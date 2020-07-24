с чего всё началось

Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань). Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел КНР.

Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду

Происшествия Полиция запретила останавливать поезда метро на «Новокузнецкой» В московском метро поезда не останавливаются на станции "Новокузнецкая". Об этом сообщает аккаунт столичной подземки в Twitter. 34

Происшествия СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко. 473

Общество В России выделят миллиарды нуждающимся семьям с детьми «Правительство дополнительно направит 18,5 миллиарда рублей на предоставление ежемесячных выплат на детей от 3 от 7 лет нуждающимся семьям, это примерно 5,5 тысячи рублей на ребенка в зависимости от региона», — уточнил премьер-министр.

Авто BMW представила ограниченную серию кроссовера X7 КомпанияBMW официально представила специальную версию кроссовера BMW X7 под названием Dark Shadow Edition. 10

Общество Совфед одобрил закон о патриотическом воспитании в школах Совет Федерации на пленарном заседании одобрил поправки в закон об образовании, касающиеся укрепления воспитательной составляющей, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента. 2

Общество Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. 498

Общество Кабмин вводит особый порядок в сфере туризма и гостиничного бизнеса Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил особый порядок работы сферы туризма и гостиничного бизнеса, который будет действовать до конца следующего года.

Шоу-бизнес Писательница Татьяна Толстая жестко осудила Собчак В интервью изданию «СтарХит» Толстая рассказала, что познакомилась с Ксений в эфире своего шоу, в которое она пригласила Собчак в качестве гостьи. 40

Политика Лукашенко 3 августа обратится с посланием к народу и парламенту Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 августа обратится с посланием к белорусскому народу и парламенту.

Происшествия В Киевской области бизнесмена расстреляли в его автомобиле Неизвестный расстрелял бизнесмена в его автомобиле в Киевской области, правоохранители ищут вооруженного злоумышленника, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины. 1

Политика Песков объяснил присвоение Кадырову звания генерал-майора нацгвардии Присвоение звания генерал-майора национальной гвардии главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову никак не связано с санкциями, введенными в отношении него со стороны США, заявил в пятницу, 24 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 9

Общество Тарасов опроверг информацию о дебоше в самолете Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов высказался о дебоше, который якобы произошел на борту самолета, следовавшего из Казани в Москву. 61

Политика Песков отверг инициативу Помпео об участии РФ в альянсе против Китая Песков прокомментировал слова Помпео, отметив, что РФ никогда не "дружит" против каких-либо стран независимо от цели объединений.

Здоровье Минздрав: летальность от коронавируса в России составила 1,62% В России уровень летальности от COVID-19 составляет 1,62% — один из самых низких показателей в мире, заявил министр здравоохранения России на совещании министров здравоохранения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА Новости. 53