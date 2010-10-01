Экономика
КоммерсантъКитай оказался в рекордном профиците
Экспорт страны падает медленнее импорта Сальдо торгового баланса Китая в мае 2020 года оказалось рекордно высоким — $62,9 млрд, сообщила вчера таможня КНР.
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Политика
Экс-министр Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса
При нынешней власти Украина никогда не сможет вернуть себе Донбасс.
Российская газета 02:18
Общество
Новый владелец Эльги вложит ₽130 млрд для увеличения добычи в 10 раз
По итогам прошлого года компания даже сократила добычу на 12%, до 4,3 млн т. Новый собственник проекта намерен увеличить производство уже в 2020 году — до 7 млн т — благодаря использованию современной техники, утверждает представитель "А-Проперти".
РБК 04:15
Футбол
Нобель Арустамян: «8 июня Вагнер Лав объявит о переходе в ЦСКА»
Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян анонсировал возвращение бразильского нападающего Вагнера Лава в ЦСКА.
Матч ТВ вчера в 09:34
Экономика
Активы Московского индустриального банка уйдут с молотка
Активы Московского индустриального банка уйдут с молотка Санируемый Московский индустриальный банк (МИнБ) начинает распродажу активов.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Общество
В России готовятся к постепенному открытию туристического сезона
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона в России.
Газета.Ru 04:34
Происшествия
Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве
Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.
RT на русском 03:47
Общество
В Берлине арестован DJ Денис Казначеев
В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях.
BFM.ru 01:03
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Общество
Жителям Свердловской области разрешили купаться в двух озёрах
Екатеринбург в эфире 05:05
Общество
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года
В целом по всем регионам средняя зарплата в России за I квартал текущего года составила 48,3 тыс. рублей.
RT на русском вчера в 00:00
Армия и оружие
Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины
«Центр Хруничева» возобновит производство ракет «Рокот» без участия Украины.
Lenta.ru 01:00
Футбол
ФК «Тамбов» может переехать в Нижний Новгород
448 вёрст вчера в 05:28
Общество
Власти Новой Зеландии отменили все ограничительные меры по изоляции
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила в понедельник, что все меры по борьбе с коронавирусом в стране будут отменены, начиная с 9 июня, за исключением закрытой границы.
Российская газета 00:53
Футбол
В РФС рассказали, кто будет хозяином матча «Спартака» с «Зенитом»
Хозяин поля полуфинальной встречи Кубка России, в которой санкт-петербургский «Зенит» будет сражаться с московским «Спартаком», будет определен после анализа целого ряда факторов.
ProstoProSport вчера в 16:58
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 86 новых носителей коронавируса
Краснодар, 8 июня 2020, 10:44 — REGNUM 86 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщил 8 июня региональный оперативный штаб.
REGNUM 03:44
Общество
В Свердловской области стабилизируется ситуация с коронавирусом
В Свердловской области зафиксировано 249 новых случаев коронавируса.
URA.Ru 06 июня в 03:40
Происшествия
Полиция разыскивает ранившего пятерых подростков мужчину в Забайкалье
Правоохранители заподозрили 24-летнего жителя Шилкинского района в кровавой резне с участием подростков.
Народные новости 05:00
Экономика
Минэкономики разработало законопроект о ГЧП
Минэкономики направило на согласование законопроект о государственно-частном партнерстве (ГЧП).
Коммерсантъ 00:50
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
Предлагается также привязать уровень зарплат топ-менеджеров госкомпаний к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
РИА Новости 05:08
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Происшествия
В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева
Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК вчера в 06:16
Музыка
Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
ИА InterMedia 05:12
Общество
РБК: в Москве с 14 июня могут отменить пропускной режим
С 14 июня в столице могут отменить действие пропускной системы, введенной во избежание распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 05:07
Происшествия
В Красноярском крае задержан второй подозреваемый в убийстве девочки
В Красноярском крае сотрудники полиции задержали еще одного подозреваемого в убийстве 12-летней девочки из села Нижняя Коя Шушенского района.
Российская газета 02:35
Общество
В Петербурге открываются непродовольственные магазины
Gazeta.SPb 02:18
Происшествия
В Петербурге пациент больницы ранил двух женщин
В Петербурге пациент Елизаветинской больницы ранил двух женщин, которые тоже проходят там лечение.
Российская газета 05:02
Политика
Власти обсуждают обновление госпитального флота
Вопрос поднял глава Минобороны Сергей Шойгу: министерство предложило купить в Китае два судна ро-ро (для накатных грузов) и за три года переоборудовать их в госпитальные, что в общей сложности обойдется в 8 млрд руб. Но Минпромторг настаивает на постройке судов в РФ.
Коммерсантъ вчера в 17:55