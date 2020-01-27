Общество
РИА НовостиЭксперт усомнился, что Китай мог опередить Россию по продажам оружия
Ранее SIPRI опубликовал новую статистику производства и экспорта вооружений, в которой США по-прежнему занимают первое место в мире, а Китай сместил Россию со второй строчки.
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Спорт
«Спартак» объявил о партнерстве с ZTE
Происшествия
В Омске женщина отказывалась лечить дочь весом 25 килограммов
Жительница Омска по религиозным мотивам отказывалась отправить в больницу 14-летнюю дочь весом 25 килограммов, но после вмешательства прокуратуры девочку все-таки госпитализировали, сообщает в понедельник надзорное ведомство региона.
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за скандальное видео
Поведение главы региона обсудят в Москве Комиссия "Единой России" по этике планирует рассмотреть вопрос о неэтичном поведении главы Чувашии Михаила Игнатьева в понедельник, 27 января, сообщили в пресс-службе партии.
Происшествия
Самолёт «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании
Пассажирский самолёт авиакомпании «Аэрофлот», который был вынужден изменить курс полёта из-за сообщения о минировании на борту лайнера, вернулся в аэропорт вылета — в Хабаровск.
Энергетика
Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу
Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор.
Происшествия
Найден оставивший двоих детей в Шереметьево отец
Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко заявила, что мать двух мальчиков, брошенных в аэропорту Шереметьево, не знала о планах отца оставить детей.
Общество
Пользователи сообщили о сбоях в работе сервиса Mail.ru
В работе почтового сервиса Mail.ru произошел сбой, свидетельствуют данные Downdetector, который отслеживает работу популярных в интернете ресурсов.
Общество
Ряд СМИ попросили главу Дагестана отреагировать на дело Гаджиева
Журналисты "Новой газеты", "Медузы", "Коммерсанта" и еще ряда СМИ просят главу Дагестана Владимира Васильева отреагировать на дело сотрудника дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, против которого возбуждено дело о финансировании террористической организации из-за его публикаций.
Общество
В Приморье проверяют прибывшую из Китая россиянку на коронавирус
"Пассажирку, прибывшую на днях во Владивосток из Шанхая, госпитализировали в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус, чтобы исключить наличие этой инфекции", - рассказала Соколина.
Экономика
РБК сообщил о штрафах банков за отказ блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей, которые не платят налоги, страховые взносы и так далее.
Музыка
В Лос-Анджелесе вручили «Грэмми»
Происшествия
На Ставрополье мать продала новорожденную дочь за 440 тысяч рублей
Фигурное катание
В Германии возмутились триумфом российских фигуристок на ЧЕ
На фоне не самого удачного выступления немецких фигуристов на чемпионате Европы в Австрии спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Дёнсдорф раскритиковал российских спортсменок, занявших весь пьедестал в женском одиночном катании.
Политика
В Госдуме рассказали порядок принятия поправок в Конституцию
Депутат Госдумы, член рабочей группы по изменениям в Конституции Павел Крашенинников рассказал в интервью "Российской газете" детали законопроекта о поправках в Конституцию По словам парламентария, закон будет состоять из двух блоков.
Финансы
Курс евро вырос до 69 рублей впервые с 8 января
Курс евро к рублю достиг 69 рублей впервые с 8 января, об этом свидетельствуют данные торгов.
Происшествия
В здании Министерства культуры Украины произошло возгорание
Пожарные проводят эвакуацию людей из здания Министерства культуры Украины в центре Киеве, где в понедельник произошло возгорание в одном из помещений.
Политика
Трамп опроверг слова Болтона касательно военной помощи Украине
Утверждения бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона касательно остановки военной помощи Украине не соответствуют действительности, заявил президент США Дональд Трамп 27 января на своей странице в социальной сети Twitter.
Общество
Застряли в Китае: амурчане не могут вернуться домой из Хэйхэ
Что касается граждан, путешествующих индивидуально и планировавших вернуться через пункт пропуска Хэйхэ в ближайшие дни, то на данный момент проводится количественная оценка таких туристов.
Армия и оружие
Российские подлодки получат ракеты для пробития арктического льда
В РФ испытывают новые ракеты для атомных субмарин, с помощью которых они смогут пробивать арктический лед.
Футбол
«Ливерпуль» не смог победить «Шрусбери Таун» в Кубке Англии
По правилам Кубка Англии в случае ничьи, команды ждёт переигровка.
Происшествия
Под Калугой в ДТП на трассе «Украина» погибли двое детей
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Шоу-бизнес
Звезда фильма о Мэри Поппинс Наталья Андрейченко пропала в Мексике
По словам Трунцева, звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания" не выходит на связь уже более суток.
Экономика
Йод в России за год подорожал в полтора раза
Йод подорожал в российских аптеках в течение 2019 года в 1,5 раза: в декабре 2018 года он в среднем стоил 23,01 рубля за упаковку, а в декабре 2019 года - уже 35,56 рубля, сообщили РИА Новости в аналитической компании DSM Group.
Экономика
В России резко выросло количество вакансий курьеров
Один из крупнейших онлайн-магазинов в России Ozon недавно заявил, что сокращает собственную службу курьеров.
Политика
ЦРУ рассекретило документы о Бандере и его работе на Гитлера
ЦРУ США опубликовало в открытом доступе доклад о деятельности Степана Бандеры. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Общество
Роспотребнадзор выявил более 100 человек с подозрениями на коронавирус
По итогам обследования всех пациентов выписали на амбулаторное лечение за исключением одной женщины, у которой выявили вирус гриппа А. Вспышка нового коронавируса была впервые зарегистрирована в китайском городе Ухань в декабре прошлого года.
Происшествия
Стали известны имена всех девяти погибших в упавшем вертолете Брайанта
СМИ узнали имена всех девяти погибших при крушении вертолета в Калифорнии.