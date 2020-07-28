Экономика

РБКРБККитай опередил Украину и стал крупнейшим покупателем российского мяса

Крупнейшим покупателем российского мяса Украина стала после начала военного конфликта в Донбассе: до 2014 года она практически не закупала в России мясо и субпродукты, а в 2016 году, по данным Федеральной таможенной службы, на Украину были отгружены более 47 тыс. т мяса.
Читать в источнике
Комментировать41

Подробнее о событии

Китай стал крупнейшим экспортером российского мяса

Коммерсантъ20:15

Китай обошёл Украину по объёму импорта российского мяса

REGNUM20:14

Новыми драйверами российского агроэкспорта аналитики РСХБ назвали масличные, сахар и мясо

Milknews.ru03:15

Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса, опередив Украину

Московский Комсомолец17:39

Назван крупнейший покупатель российского мяса

ТК Звезда17:31

Китай опередил Украину и стал крупнейшим покупателем российского мяса

РБК17:00

Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса

Lenta.ru19:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:58, Ашберн
Общество

Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
РИА Новости 04:52
389
Общество

Следующее заседание по делу историка Соколова назначено на 3 августа

Телеканал Санкт-Петербург 07:21
484
Общество

«Не по себе, но чертовски круто»: российская подлодка поразила шведов

Подлодка был просто гигантской и издавала громкий звук. Было немного не по себе, но вообще-то чертовски круто.
Российская газета 15:13
89
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК 07:47
1,2K
Общество

NASA: К Земле летит астероид диаметром до 190 метров

РЕН ТВ 20:28
23
Происшествия

Поставка российского газа в Грецию остановлена из-за аварии в Болгарии

На юго-западе Болгарии произошел разрыв трубопровода, через который российский природный газ поступает в Грецию.
Коммерсантъ 12:04
6
Общество

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости 18:46
1,5K
Путешествия

Цены на билеты в Анталью выросли на фоне открытия рейсов из России

После заявления правительства РФ об открытии рейсов в Турцию Анталья стала самым популярным маршрутом у россиян, однако цены на билеты из российской столицы туда выросли на 42%, а в Стамбул — на 30% по сравнению с 2019 годом.
Известия 19:48
Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
494
Происшествия

Аэропорт Южно-Сахалинска эвакуирован из-за сообщения о минировании

Пассажиры и персонал аэропорта Южно-Сахалинска эвакуированы во вторник утром из-за поступившей информации о минировании здания аэровокзала, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе аэропорта.
Интерфакс 19:54
3
Общество

Роструд передумал: опять об оплате «президентских» нерабочих дней

В письме от 20.07.2020 № ТЗ/3780-6-1 Роструд изменил свою точку зрения и согласился с Минтрудом: если работники 1 июля и 24 июня 2020 года не освобождались от работы и в табеле учета рабочего времени у них указаны рабочие дни, то эти дни и суммы выплат за них учитываются при исчислении среднего заработка.
Бухгалтерия.ру 04:24
Спорт

Матыцин заявил о том, что ВФЛА могут исключить из World Athletics

Министр спорта России Олег Матыцин заявил о том, что Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) могут исключить из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 17:15
Наука

Найдены 20 новых эффективных препаратов против коронавируса SARS CoV-2

Агентство министерства здравоохранения FDA США выдало одобрение двум препаратам для применения в лечении новой инфекции – это астемизол и клофазамин.
Evo-rus.com 07:40
8
Общество

В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество

Отмечается, что связанные с налогами преступления, как правило, квалифицируются по статьям 198-199.2 УК.
Lenta.ru вчера в 21:57
801
Происшествия

Суд арестовал трех участников драки между армянами и азербайджанцами

РБК 25 июля в 13:55
165
Общество

За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru 04:51
725
Финансы

Курс евро впервые с апреля превысил 84 рубля

В понедельник, 27 июля, курс евро на Московской бирже впервые с апреля превысил 84 рубля.
RT на русском 15:09
137
Игры

Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году

Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза.
Srnsk 25 июля в 08:24
575
Армия и оружие

Трамп назначил нового посла Соединенных Штатов в Германии

Новый Чрезвычайный и Полномочный посол Соединенных Штатов Америки в ФРГ назначен президентом США Дональдом Трампом, следует из заявления, опубликованного 27 июля на официальном сайте Белого Дома.
ИА Красная Весна 17:05
Общество

В ООН сообщили о загрязнении окружающей среды масками и перчатками

«На наши улицы, пляжи и океан обрушилась волна отходов COVID-19, включая пластиковые маски для лица, перчатки, бутылки с дезинфицирующим средством для рук и пищевую упаковку»,— сообщили в ЮНКТАД.
Коммерсантъ 17:30
Энергетика

Китай отказался от газа из России

Китай же, напротив, отказывается от дешевого трубопроводного газа России в пользу Туркмении, Узбекистана и Казахстана.
Капитал страны 07:43
37
Армия и оружие

Парад в честь Дня ВМФ России оценили в Японии

Японская газета Yomiuri опубликовала статью о главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, который был приурочен ко Дню ВМФ России.
News.ru 19:41
Кино

Какие блокбастеры переносятся на 2021 год

Что касается новинок от Paramount, новая информация такова: "Тихое место 2" взамен 6 сентября 2020 года "назначен" на 23 апреля 2021 года, "Топ Ган: Мэверик" вместо 23 декабря 2020 года увидит свет 2 июля 2021 года.
Ревизор.ру 07:31
3
Футбол

Парфёнов: «Думаю, Погребняк ещё даст свой максимум»

Думаю, он еще даст свой максимум, - заявил Парфёнов в интервью для программы «Футбол России».
Евро-футбол.ру 17:58
Общество

Сафронова изолировали в СИЗО с подозрением на коронавирус

Советник главы "Роскосмоса" и бывший журналист Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене и находящийся под арестом в "Лефортово", изолирован в связи с подозрением на заболевание коронавирусом.
Российская газета 14:44
167
Фигурное катание

Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь

Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета 17:18
Политика

Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске

Известия вчера в 20:23
2,8K
Общество

Прокуроры потребовали не освобождать россиянку Осипову из тюрьмы в США

Прокуроры требуют не освобождать осужденную в США россиянку Богдану Осипову.
Известия 19:16
Игры

«Безумцы» вместо Call of Duty: Modern Warfare 2 — в России изменили список игр для PS Plus

В России список отличается от других стран — местные пользователи PS4 получат игру «Безумцы» вместо Call of Duty: Modern Warfare 2. Sony не назвала причины такого решения.
CyberSport.ru 11:44
7
Здоровье

Шестерым сахалинским малышам провели сложные операции

Сахалин.Инфо 20:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное