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Китай объявил о военных учениях в районе Тайваня

«Восточное командование Народно-освободительной армии Китая недавно организовало многоцелевую проверку боевой готовности в морском и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань, а также провело комплексные учения», — заявил У Цянь.
РБК
Министерство национальной обороны КНР, на заявление которого ссылается CCTV, заявило, что США дали обещание не поддерживать независимость Тайваня.
Ведомости
Как сообщило Центральное информационное агентство Тайваня, американская делегация во главе с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом прибыла в четверг вечером с кратким необъявленным визитом на остров.
ТАСС
Тайваньский вопрос остается наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина.
Известия

Подробнее о событии

Китай проведет учения военной авиации и флота 15 апреля
Газета.Ru01:59
Китай проведет учения в районе Тайваня из-за «ошибочных сигналов» США
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Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в ночь на 15 апреля российская армия высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" нанесла удар по украинскому военному объекту на окраине Киева.
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