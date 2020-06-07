Экономика
КоммерсантъКитай оказался в рекордном профиците
Экспорт страны падает медленнее импорта Сальдо торгового баланса Китая в мае 2020 года оказалось рекордно высоким — $62,9 млрд, сообщила вчера таможня КНР.
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Общество
В России за сутки зафиксировали 8,9 тыс. новых зараженных коронавирусом
В России за сутки выявлено 8 985 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
РБК 03:42
Происшествия
Устроивший стрельбу по прохожим в Москве умер в больнице
Мужчина, устроивший стрельбу из окна квартиры на юго-западе Москвы и раненый при задержании, умер в больнице.
ТАСС 03:33
Происшествия
Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержаны трое подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске.
Вести.Ru вчера в 23:15
Здоровье
Число заражённых коронавирусом в Бурятии выросло до 1877 человек
Суточный прирост составил 44 заражённых: три человека прибыли из других регионов России, ещё четверо входят в очаг республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко, девять были выявлены в рамках мониторинга ОРВИ и пять – в рамках мониторинга внебольничной пневмонии, а остальные – контактные лица других больных коронавирусом.
Аргументы и Факты - Бурятия вчера в 21:23
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования
Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
Газета.Ru вчера в 11:14
Футбол
«Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в товарищеском матче
Московский "Локомотив" сыграл вничью со столичным "Динамо" в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru вчера в 12:19
Общество
В России выявлено 8 985 новых случаев заражения коронавирусом
Всего на сегодня, 8 июня, в России выявлено 476 658 случаев коронавируса. Заболевшие есть во всех 85 регионах страны.
TV BRICS 03:42
Армия и оружие
Житель Пальмиры рассказал о принуждении к сотрудничеству боевиками
Террористическая организация ИГ (запрещена в России) принуждала мирных сирийских граждан сотрудничать с боевиками под страхом смерти.
Известия вчера в 23:17
Армия и оружие
The National Interest (США): Путин планирует открытое противостояние в сфере контроля над вооружениями? (The National Interest)
Соединенные Штаты и Россия движутся к противостоянию в сфере контроля над вооружениями, несмотря на то, что правительства обеих стран сконцентрировались на борьбе с распространением коронавируса.
ИноСМИ вчера в 22:34
Политика
В Раде обвинили власти во лжи об американских лабораториях на Украине
Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин обвинил в фейсбуке украинские власти в сокрытии правды о действующих на территории страны американских военных биологических лабораториях.
РИА Новости вчера в 16:24
Общество
В России зафиксировали 8985 случаев коронавируса за сутки
В России в течение суток подтверждено 8985 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:36
Общество
В трех районах Красноярского края объявлен режим ЧС из-за паводков
В трех районах Красноярского края- Партизанском, Манском и Ермаковском – объявлен режим ЧС из-за паводков.
Радио Маяк 02:46
Происшествия
В Брюсселе произошли массовые беспорядки
Евразия Daily вчера в 18:07
Космос
NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX
Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт вчера в 01:29
Гаджеты
В России названы самые популярные смартфоны
В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera вчера в 16:02
Экономика
«Ъ» узнал о планах ограничить выплаты топ-менеджерам госкомпаний
Власти обсуждают возможность ограничения зарплат топ-менеджеров государственных компаний и корпораций, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве.
RT на русском 01:53
Шоу-бизнес
Айза Анохина призналась в романе с Олегом Майами
Бывшая жена рэпера Алексея Долматова Айза Анохина рассказала, что с Олегом Майами её связывает не только дружба.
News.ru 06 июня в 09:41
Происшествия
Пропавший в Башкирии ребенок найден живым
Вести.Ru вчера в 12:58
Шоу-бизнес
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
Татьяна Навка решила поддержать новый тренд, заданный накануне Яной Рудковской.
Пятый канал вчера в 13:42
Здоровье
В Ростовской области за сутки коронавирус выявили у 212 человек
Ростов-на-Дону, 6 июня 2020, 11:23 — REGNUM В Ростовской области за сутки коронавирус подтверждён ещё у 212 человек.
REGNUM 06 июня в 04:23
Общество
Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля
Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК вчера в 07:52
Единоборства
Макгрегор рассказал, почему решил завершить карьеру
Inc-news.ru вчера в 12:12
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости 06 июня в 19:50
Происшествия
Стал известен возраст самого молодого умершего с COVID-19 на Алтае
Самому молодому умершему с COVID-19 было 47 лет, самому пожилому - 86 лет. Из общего числа скончавшихся - 12 мужчин и 14 женщин.
Алтапресс 03:14
Политика
Власти обсуждают обновление госпитального флота
Вопрос поднял глава Минобороны Сергей Шойгу: министерство предложило купить в Китае два судна ро-ро (для накатных грузов) и за три года переоборудовать их в госпитальные, что в общей сложности обойдется в 8 млрд руб. Но Минпромторг настаивает на постройке судов в РФ.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Происшествия
Неизвестный въехал в толпу протестующих в Сиэтле
Как пишет Seattle Times, мужчина на машине въехал в группу протестующих в Сиэтле (акции в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими).
РБК 02:38
Общество
Власти Нью-Йорка отменили комендантский час
News.ru вчера в 08:19