Крупнейшим покупателем российского мяса Украина стала после начала военного конфликта в Донбассе: до 2014 года она практически не закупала в России мясо и субпродукты, а в 2016 году, по данным Федеральной таможенной службы, на Украину были отгружены более 47 тыс. т мяса.

с чего всё началось

Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса, опередив Украину, сообщает РБК со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. На долю материкового Китая за шесть месяцев пришлось 45 процентов поставок в натуральном выражении, а с учетом автономного Гонконга — 54 процента.

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