Общество

РБКРБККитай опубликовал новый перечень препаратов для лечения коронавируса

Национальная комиссия по здравоохранению Китая опубликовала шестой, обновленный, вариант рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции COVID-2019. Китайские медики включили в него ряд препаратов, которые, предположительно, помогают при лечении.
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Китай официально включил «Арбидол» в список препаратов от коронавируса

Взгляд.ру13:10

«Арбидол» в Китае признали потенциальным лекарством от коронавируса

Эхо Москвы16:04

Названо лекарство против коронавируса

Lenta.ru14:17

Китай опубликовал новый перечень препаратов для лечения коронавируса

РБК15:04

Китай признал «Абидол» лекарством против коронавируса

Фонтанка.Ру13:01

Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса

Ведомости12:54

Китай включил «Арбидол» в список препаратов против коронавируса

Rambler News Service12:46
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Политика

Путин: Ротация чиновников между Кремлем и кабмином приносит результат

Перемещение чиновников правительства РФ на работу в Кремль и направление сотрудников администрации президента для деятельности в правительство дает результат.
РЕН ТВ 17:25
Политика

Трамп предлагал условие для помилования Ассанжа

Президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в случае, если он скажет, что Россия не была вовлечена в утечку писем демократов.
Lenta.ru 14:36
Общество

Сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на размер пенсий

Председатель Союза пенсионеров России, сенатор Валерий Рязанский призвал деятелей культуры и шоу-бизнеса не жаловаться на маленькие пенсии.
РИА Новости 13:53
Армия и оружие

ПНС Ливии прекратило участие в переговорах по военным вопросам

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии пока прекратило участие в переговорах по военным вопросам в Женеве.
Газета.Ru вчера в 20:53
Происшествия

Не менее восьми человек погибли при стрельбе в немецком городе Ханау

Не менее восьми человек погибли, еще пятеро пострадали при стрельбе в немецком городе Ханау (земля Гессен) с населением около 100 тыс. человек, сообщает Bild.
Интерфакс 18:08
Космос

Солнечный зонд Solar Orbiter прислал первые данные

Солнечный зонд Solar Orbiter, разработанный Европейским космическим агентством (ESA) при участии NASA, был запущен с помощью ракеты-носителя Atlas V 411 в начале прошлой недели.
Популярная механика вчера в 05:30
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Умер актер из «Гладиатора» Джон Шрэпнел

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Футболист «Валенсии» Черышев установил клубный рекорд в Лиге чемпионов

Российский полузащитник испанской "Валенсии" Денис Черышев стал автором единственного гола своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянской "Аталанты".
Вести.Ru 18:20
Технологии

Mail.ru Group готовится к запуску видеосервиса «Смотри Mail.ru»

Mail.ru Group планирует запуск специального сервиса «Смотри Mail.ru».
ToDay News Ufa 02:30
Происшествия

Экс-премьер Малайзии рассказал о версиях исчезновения MH370

Ранее бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт заявил, что руководство Малайзии с самого начала считало, что пилот следовавшего рейсом MH370 и пропавшего в марте 2014 года малайзийского лайнера совершил самоубийство, приведшее к массовой гибели людей.
РИА Новости 08:07
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Devolver Digital показала нового врага в Serious Sam 4

В твиттере Devolver Digital появилась новая утечка — ещё несколько секунд геймплея Serious Sam 4. На сей раз там показываю героя с двустволкой и нового врага — Brute Zealot.
Игромания.ру 15:17
Культура

Первый канал покажет фильм «Дело Собчака» в федеральном телеэфире

Фильм «Дело Собчака» будет показан в федеральном телеэфире Первым каналом 19 февраля, 17 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого канала.
Красная весна 17 февраля в 15:15
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости 06:49
Шоу-бизнес

40-летняя израильская актриса бросила 79-летнего Аль Пачино

Израильская артистка Мейталь Дохан, встречавшаяся с американским актером Аль Пачино последние два года, приняла решение с ним расстаться.
Российская газета 02:58
Кино

Опубликованы фото Нео и Тринити со съемок «Матрицы 4»

В Сети опубликованы новые фотографии со съемочной площадки фильма Ланы Вачовски «Матрица 4». На фото Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс предстают в образах Нео и Тринити.
Культуромания 13:26
Хоккей

Хоккеист Задоров считает футболиста Тарасова недалеким

Защитник "Колорадо Эвеланш" Никита Задоров назвал футболиста "Рубина" Дмитрия Тарасова недалеким.
Российская газета 15:39
Экономика

В ПФР напомнили о получении пенсий на карту платежной системы «Мир»

Гражданам, которые пока получают пенсии через другие платежные системы, карты «Мир» выдают по истечении срока действия нынешних карт.
РБК 15:09
Общество

Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным

В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Газета.Ru 04:05
Общество

В России запретили ввоз мясных деликатесов из Китая

Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России посылок с животноводческой продукцией из Китая.
Известия 16:05
Политика

В Кремле анализируют решение суда Гааги по делу ЮКОСа

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что власти занимаются изучением вердикта суда Гааги, в соответствии с которым Москву обязали выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа — российской нефтяной компании, существовавшей с 1993 по 2007 год.
Городовой 05:22
Общество

Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
ТАСС вчера в 10:39
Общество

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
ТАСС 07:21
Культура

Стартовали съемки исторического сериала «Грозный»

Телеканал "Россия 1" объявляет о запуске в производство сериала "Грозный" от создателей "Софии" и "Годунова".
Газета Metro 06:48
Шоу-бизнес

Бузова могла получить травмы после падения со сцены в Брянске

По предварительным данным, певица Ольга Бузова захотела прыгнуть в толпу со сцены, но ее никто не поймал.
Gazeta.SPb 17 февраля в 16:47
Киберспорт

Metro Exodus отлично показала себя в Steam, а Shenmue III окупилась

Во время последней финансовой отчётности Embracer Group исполнительный директор Ларс Вингефорс (Lars Wingefors) заявил, что Metro Exodus (в наших краях — «Метро: Исход») отлично показывает себя в Steam.
3DNews 12:44
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила сына Джигану

Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
VSE42.RU вчера в 21:03
Футбол

Россиянин Федор Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»

Капитал страны 17 февраля в 01:04
Экономика

Кудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год стал рекордным и составил, по последним данным, 1,122 трлн рублей.
RT на русском 16:30
Футбол

ЦСКА обыграл «Картахену» в контрольном матче

RT на русском 16:10
Музыка

Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении

Композитор Игорь Крутой высказал мнение о том, кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае.
Московский Комсомолец 11:32
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