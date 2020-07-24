Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду
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Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань). Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел КНР.В источнике
С чего всё началось
Министерство иностранных дел Китая 24 июля проинформировало посольство США о необходимости закрыть генконсульство в городе Чэнду, сообщается на сайте
ведомства.
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