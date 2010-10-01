Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКитай оказался в рекордном профиците

Экспорт страны падает медленнее импорта Сальдо торгового баланса Китая в мае 2020 года оказалось рекордно высоким — $62,9 млрд, сообщила вчера таможня КНР.
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Китай оказался в рекордном профиците

Evo-rus.com03:54

Экспорт Китая вернулся к снижению, импорт упал максимальными темпами с 2016 года

Вести.Ru01:56

Китай оказался в рекордном профиците

Коммерсантъвчера в 17:55

Внешнеторговый профицит Китая в мае вырос до максимума с 1981 года

Финмаркет01:14

Китай наращивает торговые операции с Бразилией, пользуясь пандемией

ИА Красная Веснавчера в 06:56
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Политика

Экс-министр Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса

При нынешней власти Украина никогда не сможет вернуть себе Донбасс.
Российская газета 02:18
53
Общество

Новый владелец Эльги вложит ₽130 млрд для увеличения добычи в 10 раз

По итогам прошлого года компания даже сократила добычу на 12%, до 4,3 млн т. Новый собственник проекта намерен увеличить производство уже в 2020 году — до 7 млн т — благодаря использованию современной техники, утверждает представитель "А-Проперти".
РБК 04:15
Футбол

Нобель Арустамян: «8 июня Вагнер Лав объявит о переходе в ЦСКА»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян анонсировал возвращение бразильского нападающего Вагнера Лава в ЦСКА.
Матч ТВ вчера в 09:34
1
Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США после финала «Брата 2»

Lenta.ru 05:08
512
Экономика

Активы Московского индустриального банка уйдут с молотка

Активы Московского индустриального банка уйдут с молотка Санируемый Московский индустриальный банк (МИнБ) начинает распродажу активов.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Общество

В России готовятся к постепенному открытию туристического сезона

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона в России.
Газета.Ru 04:34
99
Происшествия

Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве

Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.
RT на русском 03:47
832
Общество

В Берлине арестован DJ Денис Казначеев

В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях.
BFM.ru 01:03
134
Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
2,1K
Шоу-бизнес

Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
200
Общество

Жителям Свердловской области разрешили купаться в двух озёрах

Екатеринбург в эфире 05:05
8
Общество

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года

В целом по всем регионам средняя зарплата в России за I квартал текущего года составила 48,3 тыс. рублей.
RT на русском вчера в 00:00
1K
Армия и оружие

Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины

«Центр Хруничева» возобновит производство ракет «Рокот» без участия Украины.
Lenta.ru 01:00
212
Футбол

ФК «Тамбов» может переехать в Нижний Новгород

448 вёрст вчера в 05:28
2
Общество

Власти Новой Зеландии отменили все ограничительные меры по изоляции

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила в понедельник, что все меры по борьбе с коронавирусом в стране будут отменены, начиная с 9 июня, за исключением закрытой границы.
Российская газета 00:53
1
Футбол

В РФС рассказали, кто будет хозяином матча «Спартака» с «Зенитом»

Хозяин поля полуфинальной встречи Кубка России, в которой санкт-петербургский «Зенит» будет сражаться с московским «Спартаком», будет определен после анализа целого ряда факторов.
ProstoProSport вчера в 16:58
Шоу-бизнес

Армена Джигарханяна госпитализировали

ТАСС 04:55
9
Происшествия

На Кубани за сутки выявили 86 новых носителей коронавируса

Краснодар, 8 июня 2020, 10:44 — REGNUM 86 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщил 8 июня региональный оперативный штаб.
REGNUM 03:44
1,4K
Общество

В Свердловской области стабилизируется ситуация с коронавирусом

В Свердловской области зафиксировано 249 новых случаев коронавируса.
URA.Ru 06 июня в 03:40
15
Происшествия

Полиция разыскивает ранившего пятерых подростков мужчину в Забайкалье

Правоохранители заподозрили 24-летнего жителя Шилкинского района в кровавой резне с участием подростков.
Народные новости 05:00
Экономика

Минэкономики разработало законопроект о ГЧП

Минэкономики направило на согласование законопроект о государственно-частном партнерстве (ГЧП).
Коммерсантъ 00:50
Экономика

Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

Предлагается также привязать уровень зарплат топ-менеджеров госкомпаний к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
РИА Новости 05:08
821
Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
2K
Происшествия

В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева

Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК вчера в 06:16
55
Музыка

Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»

ИА InterMedia 05:12
142
Общество

РБК: в Москве с 14 июня могут отменить пропускной режим

С 14 июня в столице могут отменить действие пропускной системы, введенной во избежание распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 05:07
2K
Происшествия

В Красноярском крае задержан второй подозреваемый в убийстве девочки

В Красноярском крае сотрудники полиции задержали еще одного подозреваемого в убийстве 12-летней девочки из села Нижняя Коя Шушенского района.
Российская газета 02:35
62
Общество

В Петербурге открываются непродовольственные магазины

Gazeta.SPb 02:18
196
Происшествия

В Петербурге пациент больницы ранил двух женщин

В Петербурге пациент Елизаветинской больницы ранил двух женщин, которые тоже проходят там лечение.
Российская газета 05:02
9
Политика

Власти обсуждают обновление госпитального флота

Вопрос поднял глава Минобороны Сергей Шойгу: министерство предложило купить в Китае два судна ро-ро (для накатных грузов) и за три года переоборудовать их в госпитальные, что в общей сложности обойдется в 8 млрд руб. Но Минпромторг настаивает на постройке судов в РФ.
Коммерсантъ вчера в 17:55
1
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