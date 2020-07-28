Экономика
РБККитай опередил Украину и стал крупнейшим покупателем российского мяса
Крупнейшим покупателем российского мяса Украина стала после начала военного конфликта в Донбассе: до 2014 года она практически не закупала в России мясо и субпродукты, а в 2016 году, по данным Федеральной таможенной службы, на Украину были отгружены более 47 тыс. т мяса.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:25, Ашберн
Общество
Комендантский час введен в провинции Бельгии из-за вспышки COVID-19
Ранее в понедельник на заседании в Брюсселе Национального совета безопасности, ужесточившего антивирусные меры в стране в связи с ростом числа заражений COVID-19, особо обсуждалась сложная эпидемиологическая обстановка в портовом Антверпене и в одноименной провинции в целом.
Интерфакс 19:09
Политика
Польша заявила о выходе из Конвенции по борьбе с домашним насилием
Польша инициирует выход из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция), заявил министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро журналистам в понедельник в Варшаве.
РИА Новости 11:55
Общество
«Не по себе, но чертовски круто»: российская подлодка поразила шведов
Подлодка был просто гигантской и издавала громкий звук. Было немного не по себе, но вообще-то чертовски круто.
Российская газета 15:13
Футбол
Ультрас «Динамо» выпустили жесткое заявление по ситуации с Луческу
Ультрас киевского "Динамо" выпустили жесткое заявление по поводу ситуации с главным тренером команды Мирней Луческу.
Газета.Ru 16:28
Кино
Netflix снимет шестисерийный фильм по мотивам сериала «Ведьмак»
Видеосервис Netflix анонсировал съемку нового шестисерийного фильма по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ru 13:39
Происшествия
Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного
"При задержании мужчина кинул в полицейских предмет, который взорвался", - уточнили в МВД.
Газета.Ru 14:56
Кино
Премьера «Довода» Кристофера Нолана перенесена на 26 августа
Премьеру одного из самых ожидаемых фильмов года «Довод» (Tenet) режиссера Кристофера Нолана перенесли на 26 августа.
Ридус 15:17
Игры
PlayStation 5 может получить сменный корпус
News.ru 15:06
Общество
Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве 27 июля
RT на русском 13:22
Кино
Опубликованы первые кадры аниме по вселенной «Бегущего по лезвию»
В понедельник, 27 июля, стало известно о том, что в сети появились первые кадры аниме по вселенной "Бегущего по лезвию".
Piter.tv 09:19
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
Политика
Украина и Польша объединились против «Северного потока-2»
Представители Польши и Украины особо подчеркнули, что российский проект «Северный поток-2» представляет угрозу для безопасности Европы в энергетической сфере, и договорились помешать его реализации.
Lenta.ru 18:08
Наука
Бактерии-мутанты в космосе становятся более смертоносными
Кристаллизация молекулы позволяет разработать качественные лекарственные препараты, поэтому человечество может дать быстрое ответное действие бактериям, которые стали «смертоносными» в космических условиях.
ToDay News Ufa 17:03
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
Народные новости 12:16
Футбол
«Лилль» отказался от предложения по продаже Саншеша за 70 миллионов евро
Президент «Лилля» Жерар Лопес рассказал, что он отказался от выгодного предложения по продаже Ренату Саншеша.
Матч ТВ 19:10
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК 15:06
Футбол
Румменигге обратится в ФИФА из-за отмены вручения «Золотого мяча» в 2020 году
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге раздосадован фактом отмены церемонии вручения награды «Золотой мяч», которую издание France Football не будет вручать в 2020 году.
Metaratings 09:20
Происшествия
Семья убитого 16-летнего актера из «Ералаша» пожаловалась на угрозы
РИА Новости 09:05
Космос
Физики уточнили постоянную Хаббла и возраст Вселенной
Американские и британские физики, используя известные расстояния от Земли до пятидесяти галактик, уточнили значение постоянной Хаббла, использующейся в расчетах возраста Вселенной, который, в соответствии с новыми данными, составляет 12,6 миллиардов лет.
РИА Новости 11:16
Наука
Технология получения топлива из арбузов разработана в Израиле
МедиаПоток 09:45
Происшествия
ФСБ заявила о предотвращении теракта в Москве
В Москве предотвращен теракт, сообщает ФСБ. Предполагаемый террорист ликвидирован в Химках.
РБК 06:06
Спорт
Родченков потребовал отстранить Россию от ОИ в Токио
Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Георгий Родченков призвал отстранить сборную России от Олимпийских игр 2021 года в Токио.
МК-Спорт 05:39
Шоу-бизнес
Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости 09:28
Армия и оружие
Ким Чен Ын поздравил командиров народной армии с Днем Победы
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поучаствовал в памятных мероприятиях в честь 67-й годовщины подписания соглашения о перемирии в Корейской войне.
Экономика сегодня 13:55
Спорт
Матыцин заявил о том, что ВФЛА могут исключить из World Athletics
Министр спорта России Олег Матыцин заявил о том, что Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) могут исключить из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 17:15