Экономика
РИА НовостиРБК: Китай стал крупнейшим импортером российского мяса
Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса, опередив Украину, сообщает РБК со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. На долю материкового Китая за шесть месяцев пришлось 45 процентов поставок в натуральном выражении, а с учетом автономного Гонконга — 54 процента.
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с чего всё началось
Крупнейшим покупателем российского мяса Украина стала после начала военного конфликта в Донбассе: до 2014 года она практически не закупала в России мясо и субпродукты, а в 2016 году, по данным Федеральной таможенной службы, на Украину были отгружены более 47 тыс. т мяса.РБК17:00
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Политика
Песков отметил, что еще рано оценивать работу Дегтярева в Хабаровске
На вопрос, что в Кремле думают о работе врио губернатора края Михаила Дегтярева, который провел в Хабаровске уже неделю, Песков ответил, что оценивать ее еще рано, хотя врио достаточно энергично решает первоочередные вопросы.
Интерфакс 06:42
Происшествия
В Забайкалье проверят видео с закурившим от свечи в храме подростком
Следственный комитет по Забайкальскому краю начал проверку видеозаписи, размещенной в СМИ, где подросток прикуривает сигарету от горящих свечей в храме.
РБК 06:29
Общество
В Госдуме предложили ввести обязательную регистрацию собак
Обязательную регистрацию предлагают ввести только для собак, кошек и других питомцев она не коснется, уточнил Шеин.
РИА Новости 20:10
Происшествия
Уралец получил полтора года ограничения свободы за убийство девушки
Суд признал его виновным в убийстве по части 1 статьи 107 УК РФ и ограничил ему свободу на полтора года.
Российская газета 07:12
Шоу-бизнес
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по дому
Модельер страдает от болезни Паркенсона и, к сожалению, ему всё труднее перемещаться по трёхэтажному особняку самостоятельно.
Paparazzi.ru 07:25
Армия и оружие
Украина не сократит число военных в Донбассе при новом перемирии
Киев, 27 июля 2020, 13:48 — REGNUM Украинских военных в Донбассе не станет меньше после вступления в силу дополнительных мер по прекращению огня.
REGNUM 06:48
Здоровье
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Как сообщает ToDay News Ufa, министр Здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что прививку от коронавируса будет делать только по желанию человека.
ToDay News Ufa 15:02
Общество
Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Абхазии
Сотрудники Роспотребнадзора, посетившие туристические объекты в Абхазии, признали эпидемиологическую ситуацию в стране благополучной.
ФАН 12:33
Кино
Netflix снимет приквел сериала «Ведьмак»
Netflix на официальной странице в Twitter опубликовала анонс приквела фэнтезийного сериала «Ведьмак».
RuNews24.ru 10:43
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 13:21
Политика
Артистов и чиновников наградят за работу по голосованию за поправки
Что готовят в Кремле Президент Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля.
РБК 23:00
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
Пятого августа с Землей сблизится астероид 2009 PQ1 размером от 84 до 190 метров (что сопоставимо с размером футбольного поля - ред.), об этом сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
РИА Новости 20:07
Общество
Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве 27 июля
RT на русском 13:22
Армия и оружие
Парад в честь Дня ВМФ России оценили в Японии
Японская газета Yomiuri опубликовала статью о главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, который был приурочен ко Дню ВМФ России.
News.ru 19:41
Экономика
Мировые цены на золото обновили исторический рекорд
RT на русском 16:39
Шоу-бизнес
Как сейчас выглядит Анна Седокова. Она согласилась выйти замуж за баскетболиста
Спорт-Экспресс 07:00
Происшествия
Пожар в СИЗО на юго-востоке Москвы ликвидирован
Коммерсантъ 14:59
Происшествия
Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД
Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству.
РБК 09:13
Происшествия
СК в Волгограде возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими
Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту гибели восьми человек в аварии, в ходе которой Renault Logan упал в оросительный канал, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:33
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 13:59
Общество
Прокуроры потребовали не освобождать россиянку Осипову из тюрьмы в США
Прокуроры требуют не освобождать осужденную в США россиянку Богдану Осипову.
Известия 19:16
Наука
Ученые Карелии предложили раннюю диагностику рака по волосам
Специалисты пришли к выводу, что при развитии в организме опухоли происходят изменения баланса микроэлементов, который определяется по тому, в каком состоянии находятся волосы.
Evo-rus.com 11:52
Религия
Храм Евфросинии Московской поздравил прихожан с Днём крещения Руси
Поздравив котловчан с праздником, духовенство призвало их не забывать о людском долге верующих людей – быть милосердными и трудолюбивыми.
Наш район Котловка 10:47
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия 07:08
Экономика
Минфин предложил перечислять в ПФР конфискованные деньги
Министерство финансов РФ предложило внести поправки в Бюджетный и Гражданский кодексы, предлагающие перечислять в Пенсионный фонд денежные средства, законность получения которых не может быть доказана.
Народные новости 21:21
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Космос
В Латвии оценили возможность встречи с инопланетянами
В интервью радио Baltkom глава Латвийской ассоциации космической индустрии Паулс Ирбинс заявил, что на данный момент наука не способна четко определить, есть ли жизнь за пределами Земли или нет.
Sputnik Латвия вчера в 09:34
Шоу-бизнес
Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости 09:28