Экономика
КоммерсантъКитай оказался в рекордном профиците
Экспорт страны падает медленнее импорта Сальдо торгового баланса Китая в мае 2020 года оказалось рекордно высоким — $62,9 млрд, сообщила вчера таможня КНР.
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Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Общество
Петербуржцев бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу
"В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15.06.2020 по 19.06.2020 проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19", - говорится в сообщении.
ТАСС 04:48
Общество
В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев
Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
Известия вчера в 17:53
Гаджеты
Владельцы iPhone 11 пожаловались на позеленение экрана
Piter.tv вчера в 08:32
Шоу-бизнес
Каскадер Киану Ривза рассказал, что все слухи об актере правдивы
Каскадер Киану Ривза Джереми Фрай поделился своими впечатлениями о работе с актером.
РЕН ТВ 02:05
Кино
Модификация про динозавров для Half-Life 2 станет отдельной игрой
Вашингтон, 8 июня 2020, 11:17 — REGNUM Модификация Jurassic Life для Half-Life 2 станет отдельной полноценной игрой.
REGNUM 04:17
Происшествия
В Забайкальском крае задержан подозреваемый в убийстве подростка
Сотрудники полиции задержали мужчину, который с ножом напал на подростков в поселке Первомайский в Забайкальском крае.
ТАСС 06:28
Происшествия
Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице
Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер.
РИА Новости 03:32
Игры
RPG по вселенной «Гарри Поттера» может получить название Hogwarts: A Dark Legacy
Ролевая игра по вселенной «Гарри Поттера» будет называться Hogwarts: A Dark Legacy.
CyberSport.ru вчера в 16:59
Общество
Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов
Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
Игры
Игра мечты: приключенческий экшен Craftopia выйдет в раннем доступе Steam в июле
Evo-rus.com 03:20
Космос
Выяснилось, что джеты меняют свою форму по мере удаления от квазаров
Работа опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Квазары — одни из самых ярких объектов в космосе.
Naked Science 05:16
Кино
Актриса сериала «Сваты» Инна Королева покинула проект
Недавно Инна Королева, сыгравшая в полюбившемся многим сериале Машу Ковалеву, объявила о своем уходе из проекта.
Shraibikus News вчера в 16:22
Кино
«Источник насилия исчез из ее жизни»: Карен Гиллан сыграет свою героиню в Marvel по-иному
Телепрограмма 06:00
Игры
Автор The Last of Us Part II: «Многие думают, что мы жертвуем сюжетом ради толерантности — это не так»
Геймдиректор The Last of Us Part II считает, что игра, скорее всего, сильнее всего повлияет именно на тех, кто громче других высказывается против концепции тайтла.
CyberSport.ru 06 июня в 13:50
Игры
Создана игра для заголовка вкладки браузера
Австрийский программист создал игру для заголовка вкладки браузера.
Ferra вчера в 08:25
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева поздравила супруга Игоря Макарова с медной свадьбой
Лера Кудрявцева в микроблоге в Instagram опубликовала видео, в котором представила серию фотографий с супругом Игорем Макаровым и дочерью Марией.
Дни24 04:30
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова перевоплотилась в блондинку
RuNews24.ru 02:42
Культура
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров
Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета вчера в 10:00
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян снова попал в больницу
Известия 05:26
Здоровье
В Пермском крае выявлено 67 новых случаев коронавируса
Прирост за сутки составил 3,1 %. Общее количество случаев заражения в регионе с начала учета достигло 2202.
Business Class (Пермь) 03:51
Общество
Режим самоизоляции, пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня
Режим самоизоляции и пропускной режим отменят в Москве с 9 июня, вместе с ними отменяется и график прогулок для горожан.
ТАСС 06:48
Политика
Песков указал на отсутствие дат по возобновлению перелетов за границу
С 4 апреля Россия полностью остановила международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса.
Известия 05:58
Кино
Режиссер «Чернобыля» снимет пилотный эпизод для сериала The Last of Us
Российская газета 04:37
Шоу-бизнес
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
Татьяна Навка решила поддержать новый тренд, заданный накануне Яной Рудковской.
Пятый канал вчера в 13:42
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51