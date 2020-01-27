Общество

РИА НовостиРИА НовостиЭксперт усомнился, что Китай мог опередить Россию по продажам оружия

Ранее SIPRI опубликовал новую статистику производства и экспорта вооружений, в которой США по-прежнему занимают первое место в мире, а Китай сместил Россию со второй строчки.
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с чего всё началось
Китай стал вторым в мире производителем оружия после США, говорится
 в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
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