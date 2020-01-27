с чего всё началось

Ранее SIPRI опубликовал новую статистику производства и экспорта вооружений, в которой США по-прежнему занимают первое место в мире, а Китай сместил Россию со второй строчки.

Эксперт усомнился, что Китай мог опередить Россию по продажам оружия

Происшествия В Омске женщина отказывалась лечить дочь весом 25 килограммов Жительница Омска по религиозным мотивам отказывалась отправить в больницу 14-летнюю дочь весом 25 килограммов, но после вмешательства прокуратуры девочку все-таки госпитализировали, сообщает в понедельник надзорное ведомство региона.

Политика Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за скандальное видео Поведение главы региона обсудят в Москве Комиссия "Единой России" по этике планирует рассмотреть вопрос о неэтичном поведении главы Чувашии Михаила Игнатьева в понедельник, 27 января, сообщили в пресс-службе партии.

Происшествия Самолёт «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании Пассажирский самолёт авиакомпании «Аэрофлот», который был вынужден изменить курс полёта из-за сообщения о минировании на борту лайнера, вернулся в аэропорт вылета — в Хабаровск.

Происшествия Найден оставивший двоих детей в Шереметьево отец Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко заявила, что мать двух мальчиков, брошенных в аэропорту Шереметьево, не знала о планах отца оставить детей.

Общество Ряд СМИ попросили главу Дагестана отреагировать на дело Гаджиева Журналисты "Новой газеты", "Медузы", "Коммерсанта" и еще ряда СМИ просят главу Дагестана Владимира Васильева отреагировать на дело сотрудника дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, против которого возбуждено дело о финансировании террористической организации из-за его публикаций.

Общество В Приморье проверяют прибывшую из Китая россиянку на коронавирус "Пассажирку, прибывшую на днях во Владивосток из Шанхая, госпитализировали в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус, чтобы исключить наличие этой инфекции", - рассказала Соколина.

Фигурное катание В Германии возмутились триумфом российских фигуристок на ЧЕ На фоне не самого удачного выступления немецких фигуристов на чемпионате Европы в Австрии спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Дёнсдорф раскритиковал российских спортсменок, занявших весь пьедестал в женском одиночном катании.

Политика В Госдуме рассказали порядок принятия поправок в Конституцию Депутат Госдумы, член рабочей группы по изменениям в Конституции Павел Крашенинников рассказал в интервью "Российской газете" детали законопроекта о поправках в Конституцию По словам парламентария, закон будет состоять из двух блоков.

Происшествия В здании Министерства культуры Украины произошло возгорание Пожарные проводят эвакуацию людей из здания Министерства культуры Украины в центре Киеве, где в понедельник произошло возгорание в одном из помещений.

Политика Трамп опроверг слова Болтона касательно военной помощи Украине Утверждения бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона касательно остановки военной помощи Украине не соответствуют действительности, заявил президент США Дональд Трамп 27 января на своей странице в социальной сети Twitter.

Общество Застряли в Китае: амурчане не могут вернуться домой из Хэйхэ Что касается граждан, путешествующих индивидуально и планировавших вернуться через пункт пропуска Хэйхэ в ближайшие дни, то на данный момент проводится количественная оценка таких туристов.

Экономика Йод в России за год подорожал в полтора раза Йод подорожал в российских аптеках в течение 2019 года в 1,5 раза: в декабре 2018 года он в среднем стоил 23,01 рубля за упаковку, а в декабре 2019 года - уже 35,56 рубля, сообщили РИА Новости в аналитической компании DSM Group.