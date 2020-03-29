Коронавирус
Газета.RuКитай остановил распространение коронавируса на территории страны
Глава Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил, что стране удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, передает Xinhua. По его словам, число заражений вирусом внутри страны практически сведено к нулю.
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 13:47, Ашберн
Общество
Назван процент людей младше 40 лет среди тяжелобольных коронавирусом
Возраст почти 40 процентов пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в московских больницах, составляет меньше 40 лет, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.
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Общество
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Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России
Правительство в Москве обсудило возможность ограничения передвижения по стране.
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Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
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У двух череповчан подтвердился диагноз коронавируса
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Собянин заявил о переходе ситуации с коронавирусом в новую стадию
Ситуация с коронавирусом в Москве перешла в новую стадию, зафиксировано уже более тысячи случаев заболевания, заявил мэр города Сергей Собянин.
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В Оренбурге умер россиянин с коронавирусом
В больнице Оренбурга скончался 57-летний россиянин, инфицированный коронавирусом.
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От коронавируса в Италии за сутки скончались 756 человек
В Италии от коронавируса за прошедшие сутки скончались 756 человек. Таким образом, общее число погибших от COVID-19 возросло до 10 779-ти.
Политика
Аваков призвал не бояться госпереворота на Украине
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не стоит бояться госпереворота, потому что попытка будет пресечена нынешней компетентной властью, пишет РИА "Новости".
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Власти Германии приняли решение раскрыть для российских специалистов федеральный архив в городе Кобленц, а именно – его часть, касающуюся Второй мировой войны.
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Хоккей
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Умер бывший глава Мосгоризбиркома Горбунов
Бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов умер в возрасте 66 лет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.
Происшествия
На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air
На Филиппинах в Международном аэропорту Манилы имени Ниноя Акино на взлетно-посадочной полосе взорвался и загорелся самолет Lion Air.