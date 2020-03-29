с чего всё началось

Глава Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил, что стране удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, передает Xinhua. По его словам, число заражений вирусом внутри страны практически сведено к нулю.

Общество Назван процент людей младше 40 лет среди тяжелобольных коронавирусом Возраст почти 40 процентов пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в московских больницах, составляет меньше 40 лет, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.

Общество В Москве продлят действие проездных из-за мер против коронавируса Проездные билеты на общественный транспорт продлят всем москвичам, которые не используют их ни разу за время нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля.

Общество В Москве введут спецпропуска для выхода из дома В Москве в ближайшие дни будут введены специальные пропуска для выхода из дома. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Общество Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.

Путешествия Отели в Сочи начали выселять туристов Отели в Сочи начали выселять туристов. Их отправят домой чартерами, сообщили ТАСС в администрации города.

Политика Аваков призвал не бояться госпереворота на Украине Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не стоит бояться госпереворота, потому что попытка будет пресечена нынешней компетентной властью, пишет РИА "Новости".

Общество Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.

Политика Германия открыла России свой архив о Второй мировой Власти Германии приняли решение раскрыть для российских специалистов федеральный архив в городе Кобленц, а именно – его часть, касающуюся Второй мировой войны.

Общество Жителей Москвы и Подмосковья обязали соблюдать самоизоляцию Сергей Киселев / агентство "Москва" Домашний режим самоизоляции вводится с 30 марта для всех жителей Москвы независимо от возраста.

Общество Умер бывший глава Мосгоризбиркома Горбунов Бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов умер в возрасте 66 лет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.