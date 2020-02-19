Общество
РБККитай опубликовал новый перечень препаратов для лечения коронавируса
Национальная комиссия по здравоохранению Китая опубликовала шестой, обновленный, вариант рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции COVID-2019. Китайские медики включили в него ряд препаратов, которые, предположительно, помогают при лечении.
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Политика
Путин: Ротация чиновников между Кремлем и кабмином приносит результат
Перемещение чиновников правительства РФ на работу в Кремль и направление сотрудников администрации президента для деятельности в правительство дает результат.
Политика
Трамп предлагал условие для помилования Ассанжа
Президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в случае, если он скажет, что Россия не была вовлечена в утечку писем демократов.
Общество
Сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на размер пенсий
Председатель Союза пенсионеров России, сенатор Валерий Рязанский призвал деятелей культуры и шоу-бизнеса не жаловаться на маленькие пенсии.
Армия и оружие
ПНС Ливии прекратило участие в переговорах по военным вопросам
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии пока прекратило участие в переговорах по военным вопросам в Женеве.
Происшествия
Не менее восьми человек погибли при стрельбе в немецком городе Ханау
Не менее восьми человек погибли, еще пятеро пострадали при стрельбе в немецком городе Ханау (земля Гессен) с населением около 100 тыс. человек, сообщает Bild.
Космос
Солнечный зонд Solar Orbiter прислал первые данные
Солнечный зонд Solar Orbiter, разработанный Европейским космическим агентством (ESA) при участии NASA, был запущен с помощью ракеты-носителя Atlas V 411 в начале прошлой недели.
Футбол
Футболист «Валенсии» Черышев установил клубный рекорд в Лиге чемпионов
Российский полузащитник испанской "Валенсии" Денис Черышев стал автором единственного гола своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянской "Аталанты".
Технологии
Mail.ru Group готовится к запуску видеосервиса «Смотри Mail.ru»
Mail.ru Group планирует запуск специального сервиса «Смотри Mail.ru».
Происшествия
Экс-премьер Малайзии рассказал о версиях исчезновения MH370
Ранее бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт заявил, что руководство Малайзии с самого начала считало, что пилот следовавшего рейсом MH370 и пропавшего в марте 2014 года малайзийского лайнера совершил самоубийство, приведшее к массовой гибели людей.
Киберспорт
Devolver Digital показала нового врага в Serious Sam 4
В твиттере Devolver Digital появилась новая утечка — ещё несколько секунд геймплея Serious Sam 4. На сей раз там показываю героя с двустволкой и нового врага — Brute Zealot.
Культура
Первый канал покажет фильм «Дело Собчака» в федеральном телеэфире
Фильм «Дело Собчака» будет показан в федеральном телеэфире Первым каналом 19 февраля, 17 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого канала.
Шоу-бизнес
40-летняя израильская актриса бросила 79-летнего Аль Пачино
Израильская артистка Мейталь Дохан, встречавшаяся с американским актером Аль Пачино последние два года, приняла решение с ним расстаться.
Кино
Опубликованы фото Нео и Тринити со съемок «Матрицы 4»
В Сети опубликованы новые фотографии со съемочной площадки фильма Ланы Вачовски «Матрица 4». На фото Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс предстают в образах Нео и Тринити.
Хоккей
Хоккеист Задоров считает футболиста Тарасова недалеким
Защитник "Колорадо Эвеланш" Никита Задоров назвал футболиста "Рубина" Дмитрия Тарасова недалеким.
Экономика
В ПФР напомнили о получении пенсий на карту платежной системы «Мир»
Гражданам, которые пока получают пенсии через другие платежные системы, карты «Мир» выдают по истечении срока действия нынешних карт.
Общество
Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным
В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Общество
В России запретили ввоз мясных деликатесов из Китая
Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России посылок с животноводческой продукцией из Китая.
Политика
В Кремле анализируют решение суда Гааги по делу ЮКОСа
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что власти занимаются изучением вердикта суда Гааги, в соответствии с которым Москву обязали выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа — российской нефтяной компании, существовавшей с 1993 по 2007 год.
Общество
Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
Культура
Стартовали съемки исторического сериала «Грозный»
Телеканал "Россия 1" объявляет о запуске в производство сериала "Грозный" от создателей "Софии" и "Годунова".
Шоу-бизнес
Бузова могла получить травмы после падения со сцены в Брянске
По предварительным данным, певица Ольга Бузова захотела прыгнуть в толпу со сцены, но ее никто не поймал.
Киберспорт
Metro Exodus отлично показала себя в Steam, а Shenmue III окупилась
Во время последней финансовой отчётности Embracer Group исполнительный директор Ларс Вингефорс (Lars Wingefors) заявил, что Metro Exodus (в наших краях — «Метро: Исход») отлично показывает себя в Steam.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила сына Джигану
Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
Футбол
Россиянин Федор Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»
Экономика
Кудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год стал рекордным и составил, по последним данным, 1,122 трлн рублей.
Футбол
ЦСКА обыграл «Картахену» в контрольном матче
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении
Композитор Игорь Крутой высказал мнение о том, кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае.