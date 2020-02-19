Общество
Lenta.ruНазвано лекарство против коронавируса
В Китае назвали лекарством против коронавируса противовирусный препарат «Абидол». Об этом говорится в заявлении Миндзрава КНР. Препарат вошел в шестую версию предварительного плана лечения COVID-2019 вместе с хлорохинфосфатом и Рибавирином в комбинации с интерфероном или лопинавиром/ритонавиром.
Читать в источнике
Оценить474
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 23:10, Ашберн
Космос
Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу
Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.
Здоровье
Россиян предупреждают о глазном гриппе, от которого нет лекарств
Немецкие врачи обеспокоены тем, что в Германии люди часто заражаются глазным гриппом. Данная болезнь также оказывается серьезной и опасной.
Происшествия
Свердловский чиновник признал вину по делу «Титановой долины»
Происшествия
ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов
ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начала вылавливать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Армия и оружие
Турция начала отвод своих войск от сирийского селения Телль-Тамер
Турецкая армия начала отвод своих войск, дислоцированных в районе сирийского приграничного населённого пункта Телль-Тамер.
Общество
Самолёт для эвакуации украинцев из Ухани вылетел из Киева
Самолёт авиакомпании SkyUp в ночь на среду, 19 февраля, вылетел из Киева для эвакуации украинцев из китайской Ухани, где зафиксирована вспышка коронавируса.
Общество
Госдума одобрила расширение программы маткапитала
Депутаты Думы поддержали поправки, расширяющие программу маткапитала. В частности, действие программы продлено до 31 декабря 2026 года.
Политика
Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом
Существует реальная опасного того, что Россия договорится западными странами о некоторых условиях, после чего Киев окажется в сфере влияния Москвы, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире канала Ukrlife.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Интернет
Дизайн мобильного приложения «ВКонтакте» обновили
Шоу-бизнес
Эдита Пьеха раскрыла размер своей двойной пенсии
Футбол
«Рубин» объявил о подписании Тарасова
Полузащитник Дмитрий Тарасов стал игроком футбольного клуба «Рубин». Об этом заявила пресс-служба клуба.
Общество
Песков не комментирует решение о выплате Россией 50 млрд по делу ЮКОСа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать решение Апелляционного суда Гааги, обязавшего Россию выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа.
Армия и оружие
Украинские военные оставили один наблюдательный пункт в Донбассе
Боевики ВСУ под напором «противника» оставили один из наблюдательных пунктов в Донбассе, заявили 19 февраля в пресс-службе министерства обороны Украины.
Шоу-бизнес
Алсу покупала голоса для победы своей дочери в шоу «Голос»
Артистка в шоу «Осторожно, Собчак!» призналась, что купила голоса, благодаря которым ее дочь Микелла была объявлена победительницей конкурса.
Общество
Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи
Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Политика
Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ
Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео, на котором запечатлен инцидент между российскими и американскими военными, запись была выложена в среду в YouTube.
Происшествия
В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke
По информации портала TMZ, 19 февраля не стало 20-летнего американского рэпера Pop Smoke.
Футбол
Черышев установил рекорд «Валенсии» в Лиге чемпионов
Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев установил рекорд своего клуба в Лиге чемпионов, отличившись в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Аталанты" (1:4).
Политика
Комитет Госдумы одобрил поправки, расширяющие полномочия президента
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции РФ, расширяющие полномочия президента.
Общество
Сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на размер пенсий
Происшествия
Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача
Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
Армия и оружие
В Одессу по неизвестным причинам прибыл американский военный самолет
Автоспорт
Хэмилтон лидирует в первый день тестов
Лучшее время показал Льюис Хэмилтон, проехав круг за 1:16.976 – на секунду быстрее прошлогоднего результата первого дня тестов, когда Феттель возглавил протокол.
Политика
Блумберг примет участие в дебатах демократов
Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг впервые примет участие в теледебатах потенциальных кандидатов в президенты от Демократической партии.