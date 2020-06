Работа опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Квазары — одни из самых ярких объектов в космосе.

Геймдиректор The Last of Us Part II считает, что игра, скорее всего, сильнее всего повлияет именно на тех, кто громче других высказывается против концепции тайтла.