 Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее. 92

Политика ЦИК объявил о трехдневном голосовании на выборах в сентябре Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что досрочное голосование на выборах в сентябре будет организовано с 11 по 12 сентября, а 13 сентября пройдет основной день голосования. 264

Религия Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова). 117

Общество В России назревает потребительский кризис Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией. 194

Единоборства Майк Тайсон проведет бой с Роем Джонсом Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон проведёт бой с Роем Джонсом-младшим.

Здоровье Украина побила антирекорд по госпитализации больных COVID-19 За сутки на Украине госпитализировали 255 человек, которые заболели коронавирусном, что стало антирекордом по стране.

Политика В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2» Накануне палата представителей конгресса США выразила одобрение оборонному бюджету страны, в который были включены и расширенный санкции против «Северного потока -2». В интервью RT Deutsch бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт заявил, что ужесточение американских санкций против «Северного потока — 2» нарушает международное право. 89

Здоровье Летальность от коронавируса в России составила 1,62% Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявляет, что смертность от коронавируса в России составляет 1,62% от числа заболевших, по его словам, это один из самых низких показателей в мире. 42