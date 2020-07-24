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РБК
РБК

Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду

Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань). Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел КНР.В источнике
С чего всё началось
Министерство иностранных дел Китая 24 июля проинформировало посольство США о необходимости закрыть генконсульство в городе Чэнду, сообщается на сайте
 ведомства.
Коммерсантъ00:49
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

Китайские дипломаты прокомментировали закрытие консульства США в Чэньду

ИА Красная Весна05:16
ГЛАС.RU

МИД Китая потребовало закрыть консульство США в Чэнду в течение 72 часов

ГЛАС.RU02:55
iReactor

КНР закрывает генконсульство США в Чэнду после закрытия китайского посольства в Хьюстоне

iReactor01:33
ТАСС

МИД Китая: меры в ответ на закрытие генконсультва в Хьюстоне носят зеркальный характер

ТАСС04:12
РИА Новости

МИД Китая заявил о вмешательстве дипмиссии США во внутренние дела страны

РИА Новости04:20
РБК

Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду

РБК00:19
Коммерсантъ

Китай потребовал закрыть генконсульство США в Чэнду

Коммерсантъ00:49
КП - Беларусь

США потребовали у Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне, а Китай ответил закрытием посольства в Чэнду

КП - Беларусь03:45
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В Минздраве ожидают снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале

"Да, мы движемся этим курсом, мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведен, и тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим новую фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос, остается ли тот же прогноз, что все ограничения могут быть сняты к февралю.
В Минздраве ожидают снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале
РИА Новости06:07
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США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия

В заявлении говорилось, что оружие способно уничтожать спутники, которые находятся на низкой околоземной орбите (высота над поверхностью планеты 160–2000 км). Глава Космического командования ВВС Джон Реймонд заявил, что в связи с испытанием России ракет прямого перехвата угрозы для США и союзников «реальны, серьезны и возрастают».
РБКвчера в 15:47
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Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19

Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газетавчера в 00:25
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Китай выбрал «район сфинкса» точкой посадки зонда на Марсе

Руководитель лунной программы Китая Оуян Цзыюань уточнил, что запущенный 23 июля с помощью крупнейшей ракеты-носителя страны Long March-5 новый зонд достигнет орбиты Красной планеты в феврале 2021 года и пробудет на ней три месяца.
Политика Сегоднявчера в 05:56
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