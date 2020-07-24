Политика

РБКРБККитай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду

Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань). Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел КНР.
Читать в источнике
Комментировать84
с чего всё началось
Министерство иностранных дел Китая 24 июля проинформировало посольство США о необходимости закрыть генконсульство в городе Чэнду, сообщается на сайте
 ведомства.
Коммерсантъ00:49

Подробнее о событии

Китайские дипломаты прокомментировали закрытие консульства США в Чэньду

ИА Красная Весна05:16

Китай потребовал от США закрыть генконсульство в Чэнду

Взгляд.ру00:58

Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду

Инфорос01:59

Китай дал 72 часа на ликвидацию генконсульства США в Чэнду

Московский Комсомолец02:43

Пекин потребовал закрыть генконсульство США в Чэнду

Российская газета01:29

МИД Китая: меры в ответ на закрытие генконсультва в Хьюстоне носят зеркальный характер

ТАСС04:12

Китай потребовал закрыть генконсульство США в Чэнду

Коммерсантъ00:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 08:30, Ашберн

США потребовали у Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне, а Китай ответил закрытием посольства в Чэнду

КП - Беларусь03:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 08:30, Ашберн
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова увезла сына Тимати из России

Вести Подмосковья 02:49
45
Происшествия

Полиция запретила останавливать поезда метро на «Новокузнецкой»

В московском метро поезда не останавливаются на станции "Новокузнецкая". Об этом сообщает аккаунт столичной подземки в Twitter.
РИА Новости 07:05
34
Происшествия

СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко

В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
РИА Новости 22 июля в 18:11
473
Общество

В России выделят миллиарды нуждающимся семьям с детьми

«Правительство дополнительно направит 18,5 миллиарда рублей на предоставление ежемесячных выплат на детей от 3 от 7 лет нуждающимся семьям, это примерно 5,5 тысячи рублей на ребенка в зависимости от региона», — уточнил премьер-министр.
Lenta.ru 07:17
Футбол

Суркси нецензурно ответил на претензии болельщиков киевского «Динамо»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис ответил фанатам клуба на их претензии после назначения Мирча Луческу.
ProstoProSport 02:42
1
Политика

Лукашенко пообещал применить армию против майдана

Всякие войны начинаются с уличных протестов, демонстраций, майданов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Lenta.ru 07:16
5
Авто

BMW представила ограниченную серию кроссовера X7

КомпанияBMW официально представила специальную версию кроссовера BMW X7 под названием Dark Shadow Edition.
Деловое.ТВ 08:02
10
Общество

Совфед одобрил закон о патриотическом воспитании в школах

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил поправки в закон об образовании, касающиеся укрепления воспитательной составляющей, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.
РБК 08:11
2
Шоу-бизнес

Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске

Как сообщает МК, родители скончавшейся певицы Жанны Фриске отсудили у ее гражданского мужа - телеведущего Дмитрия Шепелева – 7 000 000 рублей.
Live24 вчера в 03:02
193
Общество

Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение

Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 07:36
498
Общество

Кабмин вводит особый порядок в сфере туризма и гостиничного бизнеса

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил особый порядок работы сферы туризма и гостиничного бизнеса, который будет действовать до конца следующего года.
Российская газета 06:54
Политика

В Кремле исключили, что митинги в Хабаровске организованы из-за рубежа

Митинги в Хабаровске организованы не из-за рубежа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:34
1K
Шоу-бизнес

Писательница Татьяна Толстая жестко осудила Собчак

В интервью изданию «СтарХит» Толстая рассказала, что познакомилась с Ксений в эфире своего шоу, в которое она пригласила Собчак в качестве гостьи.
Bimru.ru 04:08
40
Политика

Врио главы Хабаровского края сменил трех чиновников из команды Фургала

Дегтярева назначили врио главы региона после того, как занимавшего пост губернатора Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ.
РИА Новости вчера в 21:36
1,2K
Политика

Лукашенко 3 августа обратится с посланием к народу и парламенту

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 августа обратится с посланием к белорусскому народу и парламенту.
RT на русском 08:08
Гаджеты

В России вышел первый камерофон Vivo из новой флагманской линейки

iXBT.com 06:49
Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%

Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.
Интерфакс 06:45
409
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США

Американский истребитель F-15 приблизился к пассажирскому Airbus A310, летящему из Тегерана в Бейрут (Ливан), в небе над Сирией.
Известия вчера в 22:41
368
Происшествия

В Киевской области бизнесмена расстреляли в его автомобиле

Неизвестный расстрелял бизнесмена в его автомобиле в Киевской области, правоохранители ищут вооруженного злоумышленника, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости 06:49
1
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке

Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru вчера в 06:58
125
Происшествия

В Подмосковье пропал в лесу олимпийский чемпион Иваницкий

Газета.Ru 05:51
38
Наука

Разработан тест, который выявляет рак за четыре года до проявления

Специалисты изучили кровь 120 000 человек с 2007 по 2017 годы. Ученые получили кровь больных раком до диагностирования данного заболевания.
Evo-rus.com вчера в 12:56
20
Политика

Песков объяснил присвоение Кадырову звания генерал-майора нацгвардии

Присвоение звания генерал-майора национальной гвардии главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову никак не связано с санкциями, введенными в отношении него со стороны США, заявил в пятницу, 24 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Известия 06:00
9
Общество

Тарасов опроверг информацию о дебоше в самолете

Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов высказался о дебоше, который якобы произошел на борту самолета, следовавшего из Казани в Москву.
РИА Новости 08:25
61
Политика

Песков отверг инициативу Помпео об участии РФ в альянсе против Китая

Песков прокомментировал слова Помпео, отметив, что РФ никогда не "дружит" против каких-либо стран независимо от цели объединений.
Экономика сегодня 05:50
Шоу-бизнес

Анна Седокова согласилась выйти замуж за 28-летнего баскетболиста

Известный латвийский баскетболист Янис Тимма сделал ей предложение руки и сердца.
CT news вчера в 14:27
19
Общество

В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными

В России детские пособия предложили сделать ежемесячными. Речь идет о сумме в 10 тысяч рублей.
ФедералПресс вчера в 06:42
473
Здоровье

Минздрав: летальность от коронавируса в России составила 1,62%

В России уровень летальности от COVID-19 составляет 1,62% — один из самых низких показателей в мире, заявил министр здравоохранения России на совещании министров здравоохранения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА Новости.
Live24 04:15
53
Армия и оружие

В День ВМФ в параде на Каспии примут участие 12 кораблей и судов

По информации источника, в военно-морском празднике участвуют более 1,8 тысяч военнослужащих, будут задействованы тринадцать воздушных судов и 6 единиц наземной техники Стоит отметить, что после парада зрители станут свидетелями постановочных боевых эпизодов с участием кораблей Каспийской флотилии, а также Пограничного управления ФСБ РФ по РД.
Нур 02:43
3
Армия и оружие

Силы ЛНР уничтожили огневую позицию ВСУ в Донбассе

Силы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) уничтожили позицию украинских военных, с которой велся обстрел села Знаменка.
Известия 22 июля в 18:04
6
Как работают Яндекс.Новости?
Выход США из договора о РСМДБольше новостей по теме
Главное