Общество

Lenta.ruLenta.ruНазвано лекарство против коронавируса

В Китае назвали лекарством против коронавируса противовирусный препарат «Абидол». Об этом говорится в заявлении Миндзрава КНР. Препарат вошел в шестую версию предварительного плана лечения COVID-2019 вместе с хлорохинфосфатом и Рибавирином в комбинации с интерфероном или лопинавиром/ритонавиром.
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Общество

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В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
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Дизайн мобильного приложения «ВКонтакте» обновили

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Шоу-бизнес

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Происшествия

В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke

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Комитет Госдумы одобрил поправки, расширяющие полномочия президента

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции РФ, расширяющие полномочия президента.
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Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
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Блумберг примет участие в дебатах демократов

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